944 Memur Alınacak-KPSS 2018/1 Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanır?

KPSS 2018/1 merkezi yerleştirme tercih sonuçları beklenmeye başladı.

2018 yılının ilk merkezi yerleştirmesinde en az lise mezunu adaylar arasından 944 adet kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. er yıl ilk yerleştirmede 2 binden fazla memur alımı yapılırken bu alımda bu kadar az sayıda memur alımı olması büyük tepki çekmişti. Tercihler 5 Temmuz'a kadar alınmıştı. Başvuru yapan binlerce aday ise sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak bu konudaki detaylara haberimizde yer verdik.

SONUÇLAR NE ZAMAN?

KPSS 2018/1 merkezi yerleştirmesi için sonuçların ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor. ÖSYM bu konuda bir tarih vermedi. Ancak sonuçların 20 Temmuz'a kadar açıklanması bekleniyor.

ÖSYM, sonuçların duyurulması ile ilgili şu bilgilendirmeyi yaptı:

"Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Kamu kurum ve kuruluşları da bu bilgileri elektronik ortamda kendi şifreleri ile edineceklerdir. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir."

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Siz de aşağıda bulunan yorum kısmından tercih yaptığınız yerleri ve KPSS puanınızı yazarak diğer adaylarla bilgi alış verişi yapabilirsiniz.

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