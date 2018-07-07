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Açıklama Az Önce Geldi: 9 Bin 500 Personel Daha Alınacak

Son dakika açıklaması geldi. "Hafızlık İcazet Merasimi"ne katılan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kurum ile ilgili açıklamalarda bulunurken 9 bin 500 daha personel alımı yapılacağını söyledi.

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Açıklama Az Önce Geldi: 9 Bin 500 Personel Daha Alınacak

Son dakika açıklaması geldi. "Hafızlık İcazet Merasimi"ne katılan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kurum ile ilgili açıklamalarda bulunurken 9 bin 500 daha personel alımı yapılacağını söyledi.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 08:35
Açıklama Az Önce Geldi: 9 Bin 500 Personel Daha Alınacak

Yalova'da Raif Dinçkök Kültür Merkezinde düzenlenen "Hafızlık İcazet Merasimi"ne katılan ve burada bir açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hafızlık yapanların sayısının artmasına ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

81 milyon nüfusa sahip Türkiye'de hafız sayısının 150 bine ancak yaklaştığını söyleyen Erbaş şu ifadeleri kullandı:

"Biz bunu daha da arttırmalıyız. Bazı İslam ülkelerini dolaşıyoruz. 10-20 milyon nüfusa sahip ülkelerde yüz binlerce hafız var. Kimi yerde 500 bin, kimi yerde 1 milyon hafız var. Ülkenin nüfusu 10-20 milyon. Demek ki böyle bir gelenek oluşmuş. Biz de istiyoruz ki pek çoğumuz Kuran-ı Kerim'in hafızlık nimetini kapalım. Özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan Kuran kursu öğreticilerimiz, hanımefendiler, şu anda fahrilerle birlikte sayısı 45 binler civarında. Elhamdülillah. Milletimize hizmet ediyorlar. Milletimizin çocuklarına hizmet ediyorlar. 4-6 yaş grubunda Kuran kurslarımızda kayıtlı 140 bin kadar öğrencimiz var. Şimdi yaz Kuran kurslarımıza devam eden yaş sınırı 4'ten başlıyor, 14-15-16 belki 20 yaşlarına kadar öğrencilerimiz var."

Bu öğrencilere hoca hanımların ders vereceğini belirten Erbaş, onların sayısının mümkün olduğunca artmasını istediklerini vurguladı.

9 BİN 500 PERSONEL DAHA ALINACAK

Erbaş, fahri Kuran kursu öğreticilerinin her zaman kadro istediklerini, kendilerinin de bunun için gayret ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yetkililerimiz de büyük bir gayret içerisindeler. Önümüzdeki aylarda 3 bin Kuran kursu öğreticisi alacağız inşallah. Elhamdülillah. Bu ne büyük nimettir. Geçtiğimiz 6 ay öncesinde 3 bin Kuran kursu öğreticisi aldık. 6 bin imam aldık, 500 müezzin aldık. 9 bin 500 kişi. İnşallah önümüzdeki aylarda bir 9 bin 500 kişiyi daha kadrolarımıza katmış olacağız. Ondan sonraki zamanlarda daha da hem sözleşmeli hem kadrolu olarak bünyemizde görev yapan kardeşlerimizin sayılarının artmasını sağlayacağız. Rabbim yar ve yardımcılarımız olsun."

Yalova İl Müftülüğü tarafından düzenlenen merasimde kentteki Kuran kurslarında öğrenim gören 32 kız öğrenci hafızlık icazetini aldı.

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Dadaş 30 dakika önce

Bir şeyi anlamadim gitti hiç mi bitmez bu açık biraz da branş öğretmeni atayın

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Mert 16 dakika önce

Bu ülkede bir mühendis e ihtiyaç Yok zaten

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