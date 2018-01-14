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55 Bin Memur Alımı Açıklaması Geldi-Peki Kadro Dağılımı Nasıl Olacak?

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada 2018'de 55 bin sağlık personeli alımı yapılacağı açıklandı. Peki kadro dağılımı belli oldu mu? Alımlar ne zaman olacak?

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55 Bin Memur Alımı Açıklaması Geldi-Peki Kadro Dağılımı Nasıl Olacak?

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada 2018'de 55 bin sağlık personeli alımı yapılacağı açıklandı. Peki kadro dağılımı belli oldu mu? Alımlar ne zaman olacak?

14 Ocak 2018 Pazar 11:12
55 Bin Memur Alımı Açıklaması Geldi-Peki Kadro Dağılımı Nasıl Olacak?

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan yaptığı son açıklamada 2018 yılında Bakanlığa 55 bin personel alımı yapılacağını söylemişti. 55 bin personel alım açıklamasının gelmesinin ardındna atama bekleyen yüz binlerce sağlıkçı alımların ne zaman yapılacağını ve kadro dağılımının ne olacağını araştırmaya başladı.

Bakan Demircan'ın Açıklamaları

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada personel alımı ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Yoğun bakım yatak sayısını artırmaya devam edeceğiz, personel sayımızı da artırmak istiyoruz. 27 bin ebe hemşire ve sağlık personeli alınacak. Bu, yüksek bir rakam. Her sene yaklaşık 9 bin civarında hekim kadroya dahil oluyor. Ediyor 36 bin. Bizim bu seneden alacağımız kadro miktarı var, taşeron sistemi kalktığı için, bu alımı yapmadık. 2017'den 2018'e aktarılan bir 10 bin işçi çalışan alacağız. Ayrıca 2018 için de 9 bin kontenjan verildi. Yaklaşık 55 bin doktor, ebe hemşire, sağlık personeli ve çalışan alacağız." 

Kadro Dağılımı Açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığına personel alımı ile ilgili kadro dağılımı henüz açıklanmadı. Kadro dağılımının açıklanmasını isteyen sağlıkçılar alımların da bir an önce yapılmasını istiyor.

Atama Bekleyen Kadrolar

Doktor, hemşire ve ebe dışında atama bekleyen sağlıkçı kadroları şu şekilde;

“Radyoloji Tekniker ve Teknisyenleri, Acil Tıp Tekniker ve Teknisyenleri, Anestezi Teknikerleri ve Teknisyenleri, Ameliyathane Teknikerleri, Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerleri, Tıbbi Sekreterler, Fizik Tedavi Teknikerleri, Diyetisyenler, Hasta Bakım Teknikerleri, Diyaliz Teknikerleri, Odyometri Teknikerleri, Elektronörofizyoloji Teknikerleri, Radyoterapi Teknikerleri, Röntgen Teknikerleri, Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon Bölümü Teknikerleri, Yaşlı Bakım Teknikerleri, Çevre Sağlığı Teknisyen ve Teknikerleri, Eczane Teknikerleri, Diş Protez Teknikerleri, Patoloji Teknikerleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikerleri, Çocuk Gelişimciler, Hidroterapi Teknikerleri, Ortopedi Teknisyenleri, Optisyenler, Biyologlar, Psikologlar, Sağlık Fizikçileri, Dil Konuşma Terapistleri, Fizyoterapistler, Ergoterapistler"

Siz de aşağıda bulunan yorum kısmından atama beklediğiniz bölümü yazabilir ve sesinizi duyurabilirsiniz.

Memur alımı haberlerinden ve daha fazlasından anında haberdar olmak için;

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DPB , Resmi Gazete ve Kurumların internet sitelerinde bugün ve daha önce yayımlanan tüm memur alım ilanlarına ve özel sektör personel alımı duyurularına göz atmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanın.

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Twitter'daki personel atama haberlerini takip etmek, buradaki kampanyalara katılmak, memur adaylarıyla birlik olarak sesinizi duyurmak istiyorsanız Türkiye'nin lider memur adayı sitesi kpsscafe'nin twitter sayfasını beğenin ve gündemi yakından takip edin. Katılım için TIKLAYIN.

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Ece 4 saat önce

Tıbbi sekreterler atama bekliyor

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Ftma 4 saat önce

2018/1 atamasinda sosyal guvenlik bolumu atama istiyor 3001 atama bekliyor

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diş protez Teknisyenliği 4 saat önce

Diş protez Teknisyenliği nerde acaba biz neyiz ya

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Sena 4 saat önce

Anestezi Teknikerleri !!!

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Fatih 4 saat önce

Biyomedikal cihaz teklonojisi teknikeri

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Salıha 3 saat önce

Sağlık kurumları ısletmecılığı atama bekliyor

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Fatih 3 saat önce

Biyomedikal cihaz teknikeri

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3e1b 3 saat önce

Engelli bakımı ve rehabilitasyon

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