23. Dönem POMEM 10 Bin Polis Alımı 2018 KPSS ile mi Olacak?

Polis Akademisi Başkanlığı geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada 23. dönem POMEM kapsmaında 10 bin polis memuru alımı yapılacağını duyurdu.

POMEM duyurunda 10 bin polis alımı için ilanın ve diğer detayların 22 HTemmuz'da gerçekleşecek olan KPSS'nin ardından adaylara duyurulacağına yer verildi. Bu açıklama ile adayların çoğu, 23. dönem POMEM ile polis alımlarının 2018 KPSS puanı ile mi yapılacağı sorusunu sormaya başladı. Sayfamıza da bu şekilde çok soru yönlendirildi. Biz de bu sorulara yanıt olarak bu haberimizi kaleme aldık.

AKADEMİ'NİN AÇIKLAMASI

Polis Akademisi 23. dönem POMEM polis alımı için şuı ifadeleri kullandı:

"Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 23. Dönem olarak eğitilmek üzere Lisans ve Ön lisans mezunlarından toplam 10.000 öğrenci adayı alınacaktır. Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin esaslar 22.07.2018 tarihinde yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonrası Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden ilan edilecektir."

ALIMLAR HANGİ KPSS İLE YAPILACAK?

2018 yılı lisans mezunları için KPSS 22 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Bu tarihte gerçekleşecek olan KPSS lisans düzeyinin sonuçları ise 31 Ağustos tarihinde adayların erişimine açılacak. Bu nedenle 31 Ağustos'a kadar adayların 2016 ve 2017 yılında girdikleri KPSS puanı geçerli olacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada 23. dönem POMEM polis alımı ile ilgili "2018 Temmuz ayında ilana çıkılacak, eğitimlere Eylül ayında başlanacak." demişti. Bu açıklamaya bakacak olursak; Temmuz'da ilana çıkılırsa 2018 KPSS sonuçları açıklanmadığı için 2016 ve 2017'de KPSS'den alınan puanlar geçerli olacak.

ÖNLİSANSLAR 2016 KPSS İLE

Önlisans mezunu adaylar 23. dönem POMEM'e 2016 KPSS ile başvuracak. 2018 önlisans KPSS'si Kasın ayında yapılacak.

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