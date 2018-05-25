3 Bin (Kadın ve Erkek) Komiser Yardımcısı Alınacak! Kontenjan Açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı 2018-2019 eğitim öğretim döneminde Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) Müdürlüğünün Lisans mezunu komiser yardımcısı alım kontenjanını açıkladı.

Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan duyuruda ilanın detaylarının 22 Temmuz 2018 tarihinden sonra gerçekleşecek KPSS'nin ardından açıklanacağı belirtilirken, 3 bin kişilik öğrenci alımı yapılacağı bildirildi. Polis Akademisi Başkanlığı duyurusunda ayrıca şu ifadelere yer verildi : 2018-2019 Eğitim – Öğretim Döneminde Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Müdürlüğü Lisans Mezunu Komiser Yardımcısı Adayı Öğrenci Alımına Dair Duyuru Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) alınacak öğrenci adaylarının 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için Emniyet mensubu olmayan lisans mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 300’ü kadın, 2700’ü erkek olmak üzere toplam 3.000 (komiser yardımcısı adayı) öğrenci alımı yapılacaktır. Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin diğer esaslar 22/07/2018 tarihinde yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonrası Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."