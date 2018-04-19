25 Bin Yeni Uzman Erbaş Alımında Şartlar ve İlan Tarihi (Yaş, Mezuniyet, Askerlik,..)

Önceki gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Jandarma Asayiş Uzman Çavuş olarak 25 bin alım yapacaklarını duyurdu.

Bakan Soylu'nun bu açıklamasının ardından memur adayları, yeni dönem Jandarma Uzman Erbaş alımlarının ne zaman yapılacağını ve başvuru şartlarının ne olacağını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak yeni dönem uzman erbaş alımında aranacak başvuru şartlarını ve tahmini ilan tarihine haberimizde yer verdik.

KHK İLE YAŞ VE TERHİS ŞARTI DEĞİŞTİRİLDİ

694 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Jandarma uzman erbaş alımında yaş şartı ile ilgili şu ifadelere yer verildi: "Jandarma Genel Komutanlığında istihdam edilecek uzman erbaş adaylarının müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olması gerekir"

Tercih şartı ile ilgili de şu ifadelere yer verildi: "Jandarma Genel Komutanlığında 3 yıllık hizmet süresini tamamlayanlar askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılır. Üç yıllık süre fiilen göreve başlanılan tarihte başlar. Üç yıllık süreyi tamamlamadan hangi nedenle olursa olsun Jandarma Genel Komutanlığından ilişiği kesilen personel askerlik görevini yerine getirir."

Buna göre yeni Jandarma uzman erbaş alımları KPSS şartsız ve askerlik şartsız yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI ŞU ŞEKİLDE OLACAK

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

En az lise ve dengi okul mezunu olmak veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2018 tarihi itibariyla 29 yaşını bitirmemiş olmak,

En az 164 cm boyunda olmak,

Askeri öğrencilikle iliĢiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, J.Gn.K.lığında ve Sahil Güvenlik K.lığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

Güvenlik soruşturması olumlu olmak.

Adli sicil kaydı olmaması,

Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak, diğer bulgular için ise TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre uygun bulunmak),

Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuĢma özrü bulunmamak.

İLAN NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Geötiğimiz yıl ilk uzman erbaş alımları Haziran-Temmuz döneminde yapılmıştı. Ancak bu yıl ciddi personel eksiği olması nedeniyle alımların daha erken tarihte olabileceği belirtiliyor.

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