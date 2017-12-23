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Adalet Bakanlığı 10 Bin Personel Alımı Bu Sertifikalara Sahip Olanlar Avantajlı

Adalet Bakanlığı en az lise mezunu adaylar arasından 2018 yılında 10 bin yardımcı personel alımı yapacak. Peki alımlar için yapılacak başvurularda hangi sertifikalar istenecek? Destek personeli pozisyonlarına başvuru yapacak adaylar hangi sertifikayı almalıdır?

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Adalet Bakanlığı 10 Bin Personel Alımı Bu Sertifikalara Sahip Olanlar Avantajlı

Adalet Bakanlığı en az lise mezunu adaylar arasından 2018 yılında 10 bin yardımcı personel alımı yapacak. Peki alımlar için yapılacak başvurularda hangi sertifikalar istenecek? Destek personeli pozisyonlarına başvuru yapacak adaylar hangi sertifikayı almalıdır?

23 Aralık 2017 Cumartesi 16:59
Adalet Bakanlığı 10 Bin Personel Alımı Bu Sertifikalara Sahip Olanlar Avantajlı

Adalet Bakanlığı 2018 yılı bütçesinde personel alımına ilişkin bilgiler yer aldı.

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülen ve oylama sonrası kabul edilen Adalet Bakanlığı 2018 yılı bütçesinde bakanlığa 2018 yılı sonuna kadar 15500 memur personel alımı yapılacağı açıklandı. Açılan bu kadrolardan 5500'ü hakim ve savcılara verilirken kalan kadrolar yardımcı personellere verildi.

Hakim ve Savcı alımları Hukuk Fakültesi mezunları arasından ÖSYM tarafından yapılan sınavla alınırken yardımcı personel alımları Adalet Bakanlığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanlarla alınmaktadır. Zabıt katibi, ceza infaz kurumu katibi, infaz koruma memuru ve destek personeli kadrolarına yapılacak alımlarda toplam sayı 10 bin olarak açıklandı. Ancak açıklanan bu sayıda kadro dağılımı duyurulmadı.

Mezuniyet Şartı

Yardımcı personeli alımları en az lise mezunu adaylar arasından yapılmaktadır. Lise, önlisans ve lisans mezunu adayların başvuru yapabileceği personel alımlarında KPSS şartı da aranmaktadır.

Bu Evrakları Olan Adaylar Daha Avantajlı

Yardımcı personel alımlarında zabıt katibi ve destek personeli kadrolarına başvuru yapacak adayların bazı sertifikalara sahip olması istenmektedir. Bu sertifikalara sahip olmayan adayların başvuruları kabul edilmemektedir.

Zabıt Katibi Alımı İçin İstenen Evrak

Fakülte veya yüksek okulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmayan adayların daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olması gerekmektedir.

Şoför Alımı İçin;

Şoför alımı için adayların E sınıfı sürücü belgesine sahip olması ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekmektedir.

Aşçı ve Kaloriferci Alımı İçin;

Aşçı ve kaloriferci pozisyonlarına başvuruda Halk Eğitim Müdürlükleri veya diğer resmî kurum ve kuruluşların ilgili branşta düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olma şartı aranır.

İlanlar Ne Zaman Yayımlanacak?

İlanların 2018 yılında Şubat-Mart, Haziran Temmuz, Ekim-Kasım dönemlerinde yayımlanması bekleniyor.

İlanlar yayımlandığı anda haberdar olmak için Kpsscafe.com.tr adresini aşağıdaki platformlardan takip edin.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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