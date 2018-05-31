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7 Bin 467 Personel Alımı Başvuruları Sürüyor (İKM, Büro Personeli, Şoför, Sağlık Memuru, Teknisyen, Aşçı, Kaloriferci)

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 7 bin 467 sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci devam ediyor.

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7 Bin 467 Personel Alımı Başvuruları Sürüyor (İKM, Büro Personeli, Şoför, Sağlık Memuru, Teknisyen, Aşçı, Kaloriferci)

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 7 bin 467 sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci devam ediyor.

31 Mayıs 2018 Perşembe 12:08
7 Bin 467 Personel Alımı Başvuruları Sürüyor (İKM, Büro Personeli, Şoför, Sağlık Memuru, Teknisyen, Aşçı, Kaloriferci)

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 7 bin 467 sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci devam ediyor.

HANGİ POZİSYONLARDA ALIM YAPILACAK?

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sayfalarında da yayımlanan ilanda söz konusu alıma ilişkin "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 114’üncü maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre, EK-2 listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen ceza infaz kurumları için sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 6.681 infaz ve koruma memuru, 49 büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), 223 diğer sağlık personeli (sağlık memuru), 185 teknisyen, 266 destek personeli (şoför), 42 destek personeli (aşçı), 21 destek personeli (kaloriferci) olmak üzere toplam 7.467 personel alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verilmişti.

BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

İlgili alım için KPSS 70 puan şartının arandığına yer verilen duyuruda, ayrıca her bir pozisyon için belirtilen özel şartlar ve başvuru genel şartları da yer almıştı. (Bknz. Başvuru Kılavuzu) . 21 Mayıs 2018 tarihinde başlayan başvuru süreci 11 Haziran 2018 tarihine kadar devam edecek. Başvurular Adalet Komisyonu Başkanlıklarına Adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıkları ya da Sınav merkezine yapılacak.

BAŞVURU GENEL - ÖZEL ŞARTLARI, SINAV SÜRECİ VE DAHA FAZLASI

Alım yapılacak şehirler ve başvuru özel şartlarına aşağıdaki başvuru kılavuzundan göz atabilirsiniz. Başvuru Şartları, Tarihleri, Sınav süreci ve daha fazlası hakkında bilgi barındıran başvuru kılavuzuna göz atmak için TIKLAYIN.

KAMUYA AİT TÜM ALIMLARI TAKİP ETMEK, ÖZEL SEKTÖR İŞ FIRSATLARINDAN ANINDA HABERDAR OLMAK, DİĞER ADAYLARLA İLETİŞİME GEÇİP BİLGİ ALIŞVERİŞİNDE BULUNMAK İÇİN TIKLAYIN.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Ahmt 1 saat önce

Bütün özellikleri taşıyorum ama hicbirine başvuru yapamıyorum tşkler güzel ülkem

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