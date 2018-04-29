995 Memur Alımı Kesinleşti

7139 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte ihdas edilen 995 kadroya memur alımı da netleşti.
Kanunda ihdas edilen kadrolar ile ilgili şu ifadelere yer verildi:
"Ekli (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait bölümüne eklenmiştir."
KADRO DAĞILIMI
|
SINIFI
|
UNVANI
|
DERECESİ
|
SERBEST KADRO ADEDİ
|
TOPLAMI
|
GİH
|
Genel Müdür Yardımcısı
|
1
|
1
|
1
|
GİH
|
Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanı
|
1
|
1
|
1
|
GİH
|
Arazi Toplulaştırması Etüt ve Projelendirme Dairesi Başkanı
|
1
|
1
|
1
|
GİH
|
Değerlendirme ve Destekleme Dairesi Başkanı
|
1
|
1
|
1
|
GİH
|
Müfettiş
|
1
|
7
|
7
|
GİH
|
Müfettiş
|
3
|
3
|
3
|
GİH
|
Müfettiş Yardımcısı
|
7
|
10
|
10
|
AH
|
Avukat
|
6
|
6
|
6
|
GİH
|
Şube Müdürü
|
1
|
24
|
24
|
GİH
|
Şef
|
3
|
4
|
4
|
GİH
|
Memur
|
10
|
30
|
30
|
GİH
|
Bilgisayar İşletmeni
|
5
|
8
|
8
|
GİH
|
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
|
5
|
20
|
20
|
SH
|
Sosyal Çalışmacı
|
2
|
2
|
2
|
TH
|
İstatistikçi
|
5
|
2
|
2
|
TH
|
Mühendis
|
1
|
20
|
20
|
TH
|
Mühendis
|
2
|
20
|
20
|
TH
|
Mühendis
|
3
|
18
|
18
|
TH
|
Mühendis
|
4
|
6
|
6
|
TH
|
Mühendis
|
5
|
45
|
45
|
TH
|
Tekniker
|
10
|
20
|
20
|
TH
|
Teknisyen
|
12
|
10
|
10
|
TOPLAM
|
259
|
259
TAŞRA TEŞKİLATINA İHDAS EDİLEN KADROLAR
|
SINIFI
|
UNVANI
|
DERECESİ
|
SERBEST KADRO ADEDİ
|
TOPLAMI
|
GİH
|
Şube Müdürü
|
1
|
48
|
48
|
TH
|
Mühendis
|
1
|
48
|
48
|
TH
|
Mühendis
|
2
|
48
|
48
|
TH
|
Mühendis
|
3
|
48
|
48
|
TH
|
Mühendis
|
5
|
448
|
448
|
TH
|
Tekniker
|
10
|
48
|
48
|
TH
|
Teknisyen
|
12
|
48
|
48
|
TOPLAM
|
736
|
736
MEMUR ALIMLARI NASIL VE NE ZAMAN OLACAK?
Yukarıda yazan kadrolara memur alımları açıktan yapılacak. DSİ tarafından önümüzdeki aylarda DPB'de bir ilan yayımlanacak ve kuruma açıktan memur alımı yapılacak. Geçtiğimiz yıl DİS memur alımını Eylül ayında yapmıştı. Bu yıl da Ağustos-Eylül döneminde yapılacak.
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