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Adalet Bakanlığı Hizmetli, Şoför, İstatistikçi, Psikolog, Sosyal Çalışmacı Alacak (Başvurular Başlıyor)

Adalet Bakanlığı'nın merkez teşkilatı ve merkez atamalı taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 200 personel alımı yapılacak.

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Adalet Bakanlığı Hizmetli, Şoför, İstatistikçi, Psikolog, Sosyal Çalışmacı Alacak (Başvurular Başlıyor)

Adalet Bakanlığı'nın merkez teşkilatı ve merkez atamalı taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 200 personel alımı yapılacak.

20 Mayıs 2018 Pazar 15:28
Adalet Bakanlığı Hizmetli, Şoför, İstatistikçi, Psikolog, Sosyal Çalışmacı Alacak (Başvurular Başlıyor)

Adalet Bakanlığı'nın merkez teşkilatı ve merkez atamalı taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 200 personel alımı yapılacak.

Adalet Bakanlığı'nın geçtiğimiz gün art arda yayımlanan ilanlarından birisi olan 200 sözleşmeli personel alımı için kontenjan dağılımı "BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINDA çalıştırılmak üzere 10 avukat (tam zamanlı), 20 diğer teknik hizmet personeli (istatistikçi), 30 destek personeli (şoför), 40 destek personeli (hizmetli) ile BAKANLIĞIMIZIN MERKEZ ATAMALI TAŞRA TEŞKİLATINDA aile, çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde çalıştırılmak üzere 50 psikolog ve 50 sosyal çalışmacı olmak üzere toplam 200 sözleşmeli personel alımı" şeklinde açıklanmıştı. Söz konusu alım için başvurular yarın başlayacak, 30 Mayıs 2018 tarihine kadar devam edecek. Başvurular talep edilen belgelerle komisyon başkanlıklarına şahsen yapılacak.

Başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor : 


Başvuru sürecine dair tüm detaylara erişim için lütfen TIKLAYINIZ. Adalet Bakanlığı'nın personel alımlarıyla ilgili tüm detayları takip etmek daha fazla personel alımı haberine erişim ve diğer adaylarla iletişim için grubumuza katılabilirsiniz. Facebook grubumuza katılmak için lütfen TIKLAYINIZ.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 20.05.2018 15:40
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Yasin 53 dakika önce

Önceki paylaşımınızda ehliyet B sınıfıydı.şimdi D ye mi döndü..

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