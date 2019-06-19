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2020 KPSS Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmak isteyen milyonlarca aday için gerekli olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili merak edilenleri okurlarımıza aktarmaya devam ediyoruz. Okurlarımızdan ve takipçilerimizden 2020 KPSS ile ilgili birçok soru geliyor. Tel yıl ne demek, çift yıl ne demek şeklinde de oldukça fazla soru geliyor. Tüm bunlarla birlikte 2020 yılında milyonlarca memur adayının katılacağı KPSS sınavının ne zaman yapılacağını da açıklıyoruz. İşte detaylar...

2020 KPSS Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmak isteyen milyonlarca aday için gerekli olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili merak edilenleri okurlarımıza aktarmaya devam ediyoruz. Okurlarımızdan ve takipçilerimizden 2020 KPSS ile ilgili birçok soru geliyor. Tel yıl ne demek, çift yıl ne demek şeklinde de oldukça fazla soru geliyor. Tüm bunlarla birlikte 2020 yılında milyonlarca memur adayının katılacağı KPSS sınavının ne zaman yapılacağını da açıklıyoruz. İşte detaylar...

19 Haziran 2019 Çarşamba 20:13
2020 KPSS Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

2019 yılında yapılacak olan KPSS ile ile ilgili birçok detaylı haberler hazırladık ancak yine de merak edenler için 2019 yani tek yıl da yapılan KPSS ile ilgili temel bilgilerin üzerinden tekrar geçelim.

2019 YILINDA HANGİ KPSS YAPILACAK?

2019 yılı tek yıl olduğu için 2019 yılı içerisinde KPSS puanı B grubu atamalarında kullanılan KPSS Lisans sınavı ile, Ortaöğretim ve Önlisans grupları için KPSS gerçekleştirilmeyecektir. Bunu daha açıklayıcı ifade etmek gerekirse; 2019 KPSS A Grubu Alan Bilgisi, 2019 KPSS Lisans (A Grubu ve Öğretmenler için), 2019 KPSS Eğitim Bilimleri ile 2019 KPSS ÖABT gerçekleştirilecektir.

Her ne kadar 2019 yılında KPSS Lisans Genel Kültür - Genel Yetenek sınavı gerçekleştirilecek olsa da 2019 yılında gerçekleştirilecek olan sınavlarla yalnızca A grubu kariyer mesleklere girmek isteyen adaylar katılacaktır. A grubu sınavında adayların puanlarının hesaplanabilmesi için genel kültür - genel yetenek testi de çözmeleri gerekmektedir. Keza aynı şekilde öğretmen adaylarının da puan türlerinin hesaplanmasında genel kültür ve genel yetenek testleri yer almaktadır. Bu nedenle onların da bu oturuma katılımları zorunludur.

2020 KPSS

2018 yılında gerçekleştirilen;

-2018 KPSS Lisans
-2018 KPSS Önlisans
-2018 KPSS Ortaöğretim sınavlarının ardından yeterli puan alamayan adaylar ile iki senelik tercih periyodunda ataması gerçekleştirilmeyen adaylar yeniden bir şans elde edebilmek, daha iyi puanlar alabilmek için 2020 KPSS'yi bekleyeceklerdir. Bu 3 sınav 2019 yılı yukarıda da izah ettiğimiz gibi tek yıl olduğu için yapılmayacaktır.

2020 KPSS kapsamında adaylar aşağıda belirtilen sınavlara girecekler;

2020 KPSS Lisans
2020 KPSS Önlisans
2020 KPSS Ortaöğretim
2020 KPSS Alan Bilgisi
2020 KPSS Eğitim Bilimleri
2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi

2020 KPSS Kapsamında gerçekleştirilecek bu sınavların eğer bir değişiklik olmaz ise aşağıdaki takvim ile gerçekleştirileceğini düşünüyoruz.

2020 KPSS Lisans - 2020 Temmuz dönemi
2020 KPSS Alan Bilgisi - 2020 KPSS Lisans sınavını takip eden hafta Temmuz dönemi
2020 KPSS Eğitim Bilimleri - 2020 KPSS Lisans ile aynı günün öğleden sonrası - Temmuz Dönemi
2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi - 2020 KPSS Alan Bilgisini İzleyen hafta Temmuz Dönemi

2020 KPSS Ortaöğretim - 2020 Ekim dönemi 
2020 KPSS Önlisans - 2020 Kasım dönemi

2020 KPSS Başvuruları

2020 yılında gerçekleştirilecek olan KPSS oturumlarının başvuruları için beklenen tarihler şu şekilde;

2020 KPSS Lisans, Alan Bilgisi, Öğretmenlik Alan Bilgisi ve Eğitim Bilimleri sınavları için; İlkbahar döneminde başvuruların alınacağını tahmin ediyoruz.

2020 KPSS Ortaöğretim ve Önlisans sınavları içinse başvuruların yaz döneminde alınacağını bekliyoruz.

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Kaynaklar; ÖSYM - Tercihiniyap

Son Güncelleme: 19.06.2019 20:25
Anahtar Kelimeler:
2020 kpss sınavı zaman yapılacak
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