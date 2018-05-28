7 Bin Bekçi Alımı! İl Kontenjan Dağılımı

Polis Akademisi Başkanlığı'nca geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruda en az lise ve dengi okullardan mezun KPSS şartsız Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağı duyurulmuş, ilgili alımlar için valiliklerin önümüzdeki günlerde duyuruya çıkacağı belirtilmişti. Memurlar.net'te yer alan habere göre Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı için kontenjan dağılımı da netleşti.

BEKÇİ ALIMI İLE İLGİLİ SORU SORMAK, DİĞER ADAYLARLA İLETİŞİME GEÇMEK, DİĞER KAMU PERSONELİ ALIMLARI VE ÖZEL SEKTÖR İŞ FIRSATLARINDAN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLA VE KATIL.

Hangi il ne kadar Bekçi Alımı Yapacak?

Adıyaman: 85

Afyonkarahisar: 110

Aksaray: 75

Amasya: 75

Ankara: 150

Antalya: 100

Ardahan: 50

Artvin: 50

Ağrı: 90

Aydın: 170

Balıkesir: 170

Bartın: 50

Batman: 100

Bayburt: 50

Bilecik: 65

Bingöl: 60

Bitlis: 65

Bolu: 65

Burdur: 65

Bursa: 100

Çanakkale: 90

Çankırı: 50

Çorum: 90

Denizli: 170

Düzce: 70

Edirne: 90

Elazığ: 100

Erzincan: 65

Erzurum: 75

Eskişehir: 170

Gaziantep 100

Giresun: 75

Gümüşhane: 50

Iğdır: 50

Isparta: 85

İstanbul: 200

İzmir: 100

Karabük: 60

Karaman: 60

Kars: 60

Kastamonu: 70

Kayseri: 180

Kırıkkale: 75

Kırklareli: 75

Kırşehir: 65

Kilis: 50

Kocaeli: 100

Konya: 250

Kütahya: 80

Malatya: 110

Manisa: 170

Kahramanmaraş: 170

Muğla: 200

Muş: 60

Nevşehir: 65

Niğde: 75

Ordu: 50

Osmaniye: 90

Rize: 100

Samsun: 50

Siirt: 65

Sinop: 50

Sivas: 110

Şanlıurfa: 150

Tekirdağ: 200

Tokat: 90

Trabzon: 150

Tunceli: 50

Uşak: 75

Van: 200

Yalova: 65

Yozgat: 75

Zonguldak: 80

KONTENJAN BİLGİLERİ KAYNAK: https://www.memurlar.net/haber/751888/7-bin-bekci-aliminda-illere-gore-kontenjanlar.html