Adalet Bakanlığı Memur Alımı İlanını Bekleyenleri Sevindiren Haber

Adalet Bakanlığına personel alımı hakkında flaş bir iddia gündeme geldi.
On binlerce memur adayının büyük bir merak ve heyecanla beklediği Adalet bakanlığı Zabıt Katibi ve İcra Katibi alımları için flaş bir iddia sosyal medyada gündeme geldi. Kpsscafe olarak da Adalet Bakanlığındaki kaynaklarından edindiğimiz bilgiler, bu iddiayı güçlendiriyor.
Adalet Bakanlığı kaynaklarından edindiğimiz son bilgilere göre Bakanlığın personel alımı için harekete geçtiği ve çok kısa bir süre içinde ilan yayımlayacağını öğrendik.
ALIMLAR ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA OLABİLİR
Katip alım ilanlarını bekleyen adaylar, hazırlıklarını arttırmalı, özellikle klavye çalışmalarını hızlandırarak 3 dakikada yazdıkları kelime sayısını daha da fazlalaştırmalıdır. Bakanlık yetkililerinden edindiğimiz bilgilere göre, kesin olmamakla birlikte ilanın önümüzdeki bir ya da iki hafta içinde yayımlanacağı belirtildi.
Alımlarda en az 4 bin personel alımı yapılması bekleniyor.
KATİP ALIMINDA KPSS ve MEZUNİYET ŞARTI
İcra katibi ve zabıt katibi alımında KPSS puan sınırı 70 olarak belirlenmiştir. İlanlara başvuru yapacak adayların en az lise mezunu olması gerekmektedir.
MEMUR ALIMI HAKKINDAKİ TALEP VE DÜŞÜNCELERİNİZİ AŞAĞIDAKİ YORUM KISMINDAN YAZABİLİRSİNİZ.
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Zabıt katipliği alımlarında 35yaş şartı kaldırılsın lütfen
Kpss en az 60 olmali bence...
Syn: Adalet bakanlığı önce ikm de alim yaptigi mülakat sonuclarini aciklasin ondan sonra yeni alimi yapsin bu kadar insan bekliyo sonuclari kpss cafe haber yap 4 aydir bi mülakat sonuclari aciklandigi yok bu kadar insan bekliyo sinava calisan var ise girmek icin bekleyen var yada basvuru yapmak isteyip de yapamayan var rica ederiz lütfen aciklansin su sonuclar haber yap kpss cafe 4 aydir adaylar ikm mülakat sonuclarini bekliyo...
HERŞEY TORPİL OLMUŞ.NORMAL Bİ İŞE BİLE GİRMEYE ÇALIŞTIK ADAMIN VAR MI DEDİLER.
70 puandan neden aşağı olmuyor bakıyorum da ya ön lisans ya lisans ya da meslekiki sağlık liselerinin puanları ya ya 60 ya da 50 falan neden düz liseyi bitirenlerinin puanını 70 istiyorsunuz memurlukta yaş sınırı kalkmadı mı 30 ve 35 yaş bizlerde yaşamayalım lütfen
ben bu adelet bakanğından da bu türkiyenin adeletinden de hiç birinden razı deģilim.sizi Allaha havale ediyorum adeletiniz batsin.niçin böyle konuştügümu insaalah beni anlıyorsunuz.
_Alım ilanları ? Nasıl bir alım ? Peki ya şartlar ? Bir örnekle açıklayalım... Lisans mezunları kpss sınavından 70 alıyor, ön lisans ve orta öğretim mezunları 71 alıyor ve lisans mezunlarının önüne geçiyor :) Ama kimse çıkıp lisans kpss sınavı ile ön lisans ve orta öğretim kpss sınav düzeyi denk mi ? diye sormuyor. Adalet Bakanlığı :) Çok adilsiniz...!
Mübaşir alımı da olur mu kaç civarı mübaşir olur