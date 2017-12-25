Adalet Bakanlığı 10 bin Memur Alımı En Az Lise Mezunları Arasından Yapılacak

Önceki gün açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, kamuya personel alımına değindi.

Kamuya 2018 yılında 110 bin memur alımı yapılacğı söyleyen Başbakan Yıldırım, bunların 15 500'ünün Adalet Bakanlığına yapılacağını söyledi. 5500'lük sayı hakim ve savcı olacakken kalan sayı yardımcı personel olarak alınacak.

Başbakan açıklamasında alınacak 10 bin personelin çoğunun infaz koruam memuru ve zabıt katibi olacağını söyledi. Bu da 10 bin personel alımının en az lise ve dengi okul mezunları arasından yapılacağı anlamına gelmektedir.

Başbakan'ın Açıklaması

“2018’de devletin verdiği hizmetlerin daha kaliteli, daha eksiksiz bir şekilde yerine getirilebilmesi için Sağlık Bakanlığı’na 36 bin, Milli Eğitim Bakanlığı’na 20 bin, Adalet Bakanlığı’na 15 bin, Diyanet İşleri Başkanlığı’na 9 bin 500, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na 10 bin 900, üniversitelerimize 4 bin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na 2 bin ve üniversite hastanelerine 7 bin yeni personel alınacak. Böylece bütün kurumlarımızda 110 bin yeni memur alımı gerçekleştirilecek.

Türkiye, demokrasi ve refah yolunda asla geri adım atmayacak. Her kim ‘AK Parti’ye muhalefet edeyim’ diye Türkiye’ye muhalefet ederse mutlaka mahcup olur. Bunu geçmişte herkes gördü, gelecekte de herkes görecek. Meşru hükümete, seçilmiş Cumhurbaşkanına karşı söylenen her gayrimeşru söz, Türkiye’ye karşı söylenmiştir, bu böyle bilinmelidir.”

İKM ve Zabıt Katibi Alımı Şartlar

İKM ve Zabıt katibi alımına başvuru yapacak adayların KPSS'den en az 70 puan almış olması şartı aranır. Öte yandan Zabıt katibi alımı için adayların bilgisayar sertifikasına sahip olması, ya da bilgisayar gördüğünü belgelemesi gerekmektedir.

İlanlar Ne Zaman?

Alımlar 2018 yılında yapılacak. İlk ilanın Şubat-Mart ayında yayımlanması bekleniyor.

İlanlar yayımlandığı anda haberdar olmak için;

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