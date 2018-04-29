995 Memur Alımı Kesinleşti

7139 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte ihdas edilen 995 kadroya memur alımı da netleşti.

Kanunda ihdas edilen kadrolar ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Ekli (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait bölümüne eklenmiştir."

KADRO DAĞILIMI

SINIFI UNVANI DERECESİ SERBEST KADRO ADEDİ TOPLAMI GİH Genel Müdür Yardımcısı 1 1 1 GİH Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanı 1 1 1 GİH Arazi Toplulaştırması Etüt ve Projelendirme Dairesi Başkanı 1 1 1 GİH Değerlendirme ve Destekleme Dairesi Başkanı 1 1 1 GİH Müfettiş 1 7 7 GİH Müfettiş 3 3 3 GİH Müfettiş Yardımcısı 7 10 10 AH Avukat 6 6 6 GİH Şube Müdürü 1 24 24 GİH Şef 3 4 4 GİH Memur 10 30 30 GİH Bilgisayar İşletmeni 5 8 8 GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 5 20 20 SH Sosyal Çalışmacı 2 2 2 TH İstatistikçi 5 2 2 TH Mühendis 1 20 20 TH Mühendis 2 20 20 TH Mühendis 3 18 18 TH Mühendis 4 6 6 TH Mühendis 5 45 45 TH Tekniker 10 20 20 TH Teknisyen 12 10 10 TOPLAM 259 259

TAŞRA TEŞKİLATINA İHDAS EDİLEN KADROLAR

SINIFI UNVANI DERECESİ SERBEST KADRO ADEDİ TOPLAMI GİH Şube Müdürü 1 48 48 TH Mühendis 1 48 48 TH Mühendis 2 48 48 TH Mühendis 3 48 48 TH Mühendis 5 448 448 TH Tekniker 10 48 48 TH Teknisyen 12 48 48 TOPLAM 736 736

MEMUR ALIMLARI NASIL VE NE ZAMAN OLACAK?

Yukarıda yazan kadrolara memur alımları açıktan yapılacak. DSİ tarafından önümüzdeki aylarda DPB'de bir ilan yayımlanacak ve kuruma açıktan memur alımı yapılacak. Geçtiğimiz yıl DİS memur alımını Eylül ayında yapmıştı. Bu yıl da Ağustos-Eylül döneminde yapılacak.

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