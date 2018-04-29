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995 Memur Alımı Kesinleşti

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 995 memur alımı için geçtiğimiz hafta kadro ihdası TBMM'den geçmişti. TBMM'den geçen kanun Resmi Gazete'de 28 Nisan 2018'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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995 Memur Alımı Kesinleşti

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 995 memur alımı için geçtiğimiz hafta kadro ihdası TBMM'den geçmişti. TBMM'den geçen kanun Resmi Gazete'de 28 Nisan 2018'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

29 Nisan 2018 Pazar 11:55
995 Memur Alımı Kesinleşti

7139 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte ihdas edilen 995 kadroya memur alımı da netleşti. 

Kanunda ihdas edilen kadrolar ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Ekli (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait bölümüne eklenmiştir."

KADRO DAĞILIMI

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

TOPLAMI

GİH

Genel Müdür Yardımcısı

1

1

1

GİH

Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

Arazi Toplulaştırması Etüt ve Projelendirme Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

Değerlendirme ve Destekleme Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

Müfettiş

1

7

7

GİH

Müfettiş

3

3

3

GİH

Müfettiş Yardımcısı

7

10

10

AH

Avukat

6

6

6

GİH

Şube Müdürü

1

24

24

GİH

Şef

3

4

4

GİH

Memur

10

30

30

GİH

Bilgisayar İşletmeni

5

8

8

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

5

20

20

SH

Sosyal Çalışmacı

2

2

2

TH

İstatistikçi

5

2

2

TH

Mühendis

1

20

20

TH

Mühendis

2

20

20

TH

Mühendis

3

18

18

TH

Mühendis

4

6

6

TH

Mühendis

5

45

45

TH

Tekniker

10

20

20

TH

Teknisyen

12

10

10

TOPLAM

259

259

TAŞRA TEŞKİLATINA İHDAS EDİLEN KADROLAR

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

TOPLAMI

GİH

Şube Müdürü

1

48

48

TH

Mühendis

1

48

48

TH

Mühendis

2

48

48

TH

Mühendis

3

48

48

TH

Mühendis

5

448

448

TH

Tekniker

10

48

48

TH

Teknisyen

12

48

48

TOPLAM

736

736

MEMUR ALIMLARI NASIL VE NE ZAMAN OLACAK?

Yukarıda yazan kadrolara memur alımları açıktan yapılacak. DSİ tarafından önümüzdeki aylarda DPB'de bir ilan yayımlanacak ve kuruma açıktan memur alımı yapılacak. Geçtiğimiz yıl DİS memur alımını Eylül ayında yapmıştı. Bu yıl da Ağustos-Eylül döneminde yapılacak.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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