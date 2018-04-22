22 Nisan 2018 EKPSS Soruları, Cevapları, Yorumları!

Engelli Kamu Personeli Sınavına giren adaylardan ilk yorumlar gelmeye başladı. 2018 EKPSS soruları, cevapları ve yorumları KPSS Cafe adresinde.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı heyecanı saat 10.00'da başladı. Sınav saati olarak belirlenen 10.00'dan sonra salonlara kimse sokulmadı. Adaylara toplam 60 soru sorulurken, sınav 60 dakika sürdü.

EKPSS sınav sonuç tarihi henüz nbetleşmedi, sınav sonuçları ve soruları ÖSYM tarafından açıklandığı anda siz değerli ziyaretçilerimizle paylaşacağız. EKPSS 'de aklınızda kalan soruları, cevapları ve sınava dair yorumlarınızı sayfanın altında bulunan yorum kısmı vasıtasıyla bizlerle ve diğer ziyaretçilerimizle paylaşabilirsiniz.

SİZLER İÇİN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRÜYORUZ! SORULAR GELDİKÇE PAYLAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ.

ADAYLAR TARAFINDAN PAYLAŞILAN SORULARDAN BAZILARI

Cezayir'in Başkenti

22 Nisan 2018 tarihli EKPSS'de sorulan Cezayir'in başkenti sorusunun yanıtı Cezayir'dir. Cezayir'in başkentinin adı devlet ismiyle aynı yani Cezayir'dir.

İLK NÜFUS SAYIMI

22 Nisan 2018 bugün saat 10.00'da gerçekleşen EKPSS'de Türkiye'nin ilk nüfus sayımı soruldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk nüfus sayımı 28 Ekim 1927 tarihinde yapıldı. İlgili tarihte yapılan sayıma göre ülke nüfusu 13 Milyon 648 bin iki yüz yetmiş olarak belirlendi.

Tarihimizin ilk nüfus sayımıysa 2. Mahmut tarafından 1831 tarihinde yapıldı. Söz konusu sayımda sadece müslüman erkekler sayılmıştı.

Bosna Hersek'in Başkenti

Adaylar sınavda Bosna Hersek'in başkenti sorusunun sorulduğunu belirtiyor. 22 Nisan 2018 EKPSS'de yer alan bu sorunun yanıtı Saraybosna'dır.

Meriç Nehri Sorusu

Meriç Nehri Yunanistan ile Türkiye Sınırının bir kısmını oluşturan Bulgaristan'da doğan Türkiye'ye giren ve Edirne üzerinde Ege Denize dökülen ırmakın uzunluğu 480 km. Havza alanı 53 bin kilometre karedir. Kaynak Rila'dır geçtiği şehirlerden başlıcaları Filibe ve Edirne'dir.

ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ SORUSU

Sınavda yer alan soruları adaylardan öğrenip siz değerli ziyaretçilerimizle paylaşmayı sürdürüyoruz. Sınava giren adaylardan birisi EKPSS'de Zeugma Mozaik Müzesi sorusunun sorulduğunu söyledi .Zeugma Mozaik Müzesi Gaziantep'te 2011 yılında açılan ve Dünyanın en büyük ikinci mozaik müzesi olma özelliğini taşıyan müzedir.

TRANS ANADOLU SORUSU

Trans Anadolu Doğalgaz boru hattı, Azerbaycan Doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya transfer etmesi planlanan boru hattı projesidir. İnşaat tamamlandığında Şah Deniz Doğalgaz tesislerinde çıkarılan gazın transferi Türkiye üzerinden avrupa ülkelerine gerçekleşecek. İnşaatın başlangıç tarihi 2015, Operatör'ü SOCAR'dır.

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