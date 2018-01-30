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22. Dönem POMEM Polis Alımı PÖH Olarak Yapılacak

Yeni dönem polis özel harekat alımı için geri sayım devam ediyor. 19. dönem PÖH alımının ardından 20 ve 21. dönem alımları polis memuru olarak yapıldı. Yüz binlerce PÖH adayı ise yeni dönem POMEM alımının özel harekat olarak yapılmasını istiyor. Peki yeni dönem PÖH alımı ne zaman olacak?

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22. Dönem POMEM Polis Alımı PÖH Olarak Yapılacak

Yeni dönem polis özel harekat alımı için geri sayım devam ediyor. 19. dönem PÖH alımının ardından 20 ve 21. dönem alımları polis memuru olarak yapıldı. Yüz binlerce PÖH adayı ise yeni dönem POMEM alımının özel harekat olarak yapılmasını istiyor. Peki yeni dönem PÖH alımı ne zaman olacak?

30 Ocak 2018 Salı 14:11
22. Dönem POMEM Polis Alımı PÖH Olarak Yapılacak
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POMEM'lere her yıl binlerce polis alımı yapılmaktadır. Yapılan bu alımlar polis memuru ve PÖH olarak yapılmaktadır.

POMEM'lere yapılan polis alımlarının bu yıl da devam etmesi beklenirken 20 ve 21. dönem POMEM alımlarının polis memuru olarak yapılması özel harekat polisi alımını bekleyen adaylar tarafından tepki ile karşılanıyor.

Özel harekat polisi olmak isteyen adaylar İçişleri Bakanlığından, Emniyet Genel Müdürlüğünden ve Polis Akademisinden ilan bekliyor. Beklenen 22. dönem POMEM alımının PÖH olarak yapılmasını isteyen adaylar, sosyal medya ve forum sayfaları üzerinden çeşitli kampanyalar düzenleyerek seslerini duyurmaya çalışıyor. Ancak bu konuda yetkililerden bir açıklama gelmedi. Adaylar, en azından bir açıklamanın gelmesi, ilan tarihi ile alınacak polis sayısının açıklanmasını istiyor. 

15 Aydır PÖH Alımı Olmuyor

20 ve 21. dönem POMEM alımları lisans ile önlisans mezunu adaylar arasından polis memuru olarak gerçekleşti. 19. dönem POMEM alımı ise Polis Özel Harekat olarak yapılmıştı. 19. dönem POMEM 1P bin ÖH alım ilanı ise Kasım 2016'da yayımlanmıştı. Bu da 15 aydır kamuya PÖH alımı için ilan yayımlanmadığı anlamına geliyor. Bu sırada 20. dönem POMEM kapsamında 10 bin (Başvuruların yetersiz olması nedeniyle 8-9 bin alım oldu), 21. dönem POMEM kapsamında ise 13 bin polis alımı olmuştu. 20. dönem POMEM alımında erkeklerde yeterli başvuru olmadığı için 9 binlik alım tamamlanamamıştı. Bu nedenle yeni dönem alımında önlisans mezunlarına da başvuru hakkı tanındı.

17. Dönem PÖH Olmuştu

Polis Akademisi tarafından yayımlanan önceki ilanlara bakıldığında 17. dönem POMEM polis alımının PÖH olarak yapıldığı, 18. dönem POMEM'in ise polis memuru alımı olarak yapıldığı görülmektedir. Ancak 19. dönem PÖH alımının ardından 2 dönem polis alımı yapıldı.

Yeni Dönem PÖH Olmalıdır

PÖH alımının yapılmasının ardından toplamda 23 bin polis alımı yapıldı. (PAEM ve PMYO'lar hariç). Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle zellikle doğu İllerimizde ciddi personel eksiği olduğu Kpsscafe.com.tr olarak edindiğimiz bilgiler arasında. Bu nedenle yeni dönem POMEM alımının PÖH olarak yapılması, hem güvenlik açığını kapatacak, hem de PÖH alım ilanını bekleyen yüz binlerce adayı sevindirecek. Kpsscafe.com.tr olarak edindiğimiz bir diğer bilgiye göre ciddi eksiklerin kapatılması için yeni dönem POMEM alımının PÖH olarak yapılması planlanıyor. Kesin bilgi geldiği anda sizlerle paylaşacağız..

İlan Ne Zaman Yayımlanacak?

21. dönem POMEM 13 bin polis alımı sözlü mülakatları başladı. Sözlü mülakatlar 10 Şubat günü sona erecek. Sözlü sınav sürecinin sona ermesi ve kazanan adayların belirlenmesinin ardından yeni dönem alımı için hazırlıkların sona erdirilmesi ve ilana çıkılması bekleniyor. Bunun da Şubat ayı sonu veya Mart ayı ortalarında yapılması bekleniyor.

Siz de aşağıda buluna nyorum kısmından bu konudaki düşünce ve isteklerinizi yazabilirsiniz.

PÖH Alım İlanı Yayımlandığı Anda Haberar Olmak İçin;

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Kpsscafe.com.tr  | Ankara - ÖZEL HABER

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Son Güncelleme: 30.01.2018 14:37
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Gizem 4 saat önce

LİSE alımı bayan alımı olsun nolur ya

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zeynep 4 saat önce

Nasıl yani lise mezunu olmayacakmi bütün emeklerimiz boşunamıydı ne demek bu ya

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Husna 4 saat önce

Lise mezunu poh alım haberi bekliyiruz

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Ömer 3 saat önce

Lise mezunlarının alınmasını canı gönülden bekliyoruzz

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Muhammed 3 saat önce

Alimlar baslasinn artikk sartlar ayni olsun ve alimlarr baslasin artikkk beklemekten vakit kaybediyoruz

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Aykut 3 saat önce

bir dahaki döneme çağrılacak jöh adayları için 31 Ocak 23 Şubat arası dediniz bugün 30 Ocak hala birşey yok 5 Şubat'ta olmasını bekliyoruz dediniz hala sitede birşey yok

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Erhan 2 saat önce

Yaş şartı artırılsın .31 32 yaşa kadar çıkartılmalıdır

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Mert avici 2 saat önce

İcisleri bakanimizdan bir aciklama yapmasini istiyoruz. Ne kadar erteleyecekler anlamiyorum. Saka gibi kac aydir bir aciklama bekliyoruz. Bir aciklama var yada yok. 19.donem sartlari gibi alim olsun istiyoruz. Olmasi gereken zaten bu, eger konu vatan bayrak namussa herkesin bu devlet icin canini verecegini hepimiz biliyoruz. Allah yardimcimiz olsun kardeslerim. Ama şunu solemek lazim ihtiyac oldugunda lise olmadiginda uni alimi olursa bu kul hakkinin hesabini ahirette sorarizz.

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