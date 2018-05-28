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7 Bin Bekçi Alımı! İl Kontenjan Dağılımı

KPSS Şartsız En Az Lise ve Dengi Okullardan Mezun Çarşı ve Mahalle Bekçisi Alımı il kontenjan dağılımı. Nereye ne kadar bekçi alımı yapılacak? Bekçi alımına dair tüm detaylar ve daha fazlası kpss cafe adresinde.

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7 Bin Bekçi Alımı! İl Kontenjan Dağılımı

KPSS Şartsız En Az Lise ve Dengi Okullardan Mezun Çarşı ve Mahalle Bekçisi Alımı il kontenjan dağılımı. Nereye ne kadar bekçi alımı yapılacak? Bekçi alımına dair tüm detaylar ve daha fazlası kpss cafe adresinde.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 12:37
7 Bin Bekçi Alımı! İl Kontenjan Dağılımı

Polis Akademisi Başkanlığı'nca geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruda en az lise ve dengi okullardan mezun KPSS şartsız Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağı duyurulmuş, ilgili alımlar için valiliklerin önümüzdeki günlerde duyuruya çıkacağı belirtilmişti. Memurlar.net'te yer alan habere göre Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı için kontenjan dağılımı da netleşti.

BEKÇİ ALIMI İLE İLGİLİ SORU SORMAK, DİĞER ADAYLARLA İLETİŞİME GEÇMEK, DİĞER KAMU PERSONELİ ALIMLARI VE ÖZEL SEKTÖR İŞ FIRSATLARINDAN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLA VE KATIL.

Hangi il ne kadar Bekçi Alımı Yapacak?

Adıyaman: 85
Afyonkarahisar: 110
Aksaray: 75
Amasya: 75
Ankara: 150

Antalya: 100
Ardahan: 50
Artvin: 50
Ağrı: 90
Aydın: 170

Balıkesir: 170
Bartın: 50
Batman: 100
Bayburt: 50
Bilecik: 65
Bingöl: 60
Bitlis: 65
Bolu: 65
Burdur: 65
Bursa: 100

Çanakkale: 90
Çankırı: 50
Çorum: 90
Denizli: 170
Düzce: 70

Edirne: 90
Elazığ: 100
Erzincan: 65
Erzurum: 75
Eskişehir: 170
Gaziantep 100
Giresun: 75
Gümüşhane: 50

Iğdır: 50
Isparta: 85
İstanbul: 200
İzmir: 100
Karabük: 60
Karaman: 60
Kars: 60
Kastamonu: 70
Kayseri: 180
Kırıkkale: 75
Kırklareli: 75
Kırşehir: 65
Kilis: 50
Kocaeli: 100
Konya: 250
Kütahya: 80

Malatya: 110
Manisa: 170
Kahramanmaraş: 170
Muğla: 200
Muş: 60
Nevşehir: 65
Niğde: 75

Ordu: 50
Osmaniye: 90
Rize: 100
Samsun: 50
Siirt: 65
Sinop: 50
Sivas: 110
Şanlıurfa: 150

Tekirdağ: 200
Tokat: 90
Trabzon: 150
Tunceli: 50
Uşak: 75
Van: 200
Yalova: 65
Yozgat: 75
Zonguldak: 80

KONTENJAN BİLGİLERİ KAYNAK: https://www.memurlar.net/haber/751888/7-bin-bekci-aliminda-illere-gore-kontenjanlar.html

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Bekçi AlımıBekçi AlımlarıIl Kontenjan Dağılımı
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Aykut yeşil 3 saat önce

Başka illere başvuru yapabiliyor muyuz

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Emre 3 saat önce

Yazıklar olsun genclere iş olanagi diyonuz.36 37 yasindaki adam genc deil mi yaş sınırını 40 yapın.binlerce insan bekliyor

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Kaan 2 saat önce

Arkadasim gelmisin 35 yasina hala biyere atanamamissin burdan is bekliyon git Allahin askina ya

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Mert 3 saat önce

Kpss olmadan nasıl bi seçim olacak acaba nasıl bi yarış valilik sınavı kendi mi yapıcak

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Ibrahım 2 saat önce

Hani ortaokuludu simdi yan kısırdınız bizde kiviracak zamani biliyoruz...

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Nazife 2 saat önce

İlkokul mezunu ydu şimdi lise mi oldu

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Mustafa 2 saat önce

Yaş şartı kalksın ya. İnsanları mağdur neden ediyorsunuz. Her insan görev yapabilir sağlıklı olmak şartıyla. Madem alım yapıyorsunuz bari insaflı şekilde yapın

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Ali 2 saat önce

İnsanlarla alay ediyolar yaş sınırı nened 35 olmadı

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