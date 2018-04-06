Adalet Bakanlığı ve CTE 2018 Kamu Personeli Alımı KPSS'den Önce mi Yoksa Sonra mı Olacak?

Adalet Bakanlığı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü yeni dönem personel alımları için uzun süredir devam eden bekleyiş devam ediyor.

Bütçe görüşmelerinde Adalet Bakanlığı ile bağlı kuruluşlara 10 binden fazla personel alımı yapılacağı bildirildi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada personel alımı yapılacağını, şimdi kurumlardan kadro talep ettiklerini dile getirdi. Öte yandan Bakan Gül açıklamasında FETÖ'den boşalan kadrolara da personel alımı yapılacağını söyledi.

ALIMLAR NE ZAMAN OLACAK?

Adalet Bakanlığının personel alımı açıklaması büyük bir merakla beklenirken adaylar yeni dönem ilanlarının KPSS'den önce mi yoksa KPSS'den sonra mı olacağını araştırmaya başladı.

Adalet Bakanlığı geçtiğimiz yıl katip, mübaşir, infaz koruma memuru ve destek personel alımlarını çok geç yayımladı. Katip ve mübaşir alımları Ekim ayının ilk haftasında yayımlanırken İKM ve destek personeli alımları Ekim ayı sonunda yayımlandı. Bu yıl da süreçler çopk yavaş ilerliyor. Öyle görünüyorki yeni 2018 personel alımları yine Eylül-Ekim ayını bulacak.

İKM ve destek personeli kadrolarına personel alımlarının Lisans KPSS'den sonra ve önlisans-lise KPSS'sinden önce yayımlanması bekleniyor.

İCRA KATİBİ ALIMI BEKLENİYOR

2017 yılında Ocak ayında yayımlanan ilan ile Adalet Bakanlığı 810 icra katibi alımı yapmıştı.Bu yıl da icra katibi alımları yayımlanacak. Ancak Adalet Bakanlığı hala yeni ilanı yayımlamadı.

CTE SONUÇLARI HALA AÇIKLANMADI

Öte yandan geçtiğimiz yıl 25 Aralık tarihinde gerçekleştirilen CTE personel alımı sözlü mülakat sonuçları hala açıklanmadı. Sonuçlar açıklanmamışken yeni ilanların yayımlanması beklenmiyor.

Adalet Bakanlığı, üzerindeki bu ölü toprağı atmalı ve personel alımı sürecinde hızlanmalıdır. Siz de aşağıda buluna nyorum kısmından yeni dönem personel alımları ile ilgili düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.

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