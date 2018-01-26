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Açıklama Geldi: İçişleri Bakanlığı 4 Bin 720 Memur Alımı Kadro Dağılımı

İçişleri Bakanlığı yeni yılda binlerce memur alımı yapacağını duyurdu. Bakanlık tarafından yayımlanan performans programına göre kuruma 3 bin 120 memur alımı yapılacağı açıklanırken, Nüfus Müdürlüklerinde istihdam etmek üzere bin 600 memur alımı için de kadro ihdası geçtiğimiz Aralık ayında yapılmıştı.

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Açıklama Geldi: İçişleri Bakanlığı 4 Bin 720 Memur Alımı Kadro Dağılımı

İçişleri Bakanlığı yeni yılda binlerce memur alımı yapacağını duyurdu. Bakanlık tarafından yayımlanan performans programına göre kuruma 3 bin 120 memur alımı yapılacağı açıklanırken, Nüfus Müdürlüklerinde istihdam etmek üzere bin 600 memur alımı için de kadro ihdası geçtiğimiz Aralık ayında yapılmıştı.

26 Ocak 2018 Cuma 18:49
Açıklama Geldi: İçişleri Bakanlığı 4 Bin 720 Memur Alımı Kadro Dağılımı

Beklenen son dakika açıklaması İçişleri Bakanlığından geldi. Yapılan açıklamada Bakanlığa 3 bin 120 memur alımı yapılacağı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı 2018 yılına ait performans programını kamuoyu ile paylaştı. Performans programının kamuyou ile epaylaşılması ile kuruma 2018'de alınacak toplam memur ve personel alımı sayısı da belli oldu. Buna göre İçişleri Bakanlığı 2018 yışında kuruma açıktan toplam 3 bin 120 memur ve personel alımı yapılacağı belli oldu. Açıklanan performans programında Bakanlığa bu alım mülakat ve yazılı sınavlarla alınacak. Öte yandan geçtiğimiz yıl TBMM'de görüşülen Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bakanlığa bin 600 memur alımı için kadro ihdas edilmişti. bu kadro ihdası da performans programı verilerine eklendiğinde 2018 yılında İçişleri Bakanlığına en az 4 bin 720 memur ve personel alımı yapılacağı belirtiliyor.

Performans programında yapılan açıklamada yapılacağı açıklanan 3 bin 120 memur alımının kadro dağılımı şu şekilde açıklandı: 

Teknik hizmetler için 300 memur, genel idari hizmetler için 2 bin 200 memur, avukatlık hizmetleri için 20 memur, yardımcı hizmetler için 500 memur ve MİAH için 100 memur alımı olacak.

Nüfus Hizmetleri Bin 600 Memur Alımı

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanunda, Nüfus Müdürlüklerinde istihdam etmek üzere 1600 memur alımı için kadro ihdas edildiği bildirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kanunda ihdas edilen kadrolar ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacını karşılamak üzere ekli (I) ve (II) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili bölümüne eklenmiştir.”

Merkez Teşkilatı

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST

KADRO

ADEDİ

TOPLAMI

MİAH

Daire Başkanı

1

2

2

GİH

Şube Müdürü

1

6

6

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

9

20

20

AH

Avukat

6

6

6

TH

Mühendis

8

10

10

TH

Tekniker

10

6

6

TH

Teknisyen

10

70

70

TOPLAM

120

120

Taşra Teşkilatı

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST

KADRO

ADEDİ

TOPLAMI

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

3

280

280

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

9

1200

1200

TOPLAM

1480

1480

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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