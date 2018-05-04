Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Adalet Bakanlığı Memur Alımı İlanını Bekleyenleri Sevindiren Haber

Adalet Bakanlığı 2018 yılı kamu personeli alımı için geri sayımda sona geliniyor. Adalet Bakanlığı kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre icra katibi ve zabıt katibi alımları için yakın zamanda ilana çıkılacağı belirtildi.

banner396

Adalet Bakanlığı Memur Alımı İlanını Bekleyenleri Sevindiren Haber

Adalet Bakanlığı 2018 yılı kamu personeli alımı için geri sayımda sona geliniyor. Adalet Bakanlığı kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre icra katibi ve zabıt katibi alımları için yakın zamanda ilana çıkılacağı belirtildi.

04 Mayıs 2018 Cuma 19:43
Adalet Bakanlığı Memur Alımı İlanını Bekleyenleri Sevindiren Haber

Adalet Bakanlığına personel alımı hakkında flaş bir iddia gündeme geldi.

On binlerce memur adayının büyük bir merak ve heyecanla beklediği Adalet bakanlığı Zabıt Katibi ve İcra Katibi alımları için flaş bir iddia sosyal medyada gündeme geldi. Kpsscafe olarak da Adalet Bakanlığındaki kaynaklarından edindiğimiz bilgiler, bu iddiayı güçlendiriyor. 

Adalet Bakanlığı kaynaklarından edindiğimiz son bilgilere göre Bakanlığın personel alımı için harekete geçtiği ve çok kısa bir süre içinde ilan yayımlayacağını öğrendik.

ALIMLAR ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA OLABİLİR

Katip alım ilanlarını bekleyen adaylar, hazırlıklarını arttırmalı, özellikle klavye çalışmalarını hızlandırarak 3 dakikada yazdıkları kelime sayısını daha da fazlalaştırmalıdır. Bakanlık yetkililerinden edindiğimiz bilgilere göre, kesin olmamakla birlikte ilanın önümüzdeki bir ya da iki hafta içinde yayımlanacağı belirtildi. 

Alımlarda en az 4 bin personel alımı yapılması bekleniyor.

KATİP ALIMINDA KPSS ve MEZUNİYET ŞARTI

İcra katibi ve zabıt katibi alımında KPSS puan sınırı 70 olarak belirlenmiştir. İlanlara başvuru yapacak adayların en az lise mezunu olması gerekmektedir.

MEMUR ALIMI HAKKINDAKİ TALEP VE DÜŞÜNCELERİNİZİ AŞAĞIDAKİ YORUM KISMINDAN YAZABİLİRSİNİZ.

İLAN YAYIMLANDIĞI ANDA BİLDİRİM HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA - ÖZEL HABER

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 04.05.2018 20:15
Anahtar Kelimeler:
Katip AlımıIcra Katibi AlımıZabıt Katibi AlımıKamu Personeli AlımıMemur AlımıPersonel Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Elif 3 saat önce

Zabıt katipliği alımlarında 35yaş şartı kaldırılsın lütfen

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Burak 2 saat önce

Kpss en az 60 olmali bence...

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
ikm mülakat sonuc 3 saat önce

Syn: Adalet bakanlığı önce ikm de alim yaptigi mülakat sonuclarini aciklasin ondan sonra yeni alimi yapsin bu kadar insan bekliyo sonuclari kpss cafe haber yap 4 aydir bi mülakat sonuclari aciklandigi yok bu kadar insan bekliyo sinava calisan var ise girmek icin bekleyen var yada basvuru yapmak isteyip de yapamayan var rica ederiz lütfen aciklansin su sonuclar haber yap kpss cafe 4 aydir adaylar ikm mülakat sonuclarini bekliyo...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
mehmet 2 saat önce

HERŞEY TORPİL OLMUŞ.NORMAL Bİ İŞE BİLE GİRMEYE ÇALIŞTIK ADAMIN VAR MI DEDİLER.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
filiz 2 saat önce

70 puandan neden aşağı olmuyor bakıyorum da ya ön lisans ya lisans ya da meslekiki sağlık liselerinin puanları ya ya 60 ya da 50 falan neden düz liseyi bitirenlerinin puanını 70 istiyorsunuz memurlukta yaş sınırı kalkmadı mı 30 ve 35 yaş bizlerde yaşamayalım lütfen

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
isimsiz 2 saat önce

ben bu adelet bakanğından da bu türkiyenin adeletinden de hiç birinden razı deģilim.sizi Allaha havale ediyorum adeletiniz batsin.niçin böyle konuştügümu insaalah beni anlıyorsunuz.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
KAYSERİSPOR 2 saat önce

_Alım ilanları ? Nasıl bir alım ? Peki ya şartlar ? Bir örnekle açıklayalım... Lisans mezunları kpss sınavından 70 alıyor, ön lisans ve orta öğretim mezunları 71 alıyor ve lisans mezunlarının önüne geçiyor :) Ama kimse çıkıp lisans kpss sınavı ile ön lisans ve orta öğretim kpss sınav düzeyi denk mi ? diye sormuyor. Adalet Bakanlığı :) Çok adilsiniz...!

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Emes 2 saat önce

Mübaşir alımı da olur mu kaç civarı mübaşir olur

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar
İlgili Haberler
PTT Memur Alımı Sınav Konuları , Soru Sayısı ve Sınav Yerleri
PTT Memur Alımı Sınav Konuları , Soru Sayısı ve Sınav Yerleri
PTT KPSS'siz Memur Alımına Lise Mezunları Başvurabilecek mi?
PTT KPSS'siz Memur Alımına Lise Mezunları Başvurabilecek mi?
CTE Yeni İnfaz Koruma Memuru Alımı Başvuru Şartları ve Tahmini İlan Tarihi
CTE Yeni İnfaz Koruma Memuru Alımı Başvuru Şartları ve Tahmini İlan Tarihi

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim