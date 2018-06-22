Açıklama Az Önce Geldi: DİB 9500 Yeni Kamu Personel Alımı Yapacak

Diyanetten son dakika açıklaması geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan son dakika açıklamasında KPSS puanı ile memur alımı yapılacağına yer verildi.

Resmi Açıklama şu şekilde;

Başkanlığımıza ait 4-B sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım pozisyonlarında KPSSpuan sıralaması esas alınarak yapılacak sınav sonucuna göre toplam 9.500 sözleşmeli personel istihdam edilmesi planlanmaktadır.

Başvurularda KPSS puan türlerinden; lisans mezunları için KPSSP124, önlisans mezunları için KPSSP123, orta öğretim mezunları için KPSSP122 esas alınacaktır.

Sözleşmeli personel alımına ilişkin diğer hususlar Başkanlığımızca daha sonra ilan edilecektir.

İlgililere duyurulur.

DİB İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ

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