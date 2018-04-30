4 Bin ASDEP Memuru Alımı İçin Geri Sayım Bitiyor-İşte KPSS ve Mezuniyet Şartı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Aile Bakanlığına 2018 yılı sonuna kadar 4 bin ASDEP personeli alımı yapılacağını duyurdu.

Bakan Kaya'nın 4 bin personel alımı yapılacak açıklamasının ardından binlerce aday, yeni ilanların yayımlanmaya başlamasını beklemeye başladı. Öte yandan adaylar bize attıkları mesajlarında ilanın ne zaman ayımlanacağını, başvuru şartlarının ne olacağı sorusunu sorusunu yönlendirdi. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak adayların kafalarındaki sorulara cevap mahiyetinde haberimizi kaleme aldık.

BAKAN KAYA'NIN AÇIKLAMASI

AA'ya 9 Mart günü açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, personel alımı ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hizmet odaklı anlayışımızla hane ziyaretlerinde bulunuyoruz. Dezavantajlı kesimlerden başladık ancak şuan personel sayımız 3 bin. Ancak yakın zamanda bunu 7 bin kadar sayıya ulaştırmayı hedefliyoruz. 2018 yılı içerisinde 4 bin yeni ASDEP personeli istihdamı sağlamayı planlıyoruz."

BAŞVURU ŞARTLARI NE OLACAK?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Adli sicil kaydı olmaması,

Türkiye'nin her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli olmayan,

Atanacağı görevi yapmaya engel herhangi bir sağlık sorunu olmaması.

Erkek adaylar için zorunlu askerlik hizmetini yapmış, muaf ya da en az 1 yıl tecilli olması,

MEZUNİYET ŞARTI

Üniversitelerin Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak.

KPSS ŞARTI

ASDEP personeli alımında adayların KPSS 'den en az 60 almış olması gerekmektedir.

İLAN NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ASDEP personeli alım ilanlarının şimdiye kadar yayımlanmış olması gerekiyordu. Her yıl Nisan sonunda ilana çıkan Aile Bakanlığı, bu konudaki sessizliğini koruyor. Bakanlığın bir takvim belirleyerek artık adayları daha fazla bekletmemesi gerekmektedir.

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