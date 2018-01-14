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Adalet Bakanlığı 10 Bin Memur Alımı Kadro Dağılımı ve İlan Tarihleri

Adalet Bakanlığı 10 bin yardımcı personel alımı yapacağını duyurdu. Duyurunun gelmesinin ardından yüz binlerce aday ilanı beklemeye başladı. Peki ilanlar ne zaman yayımlanacak? Hangi kadrolara alım olacak?

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Adalet Bakanlığı 10 Bin Memur Alımı Kadro Dağılımı ve İlan Tarihleri

Adalet Bakanlığı 10 bin yardımcı personel alımı yapacağını duyurdu. Duyurunun gelmesinin ardından yüz binlerce aday ilanı beklemeye başladı. Peki ilanlar ne zaman yayımlanacak? Hangi kadrolara alım olacak?

14 Ocak 2018 Pazar 12:57
Adalet Bakanlığı 10 Bin Memur Alımı Kadro Dağılımı ve İlan Tarihleri

Adalet Bakanlığı 2018 yılı bütçe görüşmelerinde 15500 memur personel alımı yapılacağını kararlaştırdı.

TBMM'de görüşülen ve Genel Kuruludaki oylama ile kabul edilen tasarıda Adalet Bakanlığı bünyesine 2018 'in kalan günlerinde hakim ve savcı 5 bin 500, yardımcı personel olarak da 10 bin personel alımı yapılacağı açıklandı. Bu açıklamanın ardından özellikle lise mezunu adaylar yardımcı persomel alımlarının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Ancak henüz bu konuda herhangi bir açıklama gelmedi.

Yardımcı Personel Kadroları

Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlara yardımcı personel alımlar her yıl yapılmakta ve ortalama 10 bin civarında her yıl yardımcı personel alımı yapılmaktadır. Yine bu yıl da en az 10 bin yardımcı personel alımı yapılması beklenmektedir. (KHK'larla kadro ihdası yapılması durumunda alımlar artabilir) Yardımcı personel dendiğinde akla ilk gelen Zabıt Katibi ve İnfaz Koruma Memuru kadroları oluyor. Ancak bunların yanı sıra mübaşir, sağlık memuru, kaloriferci, şoför, aşçı ve teknisyen pozisyonları da var. Ancak bu kadrolara alımlar İKM ve zabıt katibi kadrolarına göre az yapılmaktadır.

Önceki seneye baktığımızda 10 binlik personel alımının yaklaşık 5 bine yakınının İKM olarak, 3500'e yakınının Zabıt katibi olarak yapılması 500 civarında mübaşir alımı yapılması bekleniyor. Kalan kadrolara ise toplamda 1000'e yakın alımın olması bekleniyor.

İlanlar Ne Zaman Yayımlanacak?

Adalet Bakanlığı ve CTE, personel alım ilanlarını 2016 ve öncesindeki yıllarda 3 dönem şeklinde yapmaktaydı. Ancak 2017 yılında bu 2 döneme indirildi. Şubat döneminde ve Ekim döneminde 2 alım yapıldı. 2018'de de bu durum böyle devam eder mi bilinmez ancak yeni alımın önümüzdeki ayın sonuna doğru yapılması bekleniyor. 

Diğer alımların ise Haziran Temmuz döneminde yayımlanması bekleniyor.

Ancak ilanların bir an önce yayımlanması gerekmektedir.

İlanlar yayımlandığı anda haberdar olmak için;

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DAHA FAZLA BİLGİ, DAHA FAZLA ARKADAŞ

Memur alımlarıyla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip edebileceğiniz, diğer memur adaylarıyla sohbet edip, bilgi alışverişinde bulunabileceğiniz facebook grubumuza aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz

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TÜM PERSONEL ALIM İLANLARINA ERİŞİN

DPB , Resmi Gazete ve Kurumların internet sitelerinde bugün ve daha önce yayımlanan tüm memur alım ilanlarına ve özel sektör personel alımı duyurularına göz atmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanın.

YENİ MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN

Twitter'daki personel atama haberlerini takip etmek, buradaki kampanyalara katılmak, memur adaylarıyla birlik olarak sesinizi duyurmak istiyorsanız Türkiye'nin lider memur adayı sitesi kpsscafe'nin twitter sayfasını beğenin ve gündemi yakından takip edin. Katılım için TIKLAYIN.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara - ÖZEL HABER

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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