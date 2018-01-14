55 Bin Memur Alımı Açıklaması Geldi-Peki Kadro Dağılımı Nasıl Olacak?

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan yaptığı son açıklamada 2018 yılında Bakanlığa 55 bin personel alımı yapılacağını söylemişti. 55 bin personel alım açıklamasının gelmesinin ardındna atama bekleyen yüz binlerce sağlıkçı alımların ne zaman yapılacağını ve kadro dağılımının ne olacağını araştırmaya başladı.

Bakan Demircan'ın Açıklamaları

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada personel alımı ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Yoğun bakım yatak sayısını artırmaya devam edeceğiz, personel sayımızı da artırmak istiyoruz. 27 bin ebe hemşire ve sağlık personeli alınacak. Bu, yüksek bir rakam. Her sene yaklaşık 9 bin civarında hekim kadroya dahil oluyor. Ediyor 36 bin. Bizim bu seneden alacağımız kadro miktarı var, taşeron sistemi kalktığı için, bu alımı yapmadık. 2017'den 2018'e aktarılan bir 10 bin işçi çalışan alacağız. Ayrıca 2018 için de 9 bin kontenjan verildi. Yaklaşık 55 bin doktor, ebe hemşire, sağlık personeli ve çalışan alacağız."

Kadro Dağılımı Açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığına personel alımı ile ilgili kadro dağılımı henüz açıklanmadı. Kadro dağılımının açıklanmasını isteyen sağlıkçılar alımların da bir an önce yapılmasını istiyor.

Atama Bekleyen Kadrolar

Doktor, hemşire ve ebe dışında atama bekleyen sağlıkçı kadroları şu şekilde;

“Radyoloji Tekniker ve Teknisyenleri, Acil Tıp Tekniker ve Teknisyenleri, Anestezi Teknikerleri ve Teknisyenleri, Ameliyathane Teknikerleri, Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerleri, Tıbbi Sekreterler, Fizik Tedavi Teknikerleri, Diyetisyenler, Hasta Bakım Teknikerleri, Diyaliz Teknikerleri, Odyometri Teknikerleri, Elektronörofizyoloji Teknikerleri, Radyoterapi Teknikerleri, Röntgen Teknikerleri, Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon Bölümü Teknikerleri, Yaşlı Bakım Teknikerleri, Çevre Sağlığı Teknisyen ve Teknikerleri, Eczane Teknikerleri, Diş Protez Teknikerleri, Patoloji Teknikerleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikerleri, Çocuk Gelişimciler, Hidroterapi Teknikerleri, Ortopedi Teknisyenleri, Optisyenler, Biyologlar, Psikologlar, Sağlık Fizikçileri, Dil Konuşma Terapistleri, Fizyoterapistler, Ergoterapistler"

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