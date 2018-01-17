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Adalet Bakanlığı En Az Lise Mezunu İcra Katibi Alacak-İşte Başvuru Şartları

Adalet Bakanlığı yakın zamanda en az lise mezunu adaylar arasından icra katibi alımı yapacak. Peki ilan ne zaman yayımlanacak? Başvuru şartları ne olacak? İcra katibi alımına kimler başvurabilecek?

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Adalet Bakanlığı En Az Lise Mezunu İcra Katibi Alacak-İşte Başvuru Şartları

Adalet Bakanlığı yakın zamanda en az lise mezunu adaylar arasından icra katibi alımı yapacak. Peki ilan ne zaman yayımlanacak? Başvuru şartları ne olacak? İcra katibi alımına kimler başvurabilecek?

17 Ocak 2018 Çarşamba 18:31
Adalet Bakanlığı En Az Lise Mezunu İcra Katibi Alacak-İşte Başvuru Şartları

Adalet Bakanlığı icra katibi alımı sınav duyrusu için geri sayımda son günlere girildi.

Adalet Bakanlığı her yıl olduğu gibi bu yıl da icra katibi alımı yapacak. On binlerce adayın büyük bir merak ve heyecanla beklediği icra katibi alımı için geri sayımda son günlere girildi. Edinilen son bilgilere göre Adalet Bakanlığının yakın zamanda yüzlerce icra katibi alımı yapacağıbelirtildi. Peki ilan ne zaman yayımlanacak? İcra katibi alımına kimler başvuru yapabilecek? Kaç kişi alınacak? Başvurular nasıl yapılacak? İşte icra katibi alımı ile ilgili tüm detaylar...

Adalet Bakanlığı, her yıl, merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde açıkta bulunan icra katibi kadrolarına çok sayıda personel alımı yapıyor. OHAL kapsamında yayımlanan KHK'lar ile Adalet Bakanlığından çok sayıda katip ihraç edilmişken; ihraç edilen personellerin yerine bu yıl alımlar yapılması bekleniyor.

Geçen Yıl Kaç Kişi Alınmıştı?

Adalet Bakanlığı 2017 yılında icra katibi kadrosuna en az lise mezunu adaylar arasından 810 personel alımı yapılmıştı. Bu yıl da yine bu sayıya yakın icra katibi alımı yapılması bekleniyor.

İlan Ne Zaman Yayımlanmıştı?

2017 yılında icra katibi alım ilanı Ocak ayının ilk haftasında yayımlanmıştı. Yayımlanan ilan için uygulama ve sözlü sınav ise Şubat ayındayapılmıtşı.

İlan Bu Yıl Ne Zaman Yayımlanacak?

Adalet Bakanlığı 2018 yılı icra katibi alım ilanının önümüzdeki haftalarda yayımlanması bekleniyor. İlanın kesin tarihi ile ilgili henüz net bir tarih yok. Ancak geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ilanın bu yıl da Ocak-Şubat ayında yayımlanması bekleniyor.

Başvuru Şartları

# Türk vatandaşı olmak,

# Merkezi sınavın yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

# Merkezi sınavda en az 70 puan almış olmak,

# Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

# Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

# Sicil kaydı temiz olması,

# Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

# Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

# En az lise veya dengi okul mezunu olup, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

İlan yayımlandığı anda haberdar olmak için;

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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