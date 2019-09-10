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'3.10. değerlendirme maddesi gereğince puanınız hesaplanmamıştır' ne demek? KPSS 3.10 maddesi nedir?

KPSS puanlarını öğrenmek için heyecanla bekleyen adaylar sonuçların açıklandığı haberiyle ekran başına geçtiler. Ancak bazı adayların sonuç ekranında '3.10. değerlendirme maddesi gereğince puanınız hesaplanmamıştır' ibaresiyle karşılaştılar. Peki, KPSS 3.10 maddesi nedir? '3.10. değerlendirme maddesi gereğince puanınız hesaplanmamıştır' ne demek?

'3.10. değerlendirme maddesi gereğince puanınız hesaplanmamıştır' ne demek? KPSS 3.10 maddesi nedir?

KPSS puanlarını öğrenmek için heyecanla bekleyen adaylar sonuçların açıklandığı haberiyle ekran başına geçtiler. Ancak bazı adayların sonuç ekranında '3.10. değerlendirme maddesi gereğince puanınız hesaplanmamıştır' ibaresiyle karşılaştılar. Peki, KPSS 3.10 maddesi nedir? '3.10. değerlendirme maddesi gereğince puanınız hesaplanmamıştır' ne demek?

10 Eylül 2019 Salı 22:03
'3.10. değerlendirme maddesi gereğince puanınız hesaplanmamıştır' ne demek? KPSS 3.10 maddesi nedir?

2019 KPSS puanını öğrenmek için heyecanla bekleyen bazı memur adayları sonuç öğrenme ekranında '3.10. değerlendirme maddesi gereğince puanınız hesaplanmamıştır' ibaresi üzerine '3.10. değerlendirme maddesi gereğince puanınız hesaplanmamıştır' ne demek? araştırmasını yapmaya başladı. Heyecanları bir anda meraka dönüşen adaylar, KPSS 3.10 maddesi nedir? Öğrenmek için yoğun bir araştırma içine girmiş durumda. Haberimizde KPSS 3.10 maddesi hakkında bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik.

KPSS 3.10 MADDESİ NEDİR?

KPSS kılavuzunda ‘KPSS 3.10 maddesi’ hakkında şöyle bir açıklama bulunmaktadır: Bir testte, en az bir (1) ham puanı bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır.

'3.10. DEĞERLENDİRME MADDESİ GEREĞİNCE PUANINIZ HESAPLANMAMIŞTIR' NE DEMEK?

KPSS için hesaplanabilen birçok puan türü vardır ve siz hesaplanmasını istediğiniz puan türünü etkileyen testlerden en az bir (1) ham puan yapmalısınız. Testi tamamen boş bırakır veya eksi nete düşerseniz puanınız hesaplanmaz.

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