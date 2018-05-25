23. Dönem POMEM ile 10 Bin Polis Alınacak!

Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 23. Dönem olarak eğitilmek üzere Lisans ve Ön lisans mezunlarından toplam 10.000 öğrenci adayı alınacaktır. Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin esaslar 22.07.2018 tarihinde yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonrası Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden ilan edilecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Niye pöh değilde pomem anlamıyorum lütfen artık olsun pöh alımı
Lisansların KPSS beklenip alın yapılıyorda ön lisansların kasımdaki KPSS nie beklenip alım yapılmıyor ?
Onlisanslar 2016 dan mi olacak
bu alımda lütfen önlisans kpss puanını 60 yapın daha önceki her iki alımda da mağdur olduk ve başvuramadık lütfen sesimizi duyun
10 bin 10 bin nereye kadar devam edicek acama ilk önce 22. Dönem pomem sözlü mülakat bekliyor.
25bin jandarma uzman alımı ne zaman olacak. Haberini yapın lütfen bir an önce o da yayınlansın
bu alım 2018 puanıyla mı alınacak 2016 puanlarıyla mı aliñacak
Lise mezunu pöh alimi olacakti????