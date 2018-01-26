Açıklama Geldi: İçişleri Bakanlığı 4 Bin 720 Memur Alımı Kadro Dağılımı

Beklenen son dakika açıklaması İçişleri Bakanlığından geldi. Yapılan açıklamada Bakanlığa 3 bin 120 memur alımı yapılacağı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı 2018 yılına ait performans programını kamuoyu ile paylaştı. Performans programının kamuyou ile epaylaşılması ile kuruma 2018'de alınacak toplam memur ve personel alımı sayısı da belli oldu. Buna göre İçişleri Bakanlığı 2018 yışında kuruma açıktan toplam 3 bin 120 memur ve personel alımı yapılacağı belli oldu. Açıklanan performans programında Bakanlığa bu alım mülakat ve yazılı sınavlarla alınacak. Öte yandan geçtiğimiz yıl TBMM'de görüşülen Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bakanlığa bin 600 memur alımı için kadro ihdas edilmişti. bu kadro ihdası da performans programı verilerine eklendiğinde 2018 yılında İçişleri Bakanlığına en az 4 bin 720 memur ve personel alımı yapılacağı belirtiliyor.

Performans programında yapılan açıklamada yapılacağı açıklanan 3 bin 120 memur alımının kadro dağılımı şu şekilde açıklandı:

Teknik hizmetler için 300 memur, genel idari hizmetler için 2 bin 200 memur, avukatlık hizmetleri için 20 memur, yardımcı hizmetler için 500 memur ve MİAH için 100 memur alımı olacak.

Nüfus Hizmetleri Bin 600 Memur Alımı

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanunda, Nüfus Müdürlüklerinde istihdam etmek üzere 1600 memur alımı için kadro ihdas edildiği bildirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kanunda ihdas edilen kadrolar ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacını karşılamak üzere ekli (I) ve (II) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili bölümüne eklenmiştir.”

Merkez Teşkilatı

SINIFI UNVANI DERECESİ SERBEST KADRO ADEDİ TOPLAMI MİAH Daire Başkanı 1 2 2 GİH Şube Müdürü 1 6 6 GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 9 20 20 AH Avukat 6 6 6 TH Mühendis 8 10 10 TH Tekniker 10 6 6 TH Teknisyen 10 70 70 TOPLAM 120 120

Taşra Teşkilatı

SINIFI UNVANI DERECESİ SERBEST KADRO ADEDİ TOPLAMI GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 3 280 280 GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 9 1200 1200 TOPLAM 1480 1480

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