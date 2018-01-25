Adalet Bakanlığı ve CTE 10 Bin Kamu Personeli Alımı KPSS, Yaş ve Mezuniyet Şartı

Adalet Bakanlığı 2018 yılı bütçesinde 15 bin 500 memur ve personel alımı yapılacağını 2017 yılı sonunda açıkladı.

Adalet Bakanlığı 15 bin 500 personel alım açıklamasının gelmesinin ardından on binlerce memur adayı, memur alım ilanlarının ne zaman yayımlanacağını ve başvuru şartlarının nasıl olacağını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak Adalet bakanlığının yeni memur alımlarının tarihlerini ve memur alımında başvuru şartlarını takipçilerimiz ile paylaşıyoruz.

İlan Ne Zaman Yayımlanacak?

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Bakanlığa 10 bin yardımcı personel 5 bin 500 hakim ve savcı alımı yapılacağı açıklandı. Lise ve üniversite mezunu on binlerce memur adayı yardımcı personel alım ilanını byüük bir merakla bekliyor. Yardımcı personel alım ilanları Adalet Bakanlığı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü resmi sayfaları ile Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla yayımlanmaktadır. İlanların Şubat-Mart döneminde yayımlanması ve Adalet Bakanlığına binlerce zabıt katibi, infaz koruma memuru, mübaşir ve destek personeli alımı yapılması bekleniyor.

Başvuru Şartları Nasıl Olacak?

Adalet Bakanlığı ve CTE personel alımlarında istenen başvuru şartları şu şekilde;

# Türk Vatandaşı olmak,

# Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

# Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

# Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

# Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

# Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

# Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 25/10/2017 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezî sınavın (KPSS) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak, mübaşir, zabıt katibi, destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak.

# Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

II. Özel şartlar:

İnfaz ve koruma memurluğuna yerleşebilmek için ;

# En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

# Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezî sınavın (KPSS) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,

# Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm.’den kısa boylu olmamak,

# Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.)

Zabıt Katipliği pozisyonlarına yerleşebilmek için;

# Fakülte veya yüksek okulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak, (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

# Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

# Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)

Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilecektir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilecektir.

Sözleşmeli diğer sağlık personeli (sağlık memuru) pozisyonlarına yerleşebilmek için;

# Meslek liselerinin hemşirelik, toplum sağlığı veya acil tıp teknisyenliği bölümlerinden ya da bu bölümlerin lisans veya önlisans programlarından mezun olmak,

Sözleşmeli destek personeli (şoför) pozisyonlarına yerleşebilmek için;

# En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

# E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)

Sözleşmeli teknisyen pozisyonlarına yerleşebilmek için;

# En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

# Yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak.

Sözleşmeli destek personeli (aşçı ve kaloriferci) pozisyonlarına yerleşebilmek için;

# En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

# Halk Eğitim Müdürlükleri veya diğer resmî kurum ve kuruluşların ilgili branşta düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak,

İlanlar yayımlandığı anda haberdar olmak için;

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