3 Bin 4 Sosyal Güvenlik Bölümü Atama İstiyor

3 bin 4 Önlisans Sosyal Güvenlik bölümü mezunları seslerini duyurmak için KPSS CAFE ile iletişime geçti. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında yeterli sayıda hizmet verecek personel bulunmamasına karşın Sosyal Güvenlik Bölümü mezunları arasında çok az atama yapıldığını ifade ediyorlar.

Bir Sosyal Güvenlik Mezunu olan ve atama bekleyen aday şu açıklamayı yaptı; "3004 Önlisans Sosyal Güvenlik Bölümü Mezunu olarak kurumlarla yaptığımız görüşmelerde bizlere kurumlarda iş yoğunluğu bulunduğu buna karşılık yeterli sayıda personellerinin olmadığını,personel talebinde bulundukları ama bulundukları talep sayısı kadar personel verilmediğini iletmektedirler. Personele duyulan ihtiyaç bu kadar fazla iken bu alanda eğitim alan ve bilgi sahibi olan 3004 Önlisans Sosyal Güvenlik Bölümü mezunlarının atama sayısının bu kadar az olması birde üstelik Sosyal Güvenlik ile ilgili bilgi birikimi daha yüksek olan bizlerin yerine farklı alanlardan personel ihtiyacının karşılanması bizim istihdam edilememize neden olmaktadır. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Atama sayımız arttırılsın. 3004 Sosyal Güvenlik Bölümü atama istiyor." ifadelerini kullandı.

ÖNLİSANS SOSYAL GÜVENLİK MEZUNLARINA ATAMA YAPILACAK MI?

Sosyal güvenlik Sistemi için özel olarak yetiştirilen, eğitimlerini bu yönde tamamlayan mezunlar atamalar konusunda adeta şok yaşıyorlar. Personel ihtiyacı varken atama sayısının çok az yapılması bölüm mezunu adayları mağdur ediyor.

Sosyal Güvenlik Bölümü mezunları Sosyal Güvenliki Kurumu (SGK) dışında istihdam edilmedikleri için, başka kurumlara atamaları yapılmadıkları için problemler yaşamaya devam ediyorlar.

KHK ile ihraç edilen kadrolara yeni atamalar yapılmıyor, yeni açılan SGK Hizmet binalarına yeni atamalar yapılmıyor ve haliyle Sosyal Güvenlik Bölümü mezunu olan adaylar beklemekten yoruluyor.

Sağlık Bakanlığı'nın, SGK Müdürlüğü'nün bu konuda gerekli çalışmalara imza atması gerekiyor ki, bu iş için eğitim almış adayların mağduriyeti giderilebilsin.

Sosyal Güvenlik Bölümü mezunları ile ilgili kamu personeli alımı yapılacağı zaman anında haberdar olmak için mobil uygulamalarımızı indirebilirsiniz.

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