Adalet Bakanlığı 15 Bin Kamu Personeli Alımı Bu Kadrolara Olacak

On binlerce memur adayının beklediği personel alımı için yeni açıklama geldi.

Adalet Bakanlığı, 2018 yılında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında 15 bin sözleşmeli personel alacak. İstihdamı yapılacak personeller Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü taşra ve merkez teşkilatı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı bünyelerinde istihdam edilecek.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Planlanan istihdam kapsamında infaz ve koruma memuru, zabıt katibi, icra katibi, mübaşir, psikolog, sosyal çalışmacı, ceza infaz kurumu katibi, sağlık memuru, teknisyen, şoför, mühendis, mütercim gibi 24 farklı alanda alım gerçekleştirilecek.

ADAYLARIN TALEPLERİ

Adayların alımların bir an önce yapılması konusunda Adalet Bakanlığına çağrıda bulunuyor.

Siz de aşağıdaki yorum kısmından personel alımı hakkında talep ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz.

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