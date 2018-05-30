Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

23. Dönem POMEM 10 Bin Polis Alımı 2018 KPSS ile mi Olacak?

Yeni dönem POMEM polis alımı için geçtiğimiz gün müjde gelmişti. Açıklamanın gelmesinin ardından lisans ve önlisans mezunları, polis alımının hangi yıl yapılan KPSS ile yapılacağını araştırmaya başladı.

banner396

23. Dönem POMEM 10 Bin Polis Alımı 2018 KPSS ile mi Olacak?

Yeni dönem POMEM polis alımı için geçtiğimiz gün müjde gelmişti. Açıklamanın gelmesinin ardından lisans ve önlisans mezunları, polis alımının hangi yıl yapılan KPSS ile yapılacağını araştırmaya başladı.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 16:43
23. Dönem POMEM 10 Bin Polis Alımı 2018 KPSS ile mi Olacak?

Polis Akademisi Başkanlığı geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada 23. dönem POMEM kapsmaında 10 bin polis memuru alımı yapılacağını duyurdu.

POMEM duyurunda 10 bin polis alımı için ilanın ve diğer detayların 22 HTemmuz'da gerçekleşecek olan KPSS'nin ardından adaylara duyurulacağına yer verildi. Bu açıklama ile adayların çoğu, 23. dönem POMEM ile polis alımlarının 2018 KPSS puanı ile mi yapılacağı sorusunu sormaya başladı. Sayfamıza da bu şekilde çok soru yönlendirildi. Biz de bu sorulara yanıt olarak bu haberimizi kaleme aldık.

AKADEMİ'NİN AÇIKLAMASI

Polis Akademisi 23. dönem POMEM polis alımı için şuı ifadeleri kullandı: 

"Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 23. Dönem olarak eğitilmek üzere Lisans ve Ön lisans mezunlarından toplam 10.000 öğrenci adayı alınacaktır. Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin esaslar  22.07.2018 tarihinde yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonrası Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden ilan edilecektir."

ALIMLAR HANGİ KPSS İLE YAPILACAK?

2018 yılı lisans mezunları için KPSS 22 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Bu tarihte gerçekleşecek olan KPSS lisans düzeyinin sonuçları ise 31 Ağustos tarihinde adayların erişimine açılacak. Bu nedenle 31 Ağustos'a kadar adayların 2016 ve 2017 yılında girdikleri KPSS puanı geçerli olacak. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada 23. dönem POMEM polis alımı ile ilgili "2018 Temmuz ayında ilana çıkılacak, eğitimlere Eylül ayında başlanacak." demişti. Bu açıklamaya bakacak olursak; Temmuz'da ilana çıkılırsa 2018 KPSS sonuçları açıklanmadığı için 2016 ve 2017'de KPSS'den alınan puanlar geçerli olacak.

ÖNLİSANSLAR 2016 KPSS İLE

Önlisans mezunu adaylar 23. dönem POMEM'e 2016 KPSS ile başvuracak. 2018 önlisans KPSS'si Kasın ayında yapılacak.

POLİS ALIM İLANI YAYIMLANDIĞI ANDA BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için ---->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için----->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA - ÖZEL HABER

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 30.05.2018 17:00
Anahtar Kelimeler:
Polis AkademisiPomem Polis AlımıPomemKPSSPolis Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Eda 2 saat önce

Lütfen on lisansta 60 veya 65 e dussun madem kpss ile onumuz kapatiliyo bari baraj puani dussun lutfen

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Sinan uçar 3 saat önce

Yahu kardeşim 2018 kpss alım yapın ya başvuramıyoruz şimdi olduk üniversite mezunu 2016 kpss eski o ortaöğretim hey Allahım yaaa

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Başgan 3 saat önce

Saçmalığın daniskası

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Özge 3 saat önce

Önlisanstan daha yeni mezun olacaklar var aramızda ve elimizde bir KPSS puanı olmayacak lütfen KPSS şartı ile ilgili bir esneme yapılsın ya da önlisans KPSS olduktan sonra alım olsun. Madem önlisansa böyle polis olma şansı veriliyor o zaman yeni mezun olacakları düşünün yetkililere duyurun bu konuyu

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Özge 2 saat önce

Önlisans KPSS olduktan sonra alım olsun lütfen daha yeni mezun olacaklar var önlisans mezunlari madem polis olabilecek o zaman ya şartta esneme olmalı ya da önlisans KPSS olduktan sonra alım olsun lütfen yetkililere sesimizi duyurun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Real 2 saat önce

Kpss lisans sınavından yapılıyorsa POMEM alımı önlisans okuyan tüm kardeşlerime Allah yardım etsin ben dahil bize burda ekmek yok yine dagilalim

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ön 2 saat önce

İlk oluklulara lise mezunlarına lisans mezunlarına verilen şansların yarısı şu ön lisans mezunlarına verilmedi bune ya !

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Muhammet UÇAR 2 saat önce

Eğer 2018 kpss sonuçlarını beklemeden alım olursa verdiğim oylar haram zıkkım olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar
İlgili Haberler
2010 KPSS Davasında 5 Kişiye Hapis
2010 KPSS Davasında 5 Kişiye Hapis
Cumhurbaşkanı Adayı Karamollaoğlu: Fazla İncelerlerse Kabak Kendi Başlarına Patlar
Cumhurbaşkanı Adayı Karamollaoğlu: Fazla İncelerlerse Kabak Kendi Başlarına Patlar
SON DAKİKA! 18 Bin Personel Alınacak ( Ortaöğretim, Önlisans, Lisans) İlan Perşembe Günü
SON DAKİKA! 18 Bin Personel Alınacak ( Ortaöğretim, Önlisans, Lisans) İlan Perşembe Günü

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim