22 Nisan EKPSS'de Hangi Ülkenin Başkenti Ülke Adıyla Aynıdır Sorusu!

EKPSS'de Cezayir'in Başkenti Soruldu! 22 Nisan 2018 tarihli EKPSS'de sorulan Cezayir'in başkenti sorusunun yanıtı Cezayir'dir. Cezayir'in başkentinin adı devlet ismiyle aynı yani Cezayir'dir. DİĞER SORULAR GELİYOR...

Afrika kıtasının yüzölçümü olarak en büyük ülkesi Cezayir, aynı zamanda dünyanın en fazla petrol rezervine sahip ülkelerden biri olarak öne çıkıyor.

Son yıllarda inşaat sektörüne yapılan yatırımların arttığı Cezayir, birçok Türk inşaat firmasına ev sahipliği yapıyor.

Künye

Nüfus: 37,9 milyon (2014)

Etnik yapı: Yüzde 99,8 Amaziğ ve Arap, yüzde 0,2 diğer.

Yüzölçümü: 2.381.741 kilometrekare

Dil: Resmi dil Arapça ve Amaziğce

Din: Yüzde 99,8 Müslüman, yüzde 0,2 diğer.

Para Birimi: Dinar

Genel Durum

Kuzey Afrika'da, Akdeniz kıyısında, Fas ve Tunus'un arasında yer alan Cezayir topraklarının yüzde 80’i çöl bölgesi Sahra’da yer alıyor.

Komşuları, Libya, Nijer, Mali ve Moritanya olan Cezayir’in yüzde 10’luk kısmını oluşturan verimli tarım alanlarına sahip kuzeyinde tahıl, sebze, zeytin ve meyve üretimi destekleniyor.

300 yıl Osmanlı hakimiyetinin sürdüğü Cezayir’de, 1830 yılında Fransa’nın sömürge dönemi başladı. Ülkenin bağımsızlık tarihinde önemli bir figür olan Emir Abdulkadir, Fransızlara karşı silahlı direnişi organize etti fakat tüm çabalarına rağmen 1847 yılında Fransa Cezayir’in tamamını ele geçirdi. 132 yıl süren sömürge döneminde Fransa, Cezayir’de birçok ihlal ve kıyım gerçekleştirdi, yüzbinlerce insanı sistematik bir biçimde katletti.

Cezayir Milli Kurtuluş Cephesi öncülüğünde 1962 yılında bağımsızlığını kazanan ülkenin ilk devlet başkanı Ahmed bin Bella oldu.

1989 yılında halkoylamasıyla kabul edilen yeni anayasa ile Cezayir, çok partili sisteme geçti.

Ekonomi

2002 yılında kişi başına düşen gayri safi milli hasıla, bin748 dolar iken bugün 9 bin dolar civarında. Ekonomik açıdan büyük gelişme kaydeden, zengin petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip Cezayir’de geçen 10 yılda zenginlerle yoksullar arasındaki uçurum da büyüdü. Hükümetin kamu sektöründe çalışanların sayısını arttırma politikası ve yüksek büyüme oranları, son yıllarda işsizliğin bir ölçüde azalmasını sağladı. Cezayir İstatistik Kurumu verilerine göre, işsizlik oranı 2000’li yıllardan itibaren düşüş gösteriyor.

Siyasi Durum

Cezayir, 1519’dan 1830 yılındaki Fransız işgaline kadar Osmanlı yönetiminde kaldı. Cezayir, 5 Temmuz 1830’da Fransız egemenliğine geçti.

1 Kasım 1954 tarihinde, Milli Kurtuluş Cephesi ( FLN) ve Ulusal Bağımsızlık Ordusu’nun (APN) kurulmasının ardından Cezayir’in Fransız sömürge yönetimine karşı bağımsızlık mücadelesi başladı ve 5 Temmuz 1962’de Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti ilan edildi.

Cezayir, bağımsızlığını kazandıktan sonra FLN tarafından tek partili sistem ile yönetilmeye başladı. 1989 yılında yapılan halkoylamasıyla kabul edilen yeni anayasaya ile çok partili sisteme geçildi.

Ülkeyi 5 yılda bir seçilen cumhurbaşkanı yönetiyor. Cumhurbaşkanı, bakanlar kurulu ve Yüksek Güvenlik Konseyi'ne liderlik ediyor, başbakan ve bakanları atıyor.

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