Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

23. Dönem POMEM ile 10 Bin Polis Alınacak!

23. Dönem Pomem Duyurusu Geldi. 10 bin polis alımı lisans ve önlisans mezunu adaylar arasından gerçekleşecek. Ön başvuru tarihi ve diğer detaylar 2018 KPSS'den sonra netleşecek.

banner396

23. Dönem POMEM ile 10 Bin Polis Alınacak!

23. Dönem Pomem Duyurusu Geldi. 10 bin polis alımı lisans ve önlisans mezunu adaylar arasından gerçekleşecek. Ön başvuru tarihi ve diğer detaylar 2018 KPSS'den sonra netleşecek.

25 Mayıs 2018 Cuma 14:31
23. Dönem POMEM ile 10 Bin Polis Alınacak!

Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 23. Dönem olarak eğitilmek üzere Lisans ve Ön lisans mezunlarından toplam 10.000 öğrenci adayı alınacaktır. Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin esaslar  22.07.2018 tarihinde yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonrası Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden ilan edilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 25.05.2018 14:33
Anahtar Kelimeler:
10 Bin Polis10 Bin Polis Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Kosovalı 3 saat önce

Niye pöh değilde pomem anlamıyorum lütfen artık olsun pöh alımı

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Tekin 3 saat önce

Lisansların KPSS beklenip alın yapılıyorda ön lisansların kasımdaki KPSS nie beklenip alım yapılmıyor ?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
ben 3 saat önce

Onlisanslar 2016 dan mi olacak

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
ismail 3 saat önce

bu alımda lütfen önlisans kpss puanını 60 yapın daha önceki her iki alımda da mağdur olduk ve başvuramadık lütfen sesimizi duyun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Korkmaz 3 saat önce

10 bin 10 bin nereye kadar devam edicek acama ilk önce 22. Dönem pomem sözlü mülakat bekliyor.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Rc 3 saat önce

25bin jandarma uzman alımı ne zaman olacak. Haberini yapın lütfen bir an önce o da yayınlansın

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Gomiser 3 saat önce

bu alım 2018 puanıyla mı alınacak 2016 puanlarıyla mı aliñacak

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hülya 3 saat önce

Lise mezunu pöh alimi olacakti????

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar
İlgili Haberler
PÖH Alımını Bekleyen Adayları Üzen Bir Gelişme Daha !
PÖH Alımını Bekleyen Adayları Üzen Bir Gelişme Daha !
Lise Mezunu Kadın-Erkek Polis Alımı Duyurusu-İşte Başvuru Tarihleri ve Şartları (2018 PMYO)
Lise Mezunu Kadın-Erkek Polis Alımı Duyurusu-İşte Başvuru Tarihleri ve Şartları (2018 PMYO)
Kadın-Erkek 10 Bin Polis Alımı Başvuru Şartları (23. Dönem POMEM KPSS ve Yaş Şartı)
Kadın-Erkek 10 Bin Polis Alımı Başvuru Şartları (23. Dönem POMEM KPSS ve Yaş Şartı)

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim