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2020'de KPSS yapılmayacak mı?

2018 yılında olduğu gibi 2020 yılında lise düzeyinden KPSS sınavı yapılmayacağı iddia edilmektedir, ancak bu iddialar doğru değildir.

2020'de KPSS yapılmayacak mı?

2018 yılında olduğu gibi 2020 yılında lise düzeyinden KPSS sınavı yapılmayacağı iddia edilmektedir, ancak bu iddialar doğru değildir.

06 Haziran 2019 Perşembe 17:00
2020'de KPSS yapılmayacak mı?

Bilindiği üzere, çift yıllarda (2014, 2016, 2018, 2020 gibi) lise ve önlisans düzeylerini de kapsayan KPSS sınavları yapılmaktadır.

2018 yılı KPSS sınavları yapılmadan önce de bazı yerlerde lise veya önlisans düzeyinde KPSS sınavı yapılmayacağı iddia edilmiş ancak bu iddia doğru çıkmamıştır

KPSS sınav sonuçları memur, işçi ve sözleşmeli personel alımlarında kullanılmaktadır.

9 Kasım 2018 tarihinde yapılan düzenlemeyle, lise düzeyindeki işçi kadroları için KPSS şartı aranmamakta; sertifika, yaş, askerlik gibi şartları tutan adayların başvuruları alınmakta, kurayla 3 katı aday sözlü sınava alınmaktadır. İşçi alımlarını İŞKUR yönlendirmekte olup, bu uygulama halan devam etmektedir

Ancak işçi statüsü dışındaki alımlardan olan memur ve sözleşmeli personel alımlarında, lise düzeyindeki alımlarda KPSS sınav puanları kullanılmaya devam edilmektedir.

KPSS'ye adayların hangi düzeylerden girebilecekleri, KPSS Yönetmeliğinin 6. maddesinde yer alan

"KPSS'nin usul ve esasları, içeriği, yapılacağı yer ve zamanı, sınavın duyurulması, KPSS'de yer alacak konular ile testler ve bunların ağırlıkları, puan türleri ve hesaplama yöntemi, başvuru yapacakların öğrenim düzeyi, adayların başvurusu, sınavdan elde edilecek puan türlerinin yerleştirmede ve giriş sınavına çağrıda kullanılmasına ve KPSS sonuçlarının adaylara ve kurumlara bildirilmesine ilişkin esaslar, DPB ve ÖSYM tarafından müştereken belirlenir."

hükmü gereğince DPB ve ÖSYM tarafından müştereken belirlenmektedir.

Şuan için lise düzeyinden KPSS sınavı yapılmaması gibi bir gündem bulunmamaktadır.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Memurlar.Net - Özel

Son Güncelleme: 06.06.2019 17:03
Anahtar Kelimeler:
2020 kpss yapılmayacak
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