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Açıklama Az Önce Geldi: DİB 9500 Yeni Kamu Personel Alımı Yapacak

On binlerce memur adayının büyük bir merak ve heyecanla beklediği açıklama geldi. Diyanet'ten yapılan açıklamada 9 bin 500 yeni personel alımı yapılacağına yer verildi.

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Açıklama Az Önce Geldi: DİB 9500 Yeni Kamu Personel Alımı Yapacak

On binlerce memur adayının büyük bir merak ve heyecanla beklediği açıklama geldi. Diyanet'ten yapılan açıklamada 9 bin 500 yeni personel alımı yapılacağına yer verildi.

22 Haziran 2018 Cuma 15:23
Açıklama Az Önce Geldi: DİB 9500 Yeni Kamu Personel Alımı Yapacak

Diyanetten son dakika açıklaması geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan son dakika açıklamasında KPSS puanı ile memur alımı yapılacağına yer verildi.

Resmi Açıklama şu şekilde;

Başkanlığımıza ait 4-B sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım pozisyonlarında KPSSpuan sıralaması esas alınarak yapılacak sınav sonucuna göre toplam 9.500 sözleşmeli personel istihdam edilmesi planlanmaktadır.

Başvurularda KPSS puan türlerinden; lisans mezunları için KPSSP124, önlisans mezunları için KPSSP123, orta öğretim mezunları için KPSSP122 esas alınacaktır.

Sözleşmeli personel alımına ilişkin diğer hususlar Başkanlığımızca daha sonra ilan edilecektir.

İlgililere duyurulur.

DİB İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 22.06.2018 15:49
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Ayşe 2 saat önce

Ortaöğretim kpss nasıl kpssp122 oluyo tek puan türü var oda kpssp94

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Leyla 47 dakika önce

İmamhatip liselerinin kodudur büyük ihtimalle diyanet alımı olduğu için

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