Adalet Bakanlığı Hizmetli, Şoför, İstatistikçi, Psikolog, Sosyal Çalışmacı Alacak (Başvurular Başlıyor)

Adalet Bakanlığı'nın merkez teşkilatı ve merkez atamalı taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 200 personel alımı yapılacak.

Adalet Bakanlığı'nın geçtiğimiz gün art arda yayımlanan ilanlarından birisi olan 200 sözleşmeli personel alımı için kontenjan dağılımı "BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINDA çalıştırılmak üzere 10 avukat (tam zamanlı), 20 diğer teknik hizmet personeli (istatistikçi), 30 destek personeli (şoför), 40 destek personeli (hizmetli) ile BAKANLIĞIMIZIN MERKEZ ATAMALI TAŞRA TEŞKİLATINDA aile, çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde çalıştırılmak üzere 50 psikolog ve 50 sosyal çalışmacı olmak üzere toplam 200 sözleşmeli personel alımı" şeklinde açıklanmıştı. Söz konusu alım için başvurular yarın başlayacak, 30 Mayıs 2018 tarihine kadar devam edecek. Başvurular talep edilen belgelerle komisyon başkanlıklarına şahsen yapılacak.

Başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor :



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