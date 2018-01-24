Adalet Bakanlığı ve YÖK Personel Alımı Yapıyor (Başvuru Tarihleri ve Şartları)

Adalet Bakanlığı ve YÖK Personel Alımı Yapıyor

Adalet Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Sözleşmeli Bilişim Personeli ve Çözümleyici personel alımı için başvuru süreci devam ediyor. Geçtiğimiz gün Başlayan Adalet Bakanlığı Personel alımları başvuru süreci tüm hızıyla devam ediyor.

Bakanlığın Personel Genel Müdürlüğü resmi sitesinden yayımlanan duyurularda 20 Adet Çözümleyici, 21 Adet Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı yapılacağı belirtilmişti. Adalet Bakanlığı'nın sözleşmeli çözümleyici ve sözleşmeli bilişim personeli alımı için başvurular 31 Ocak 2018 tarihi mesai bitimine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğü'ne şahsen ya da başvuru son tarihini geçmeyecek şekilde posta yoluyla yapılacak. Başvuru için gerekli özel ve genel şartlara göz atmak istiyorsanız lütfen TIKLAYINIZ.

YÖK SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) da sözleşmeli bilişim personeli alıyor.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruda kurumun 4 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağı söz konusu alımlar için başvuruda bulunacak adayların Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olması ve diğer şartları da dikkatle incelemesi gerektiği bildirilmişti. Başvurular Yükseköğretim Kurulu Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yada son başvuru tarihini aşmamak kaydıyla posta yoluyla yapılacak.

Başvuru işlemleri 2 Şubat 2018 tarihinde sona erecek. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer detaylara erişim sağlamak için lütfen TIKLAYINIZ.

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