9 Bin Mülakatsız Personel Alımında KPSS Puanı Kaça Düşer? Lise, Önlisans, Lisans KPSS Taban Puanları

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlara 9 bin kamu personeli alımı için tercihler alınmaya devam ediyor.

2018/4 kapsamında ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda farklı kadrolara toplamda 9 bin kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. İlanın yayımlanmasının ardından tercihler geçtiğimiz 11 Nisan günü başladı. Tercihlerin başlaması ile birlikte memur adayları, sağlık bakanlığı bünyesine geçmek için tercih yaptı.

Tercihlerini yapan ve henüz yapamayan adaylar, merkezi atamada kadroların kaç puanla kapatacağını araştırmaya başladı. Adayların bu konuda ilk adresi, geçtiğimiz yıl yapılan son atama oldu.

Geçtiğimiz yılın ikinci döneminde 2017/5 KPSS ile 12500 personel alımı yapılmıştı. Bu tercihlerde yerleşen adayların en yüksek ve en düşük puanları açıklanmıştı.

Biz de Kpsscafe.com.tr olarak 9 bin personel alımı tercihi yapacak adaylar için haberimizi kaleme aldık ve önceki alımda hangi kadro ile hangi illerin KPSS kaç puanla kapattığına haberimizde yer verdik.

BİLGİLENDİRME

Aşağıdaki bağlantı adreslerinde önceki dönemde yapılan alımda en yüksek ve en düşük kapatan yerlere yer verildi. Burdaki puanlar 12500 personel alımına göre verilmiştir. Bu alımda bu puanlardaha da düşecektir. Ancak ciddi düşüşlerin olması beklenmiyor.

ADAY YORUMLARI

Siz de aşağıda bulunan yorum kısmından tervih edeceğiniz kadroyu ve KPSS puanınızı yazarak diğer adaylarla bilgi alış verişi yapabilirsiniz.

ÖNCEKİ ALIMDA KPSS TABAN-TAVAN PUANLARI

KPSS-2017/5 Yerleştirme Sonuçları Kapsamında En Büyük ve En Küçük Puanlar (LİSANS) İçin Lütfen Tıklayın

KPSS-2017/5 Yerleştirme Sonuçları Kapsamında En Büyük ve En Küçük Puanlar (ÖNLİSANS) İçin Lütfen Tıklayın

KPSS-2017/5 Yerleştirme Sonuçları Kapsamında En Büyük ve En Küçük Puanlar (ORTAÖĞRETİM) İçin Lütfen Tıklayın

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