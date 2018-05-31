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3600 Ek Gösterge Memur Alımlarını Nasıl Etkileyecek?

3600 ek gösterge müjdesi milyonlarca memur ve memur ailesi tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Peki u ek gösterge düzenlemesinin memur alımlarına etkisi ne olacak?

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3600 Ek Gösterge Memur Alımlarını Nasıl Etkileyecek?

3600 ek gösterge müjdesi milyonlarca memur ve memur ailesi tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Peki u ek gösterge düzenlemesinin memur alımlarına etkisi ne olacak?

31 Mayıs 2018 Perşembe 21:48
3600 Ek Gösterge Memur Alımlarını Nasıl Etkileyecek?

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Edoğan, polis, hemşire, din görevlisleri ve öğretmnelere ek gösterge müjdesi verdi.

Doğrudan 4 milyondan fazla kişiyi ilgilendirne bu düzenleme, bu meslek grubunda çalışan memurlar ve aileleri tarafından büyük bir coşku ve sevinç ile karşılandı. Biz de bu haberimizde bu ek göstergenin memur alımlarına etkisini araştırdık.

Ek göstergenin 3600'e çıkarılması, öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin emekli maaşları ile emekli ikramiyelerini arttıracak. Müjdenin gelmesinin ardından düzenlemenin hayat geçmesi ekleniyor. Bürokrasi trafiğinin sona ermesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması ile ek gösterge değişikliği yürürlüğe girecek. Ancak şu aşamada ek gösterge halen eski sistemde olduğu gibi 2200 ve 3000'de. Şimdi emekli olmak isteyen memurlar bu gösterge ile emekli olacak.

Bu nedenle emekliliği gelen bu meslek grubundaki memurlardan emeklilik işlemlerini başlatanlar bu işlemleri durdurdu, emekli olmayı düşünenler de emekliliklerini erteleme kararı aldı. Ek gösterge düzenlemesinin yürürlüğe girmesi durumunda emekli olacak memurlar, 19 bin TL daha fazla emekli ikramiyesi alacak. Bu nedenle emekliliği gelen memurlar emekli olmuyor.

Emekliliklerini durdurmaları, yeni memur alımlarını sekteye uğratacaktır. Memur alımlarında kıskaslardan biri emekli olan personel sayısı oluyor. Eksiğe göre yapılan alımda emekli olan personel sayısı da dikkate alınmaktadır. 

Ancak ek gösterge müjdesinin ardından bu meslek grubundaki memurlar emekliliklerini bekletiyor. Ek gösterge düzenlemesinin erken gelmesi, yürürlüğe erken konulması gerekmektedir. Zira gecikmesi durumunda zaten az olan hemşire, polis, din görevlisi ve öğretmen alımları daha da azalacaktır.

Siz de aşağıda bulunan yorum kısmından bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yazabilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA - ÖZEL HABER

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
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Tayyar 50 dakika önce

İşte en iyi adalet başka ne beklenir ki

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İzzettin özen 1 saat önce

Bütün memurlara ek gosterge verilmesi gerekiyor ikilik yapmak bu devlete yakismaz.

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