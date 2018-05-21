Adalet Bakanlığı ve CTE Memur Alımı Başvurusu Nasıl Yapılacak? Başka İl'e Başvuru Nasıl Yapılacak?

Adalet Bakanlığı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü geçtiğimiz gün yayımladığı ilanında 14 bin 504 adet personel alımı yapacağını duyurdu.

Katip, mübaşir, infaz koruma memuru, şofr, sosyal çalışmacı gibi kadrolara yapılan personel alımı için başvurular bugün başladı. Başvuruların bugün başlaması ile birlikte memur adayları internet üzerinden merak ettikleri soruları araştırmaya başladı.

Adaylar, 14 bin 504 kadro için başvurunun nasıl yapılacağını , farklı bir ile nasıl başvuru yapabileceğini ve diğer detayları araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak bu haberimizde bu sorulara yanıt vermeye çalıştık.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Adalet Bakanlığı ile CTE personel alımı başvuruları şahsen yapılmaktadır. Adayların başvurusunu herhangi bir ilde bulunan Adliyeye yapması yeterli olacaktır. Aşağıdaki bağlantı adreslerinde verilen evraklarla birlikte başvurunuzu 11 Haziran tarihine kadar yapmanız gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN GENEL ŞARTLAR

Adalet Bakanlığı ile CTE'ye yapılan kamu personeli alımında adayların en az lise mezunu olması, kamu haklarından mahrum olmaması, adli sicil kaydının olmaması, KPSS'den en az 70 almış olması gerekmektedir.

BAŞKA İL'E BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Başka bir İl'e başvuru yapmak isteyen adaylar ise o ile gitmek zorunda değildir. Adaylar bulunduğu ildeki Adliyeye giderek başvurusunu yapabilir. Ancak mülakatlara girmek için adayların başvuru yaptığı İl'e gitmesi gerekmektedir.

BAŞVURU DETAYLARI

Adalet Bakanlığı 5493 Kamu Personel Alımı Detayları İçin TIKLAYIN

CTE Kadın-Erkek 6681 İnfaz Koruma Memuru (Gardiyan) Alımı Detayları İçin TIKLAYIN

CTE 7467 Kamu Personel Alım İlanı Detayları İçin TIKLAYIN

527 Mübaşir Alım İlanı Detayları İçin TIKLAYIN

Adalet Bakanlığı 200 Personel Alımı Detayları İçin TIKLAYIN

4771 Zabıt Katibi Alım Detayları İçin TIKLAYIN

1344 İcra Katibi Alımı Detayları İçin TIKLAYIN

MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN;

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