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944 Memur Alınacak-KPSS 2018/1 Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanır?

KPSS 2018/! merkezi yerleştirme başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 944 memur kadrosu için atamalar ne zaman yapılacak?

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944 Memur Alınacak-KPSS 2018/1 Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanır?

KPSS 2018/! merkezi yerleştirme başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 944 memur kadrosu için atamalar ne zaman yapılacak?

07 Temmuz 2018 Cumartesi 14:07
944 Memur Alınacak-KPSS 2018/1 Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanır?

KPSS 2018/1 merkezi yerleştirme tercih sonuçları beklenmeye başladı.

2018 yılının ilk merkezi yerleştirmesinde en az lise mezunu adaylar arasından 944 adet kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. er yıl ilk yerleştirmede 2 binden fazla memur alımı yapılırken bu alımda bu kadar az sayıda memur alımı olması büyük tepki çekmişti. Tercihler 5 Temmuz'a kadar alınmıştı. Başvuru yapan binlerce aday ise sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak bu konudaki detaylara haberimizde yer verdik.

SONUÇLAR NE ZAMAN?

KPSS 2018/1 merkezi yerleştirmesi için sonuçların ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor. ÖSYM bu konuda bir tarih vermedi. Ancak sonuçların 20 Temmuz'a kadar açıklanması bekleniyor. 

ÖSYM, sonuçların duyurulması ile ilgili şu bilgilendirmeyi yaptı:

"Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Kamu kurum ve kuruluşları da bu bilgileri elektronik ortamda kendi şifreleri ile edineceklerdir. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir."

SONUÇLAR AÇIKLANDIĞI ANDA HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLAYIN

Siz de aşağıda bulunan yorum kısmından tercih yaptığınız yerleri ve KPSS puanınızı yazarak diğer adaylarla bilgi alış verişi yapabilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR  |ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 07.07.2018 14:13
Anahtar Kelimeler:
ÖSYMösym SonuçKPSS Tercih Sonuçları
Yorumlar
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Ahmet 2 saat önce

Arkadaşlar mekatronik ön lisans mezunuyum 76 puanım var normal şartlarda daha önce mekatronik alımı yapılmıyor diye biliyordum bu sene 11 kurum alım yapmış tercihlerimi oraya yaptım sizce şansım olurmu

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Gizem 2 saat önce

İnşaAllah bu sefer atanırız.

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HİZMETLİ 41 dakika önce

Hizmetli başvurusu yapan varmı 60 puanım var şansım yok galiba

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Kezban 32 dakika önce

69 puanla 3001 ve 3173 e tercih yaptım 28 adet tercihim var olurmu acaba

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