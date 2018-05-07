Adalet Bakanlığı 15 Bin Kamu Personeli Alımı Bu Kadrolara Olacak

On binlerce memur adayının beklediği personel alımı için yeni açıklama geldi.
Adalet Bakanlığı, 2018 yılında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında 15 bin sözleşmeli personel alacak. İstihdamı yapılacak personeller Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü taşra ve merkez teşkilatı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı bünyelerinde istihdam edilecek.
HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?
Planlanan istihdam kapsamında infaz ve koruma memuru, zabıt katibi, icra katibi, mübaşir, psikolog, sosyal çalışmacı, ceza infaz kurumu katibi, sağlık memuru, teknisyen, şoför, mühendis, mütercim gibi 24 farklı alanda alım gerçekleştirilecek.
ADAYLARIN TALEPLERİ
Adayların alımların bir an önce yapılması konusunda Adalet Bakanlığına çağrıda bulunuyor.
Siz de aşağıdaki yorum kısmından personel alımı hakkında talep ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz.
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Adalet Bakanlığı içinde KPSS aramayıp kendi bünyelerinde sınav yapsalar keşke
Bakanım lütfen yedeklere öncelik tanıyın kaçtır yedeklere kalıyoruz zabıt katipliği için lütfen sesimizi duyun
Adalet bakanlığı katip alımlarında 35 yaş engeline çözüm lütfen
Zabıt katibi yada icra katipliği için illa adalet bölümü mezunu şartı aramasalar keşke iibfliler de lisans mezunları da başvuruda bulunabilsek keşke
Hep kpss 70 puan kpss puani düşsün
Yaş sınırı bide kilo endeksi kaldırın kpss çok saçma kendiniz sınav yapın lütfen herkeze eşit olunmalı bu alımlarda eşitsizlik var yüksek puan alanlar düşük puan alandan zeki değildir tam terside olabilir
lütfen bu kez kpss puanını esnetin ve 60 yapın bu ilana başvurmayı çok istiyoruz sayın yetkililer lütfen sesimizi duyun
Tabikide öncelikli adalet mezunları olmalı sonuçta bu bölümü bitirdik uğraştık cabaladik nasıl olduğunu biliyoruz diğer bölümlere öncelik verilmesin