5 Bin Ücretli Öğretmen Ataması Hakkında Yeni Açıklama (Alım Şekli Açıklandı)

Milli Eğitim Bakanlığından bir son dakika açıklaması yapıldı.

MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika açıklamasında, ataması yapılacak 5 bin ücretli öğretmen ile ilgili bilgi verildi.

İnsan Kaynaklarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9 uncu maddesi kapsamında ek ders ücreti karşılığında (uzman ve usta öğreticiler dahil) görev yapanlardan 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 15 inci maddesine göre 5.000 sözleşmeli öğretmen pozisyonuna atanmak üzere başvuruda bulunacaklarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartların yanında;

1- Bakanlığımıza bağlı bağlı resmi eğitim kurumlarında 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında görev yapmış olmak,

2- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

3- Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında yaptıkları görevlerinden dolayı başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az 540 gün sigorta primi ödenmiş olmak (540 günün hesabında yalnızca resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında çalışılan süreler esas alınacak, bunun dışındaki hiçbir çalışma süresi dikkate alınmayacaktır.),

4- Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığımızın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

5- Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmak,

6- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

7- 2017 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

8- Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

9- 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

Bu kapsamda sözleşmeli öğretmenliğe başvurular, sözlü sınav, atama yapılacak alanlar ve kontenjan çizelgesi ile atama takvimi ve diğer hususlara ilişkin duyuru daha sonra http://meb.gov.tr - http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde yayınlanacaktır.

Diğer taraftan, bu kapsamda 5.000 sözleşmeli öğretmen pozisyonuna yapılan atamalar sonucunda boş pozisyon kalması halinde, boş kalan pozisyonlara, öğretmenlik için yapılan 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçları esas alınarak aynı usulle atama yapılacaktır.

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