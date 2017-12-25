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Adalet Bakanlığı 10 bin Memur Alımı En Az Lise Mezunları Arasından Yapılacak

Adalet Bakanlığı en az lise mezunu adaylar arasından 2018 yılında 10 bin memur alımı yapılacak. Alınacak personellerin çoğu zabıt katibi ve infaz koruma memuru kadrosunda istihdam edilecek.

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Adalet Bakanlığı 10 bin Memur Alımı En Az Lise Mezunları Arasından Yapılacak

Adalet Bakanlığı en az lise mezunu adaylar arasından 2018 yılında 10 bin memur alımı yapılacak. Alınacak personellerin çoğu zabıt katibi ve infaz koruma memuru kadrosunda istihdam edilecek.

25 Aralık 2017 Pazartesi 18:59
Adalet Bakanlığı 10 bin Memur Alımı En Az Lise Mezunları Arasından Yapılacak

Önceki gün açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, kamuya personel alımına değindi.

Kamuya 2018 yılında 110 bin memur alımı yapılacğı söyleyen Başbakan Yıldırım, bunların 15 500'ünün Adalet Bakanlığına yapılacağını söyledi. 5500'lük sayı hakim ve savcı olacakken kalan sayı yardımcı personel olarak alınacak.

Başbakan açıklamasında alınacak 10 bin personelin çoğunun infaz koruam memuru ve zabıt katibi olacağını söyledi. Bu da 10 bin personel alımının en az lise ve dengi okul mezunları arasından yapılacağı anlamına gelmektedir. 

Başbakan'ın Açıklaması

“2018’de devletin verdiği hizmetlerin daha kaliteli, daha eksiksiz bir şekilde yerine getirilebilmesi için Sağlık Bakanlığı’na 36 bin, Milli Eğitim Bakanlığı’na 20 bin, Adalet Bakanlığı’na 15 bin, Diyanet İşleri Başkanlığı’na 9 bin 500, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na 10 bin 900, üniversitelerimize 4 bin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na 2 bin ve üniversite hastanelerine 7 bin yeni personel alınacak. Böylece bütün kurumlarımızda 110 bin yeni memur alımı gerçekleştirilecek.

Türkiye, demokrasi ve refah yolunda asla geri adım atmayacak. Her kim ‘AK Parti’ye muhalefet edeyim’ diye Türkiye’ye muhalefet ederse mutlaka mahcup olur. Bunu geçmişte herkes gördü, gelecekte de herkes görecek. Meşru hükümete, seçilmiş Cumhurbaşkanına karşı söylenen her gayrimeşru söz, Türkiye’ye karşı söylenmiştir, bu böyle bilinmelidir.”

İKM ve Zabıt Katibi Alımı Şartlar

İKM ve Zabıt katibi alımına başvuru yapacak adayların KPSS'den en az 70 puan almış olması şartı aranır. Öte yandan Zabıt katibi alımı için adayların bilgisayar sertifikasına sahip olması, ya da bilgisayar gördüğünü belgelemesi gerekmektedir.

İlanlar Ne Zaman?

Alımlar 2018 yılında yapılacak. İlk ilanın Şubat-Mart ayında yayımlanması bekleniyor.

İlanlar yayımlandığı anda haberdar olmak için;

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DAHA FAZLA BİLGİ, DAHA FAZLA ARKADAŞ

Memur alımlarıyla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip edebileceğiniz, diğer memur adaylarıyla sohbet edip, bilgi alışverişinde bulunabileceğiniz facebook grubumuza aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz
Facebook grubuna katılım  için TIKLAYIN.

Twitter'daki personel atama haberlerini takip etmek, buradaki kampanyalara katılmak, memur adaylarıyla birlik olarak sesinizi duyurmak istiyorsanız Türkiye'nin lider memur adayı sitesi kpsscafe'nin twitter sayfasını beğenin ve gündemi yakından takip edin. Katılım için TIKLAYIN.

Kpsscafe.com.tr  | Ankar

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Son Güncelleme: 25.12.2017 18:56
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Yorumlar
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Magdur 5 saat önce

85 90 alamayan umut etmesin

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... 4 saat önce

O 70 puan şartı hiç değişmeyecek sanırım..

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Adalet istiyorum 1 saat önce

Adı adelet bakani ama adalet yok lise mezunu ortaokul mezunu aliyor rahatlikla 70 80 90 gelsinler ayni puani lisans duzeyinde alsinlar kolaysa bunlar o puanlarla siralamayi yukseltirken biz siralamaya dahi giremiyoruz keske 4 yillik üniversite okumasaydik adamlar bizden az okudugu halde bizden avantajli duruma geciyor ADALET bu isin neresin de bu konuya artik bir duzenleme getirin...lisans kpss ve lise kpss ayni degildir ayni puani da istemeyin artik adliyelerin ici lise mezunu katip doluyken biz 70 puanla bize gelecekmi diye dusunüyoruz

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