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Adalet Bakanlığı 15 Bin Kamu Personeli Alımı Bu Kadrolara Olacak

Son dakika açıklaması geldi. On binlerce memur adayının beklediği açıklamada Adalet Bakanlığı 15 bin kamu personeli alımının hangi kadrolara yapılacağı belirtildi.

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Adalet Bakanlığı 15 Bin Kamu Personeli Alımı Bu Kadrolara Olacak

Son dakika açıklaması geldi. On binlerce memur adayının beklediği açıklamada Adalet Bakanlığı 15 bin kamu personeli alımının hangi kadrolara yapılacağı belirtildi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 12:44
Adalet Bakanlığı 15 Bin Kamu Personeli Alımı Bu Kadrolara Olacak

On binlerce memur adayının beklediği personel alımı için yeni açıklama geldi.

Adalet Bakanlığı, 2018 yılında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında 15 bin sözleşmeli personel alacak. İstihdamı yapılacak personeller Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü taşra ve merkez teşkilatı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı bünyelerinde istihdam edilecek.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Planlanan istihdam kapsamında infaz ve koruma memuru, zabıt katibi, icra katibi, mübaşir, psikolog, sosyal çalışmacı, ceza infaz kurumu katibi, sağlık memuru, teknisyen, şoför, mühendis, mütercim gibi 24 farklı alanda alım gerçekleştirilecek.

ADAYLARIN TALEPLERİ

Adayların alımların bir an önce yapılması konusunda Adalet Bakanlığına çağrıda bulunuyor. 

Siz de aşağıdaki yorum kısmından personel alımı hakkında talep ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 07.05.2018 12:55
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Yorumlar
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Büşb 39 dakika önce

Adalet Bakanlığı içinde KPSS aramayıp kendi bünyelerinde sınav yapsalar keşke

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Sercan 38 dakika önce

Bakanım lütfen yedeklere öncelik tanıyın kaçtır yedeklere kalıyoruz zabıt katipliği için lütfen sesimizi duyun

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Elif 32 dakika önce

Adalet bakanlığı katip alımlarında 35 yaş engeline çözüm lütfen

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Ayşe 31 dakika önce

Zabıt katibi yada icra katipliği için illa adalet bölümü mezunu şartı aramasalar keşke iibfliler de lisans mezunları da başvuruda bulunabilsek keşke

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Ilyas 29 dakika önce

Hep kpss 70 puan kpss puani düşsün

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Mahmut bagkuran 29 dakika önce

Yaş sınırı bide kilo endeksi kaldırın kpss çok saçma kendiniz sınav yapın lütfen herkeze eşit olunmalı bu alımlarda eşitsizlik var yüksek puan alanlar düşük puan alandan zeki değildir tam terside olabilir

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ismail 25 dakika önce

lütfen bu kez kpss puanını esnetin ve 60 yapın bu ilana başvurmayı çok istiyoruz sayın yetkililer lütfen sesimizi duyun

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Tuna 25 dakika önce

Tabikide öncelikli adalet mezunları olmalı sonuçta bu bölümü bitirdik uğraştık cabaladik nasıl olduğunu biliyoruz diğer bölümlere öncelik verilmesin

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