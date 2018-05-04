Adalet Bakanlığı Memur Alımı İlanını Bekleyenleri Sevindiren Haber

Adalet Bakanlığına personel alımı hakkında flaş bir iddia gündeme geldi.

On binlerce memur adayının büyük bir merak ve heyecanla beklediği Adalet bakanlığı Zabıt Katibi ve İcra Katibi alımları için flaş bir iddia sosyal medyada gündeme geldi. Kpsscafe olarak da Adalet Bakanlığındaki kaynaklarından edindiğimiz bilgiler, bu iddiayı güçlendiriyor.

Adalet Bakanlığı kaynaklarından edindiğimiz son bilgilere göre Bakanlığın personel alımı için harekete geçtiği ve çok kısa bir süre içinde ilan yayımlayacağını öğrendik.

ALIMLAR ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA OLABİLİR

Katip alım ilanlarını bekleyen adaylar, hazırlıklarını arttırmalı, özellikle klavye çalışmalarını hızlandırarak 3 dakikada yazdıkları kelime sayısını daha da fazlalaştırmalıdır. Bakanlık yetkililerinden edindiğimiz bilgilere göre, kesin olmamakla birlikte ilanın önümüzdeki bir ya da iki hafta içinde yayımlanacağı belirtildi.

Alımlarda en az 4 bin personel alımı yapılması bekleniyor.

KATİP ALIMINDA KPSS ve MEZUNİYET ŞARTI

İcra katibi ve zabıt katibi alımında KPSS puan sınırı 70 olarak belirlenmiştir. İlanlara başvuru yapacak adayların en az lise mezunu olması gerekmektedir.

MEMUR ALIMI HAKKINDAKİ TALEP VE DÜŞÜNCELERİNİZİ AŞAĞIDAKİ YORUM KISMINDAN YAZABİLİRSİNİZ.

İLAN YAYIMLANDIĞI ANDA BİLDİRİM HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA - ÖZEL HABER