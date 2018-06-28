2219 Yeni Kamu Personeli Alınıyor-İŞKUR'dan Son Dakika Açıklaması Geldi

İŞKUR 2219 memur alımı başvurusu hakkında yeni açıklama geldi.

Türkiye İş Kurumu resmi sayfasında yayımlanan duyuruda 2219 büro personeli ile İş ve Meslek Danışmanı alımı mezuniyet şartı hakkında denklik belgesi için uyarı yapıldı.

İŞKUR'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından Mezun Olup Yükseköğretim Kurulunca Denklik Verilmiş Olan Adaylarla İlgili Duyuru

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Büro Personeli İle İş ve Meslek Danışmanı (İMD) Alım İlanının Ek-2 “Mezun Olunması Gereken Bölümler” listesinde yer alan bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen adayların bilgilerinin YÖK ile Kurumumuz arasında kurulan mezun bilgisi entegrasyonu sisteminden alınamaması nedeni ile bu durumda olan kişiler Genel Müdürlüğümüz veya İl Müdürlüklerimize tercihlerini bildiren bir dilekçe ile son başvuru tarihine kadar şahsen başvuru yapabileceklerdir.

Kamuoyuna duyurulur."

BAŞVURU ŞARTLARI

İŞKUR büro personeli ile İMD alımı başvuru şartları şu şekilde;

BAŞVURU

İŞKUR kamu personeli alımı başvuruları internet üzerinden alınmaktadır. Alım yapılan iller ve başvuru ekranı için TIKLAYIN

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