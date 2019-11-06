2020 KPSS Ortaöğretim (lise) Konuları ve Soru Dağılımı

Ortaöğretim düzeyinde mezun olan adayların en çok merak ettiği konuların başında 2020 yılında yapılacak olan Ortaöğretim KPSS'de konular ve soru dağılımı yer almaktadır. ÖSYM tarafından yapılacak olan KPSS Ortaöğretim Konuları ve Soru Dağılımları hakkında bilgiler vereceğiz. 2020 KPSS Ortaöğretim Konuları ÖSYM’nin geçmiş yıllarda yapmış olduğu sınavlar analiz edilip güncel müfredata uygun olarak liste halinde hazırlanmıştır. Sınav adaylarına Kpss Ortaöğretim Sınavı kitapçığında toplamda 120 soru sorulmaktadır. Bu soruların 60 tanesi Genel Yetenek ve 60 tanesi ise Genel Kültür olarak sınav adaylarına sorulmaktadır. KPSS Ortaöğretim sınavı süresi ise 120 dakikadır. Peki 2020 KPSS Ortaöğretim Konuları ve Soru Dağılımı nasıl olacak? İşte detaylar...

2020 KPSS Ortaöğretim Soru Dağılımı

2020 KPSS Ortaöğretim Genel Yetenek Testi Soru Dağılımı

Türkçedeb 30 soru

Matematikten 27 soru

Geometriden 3 soru

2020 KPSS Ortaöğretim Genel Kültür Testi Soru Dağılımı

Tarihten 27 soru

Coğrafyadan 18 soru

Vatandaşlıktan 9

Güncel Bilgilerden 6 soru

2020 KPSS Ortaöğretim Konuları

2020 KPSS Ortaöğretim Türkçe Konuları

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlam, Cümle Yorumu

Paragraf (Parçada Anlam)

Sözcükte Yapı (Ekler)

Ses Bilgisi

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

İsimler (Adlar), İsim Tamlamaları

Zamirler

Sıfatlar

Zarflar (Belirteçler)

Edat-Bağlaç-Ünlem

Fiiller (Eylemler)

Fiilimsiler (Eylemsiler)

Fiilde Çatı (Eylemde Çatı)

Cümlenin Öğeleri

Cümle Türleri (Cümle Çeşitleri)

Anlatım Bozukluğu

Sözel Mantık

2020 KPSS Ortaöğretim Matematik Konuları

Temel Kavramlar,

Sayılar,

Bölme-Bölünebilme Kuralları,

Asal Çarpanlara Ayırma EBOB – EKOK,

Birinci Dereceden Denklemler,

Rasyonel Sayılar,

Üslü Sayılar,

Köklü Sayılar,

Çarpanlara Ayırma,

Eşitsizlik – Mutlak Değer,

Oran – Orantı,

Problemler,

Kümeler,

İşlem – Modüler Aritmetik,

Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık

Tablo ve Grafikler

2020 KPSS Ortaöğretim Tarih Konuları

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

Türk – İslam Tarihi

Türkiye Tarihi

Osmanlı Devleti’nin Genel Özellikleri

Osmanlı Devleti Kültür Ve Medeniyeti

Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi

Avrupa’daki Bazı Gelişmelerin Osmanlı Üzerindeki Etkileri

Osmanlı Devleti Dağılma Ve Çöküş Dönemi

İnkılâp Tarihi

Atatürk’ün İnkılap Anlayışı

Türk İnkılabı’nın Özellikleri

XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Genel Durumu

XIX. Yüzyılın Sonu ve XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti

I. Dünya Savaşı ve Sonuçları

Mondros Ateşkes Antlaşması Ve Cemiyetler

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi

I.TBMM’nin Açılması

Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi

Cumhuriyet (İnkılâplar) Dönemi

Atatürk İlkeleri

Cumhuriyet Dönemi Dış Politika

2020 KPSS Ortaöğretim Coğrafya Konuları

Türkiye’nin Coğrafi Konumu

Türkiye’nin Yerşekilleri ve Özellikleri

Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü

Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme

Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık

Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi

Türkiye’de Ulaşım, Ticaret ve Turizm

Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri

2020 KPSS Ortaöğretim Vatandaşlık Konuları

Hukukun Temel Kavramları

Yasama

Yürütme

Yargı

İdare Hukuku

Uluslararası Kuruluşlar Ve Güncel Olaylar

T.C. Anayasası

2020 KPSS Ortaöğretim Konuları yukarıda vermiş olduğumuz gibidir. Konular güncel ve doğrudur. 2020 KPSS Ortaöğretim Soru Dağılımları üzerinden de hangi konuya ne kadar önem vermeniz gerektiğini kavrayabilirsiniz. KPSS Ortaöğretim hakkında sorularınızı yorum kısmından bizlere sorabilirsiniz.

KPSS Önlisans Konuları ve Soru Dağılımları yukarıda vermiş olduğumuz listelerden gelmektedir. 2020 Kpss Önlisans Konularına dikkatli çalışarak sınavda başarılı olabilirsiniz. KPSS Önlisans Konuları hakkındaki sorularınızı yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz.

KPSS sınavı, Türkiye’de kamu kurumlarına personel seçmek için uygulanmakta olan bir sınav türüdür. İlk uygulaması 17 Ekim 1999 yılında Devlet Memurları Sınavı adı altında yapılmış olup 12 Aralık 1999 yılında ÖSYM tarafından ismi ve içeriği değiştirilmiştir. KPSS sınavı; Genel Yetenek, Yabancı Dil, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler sınavlarından oluşmaktadır. Adaylar, müracaat edecekleri alanın gerektirdiği sınavlara girmelidir. Ancak, Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavlarına herkesin girmesi zorunludur.

KPSS Sınavı Ne Zaman Yapılmaktadır?

KPSS sınavı, geçmiş yıllarda Haziran ayının son hafta sonu ya da Temmuz ayının ilk hafta sonu yapılmaktaydı. Ancak; iki yıl önce gerçekleştirilen değişiklikler sebebi ile KPSS A, KPSS B, ve Eğitim Bilimleri sınavları Mayıs ayının ikinci ya da üçüncü hafta sonu yapılmaktadır. Buna ek olarak; Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı da Ağustos ayının üçüncü hafta sonu gerçekleştirilmektedir. Sınav başvuruları genellikle Mart ayı içerisinde tamamlanmaktadır. 2006 yılında alınan karar doğrultusunda KPSS sınavının işleyişi konusunda değişikliğe gidilmiş, adayların öğrenim durumlarına göre KPSS/1 ve KPSS/2 adı altında iki farklı sınav yapılmasına karar verilmiştir. KPSS/1 her yıl yapılırken KPSS/2 iki yılda bir yapılmaktadır.

2019 yılı KPSS sınavının ne zaman yapılacağını merak eden adaylar aşağıda belirtilmiş olan linke tıklayarak detaylı bilgi edinebilirler.

KPSS Sınavı Başvuru Koşulları Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

KPSS sınavı; ortaöğretim, ön lisans ve lisan kurumları mezunu ya da mezunu olabilecek durumda olan adayların başvurusuna açıktır. A Grubu kadroları için adayların; KPSS sonucu ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarına başvuru yaptıkları tarihte mezun olmaları şarttır. B Grubu kadrolar için ise adayların; ÖSYM’ye Tercih Formlarını teslim ettikleri tarihte mezun olmaları gerekmektedir.

A Grubu kadrolar için başvuru yapacak adaylar, başvuru yapacakları kurum ve kuruluşların başvuru kılavuzunda ya da ilanlarında belirtilmiş olan koşulları taşımalıdır. Aksi takdirde, KPSS sınavına alınmış olsalar dahi, sınav sonucu ile elde etmiş oldukları haklar geçersiz sayılacaktır.

Sınava başvuru yaptıkları esnada mezun durumunda olmayan adaylar, sınavın geçerlilik süresi içerisinde mezun olacaklarsa mezun olacakları düzeyin sınavına girmelidir. Sınava başvuru yaptıkları tarihte mezun durumda olmayan adaylar, mezun olacakları düzeyin altında bir sınava başvuru yaptıysa; bu adayların, mezun oldukları tarihi ve sınav başvurusunun bitiş tarihi ile sınav tarihi arasında mezun olduğunu gösteren belgeyi ÖSYM’ye göndermesi ya da bizzat götürmesi gerekmektedir. Bu gibi durumlarda adaylar sınava yalnızca Ankara’da alınmaktadır.

Sınav tarihinden önce mezun olmuş adaylar, mezun oldukları öğrenim düzeyinin altında bir sınava giremez. Girmiş olsalar bile almış oldukları sonuç geçersiz olacaktır.

Ortaöğretim ve ön lisans mezunları yalnızca KPSS/2 sınavına girebilmektedir. Lisans mezunları ise KPSS/1 sınavına girmektedir. KPSS sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren 2 yıl süre ile geçerliliğini korumaktadır.

KPSS sınavına girmek isteyenler için herhangi bir yaş sınırı bulunmamaktadır. Ancak, bazı kurumlar açık kadroları duyururken yaş sınırlaması yapmaktadır.

KPSS Puan Sistemi Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

KPSS puanlama sistemi; ortaöğretim – lise, ön lisans ve lisans mezunları için üç farklı türe sahiptir.

Ortaöğretim – lise puan türü P94 olarak adlandırılmaktadır.

Bu puanlama sistemi; 48 net= 70 puan, 58 net= 80 puan, 73 net= 85 puan, 82 net=90 puan şeklindedir.

Ön lisans puan türü P93 olarak adlandırılmaktadır.

Bu puanlama sistemi; 35 net= 70 puan, 58 net= 80 puan, 70 net= 85 puan, 82 net= 90 puan şeklindedir.

Lisan puan türü P2 olarak adlandırılmaktadır.

Bu puanlama sistemi; 55 net= 70 puan, 62 net= 75 puan, 72 net= 80 puan, 84 net= 85 puan, 91 net= 90 puan şeklindedir.

KPSS Sınav İçeriği

KPSS sınavı 3 oturumdan oluşmaktadır. Bunlar; cumartesi sabah, pazar sabah ve pazar öğlen oturumlarıdır.

Cumartesi sabah oturumu; 60 soruluk Genel Kültür Testi ve 60 soruluk Genel Yetenek Testinden oluşmaktadır.

Pazar sabah oturumu; 30 soruluk İktisat Testi, 30 soruluk Maliye testi, 30 soruluk İşletme Testi, 30 soruluk Muhasebe Testi ve 30 soruluk Hukuk Testinden oluşmaktadır.

Pazar öğlen oturumu; 30 soruluk Uluslararası İlişkiler Testi, 30 soruluk Kamu Yönetimi Testi, 30 soruluk Ekonometri Testi ve 30 soruluk Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Testinden oluşmaktadır.

KPSS Sınav Ücretleri

KPSS sınav ücretleri; adayların girecekleri oturum sayısına göre değişmektedir. Sınav ücretleri, girilecek olan oturum sayısının belirlenmiş olan ücretle çarpılması ile hesaplanmaktadır. 2018 yılı KPSS sınav ücreti 60 TL olarak belirlenmiştir. Adaylar, 2019 yılı için belirlenen sınav ücretleri yayınlandığı zaman sınav ücretlerini; T.C. Ziraat Bankası, Akbank, Türk Ekonomi Bankası (TEB), Deniz Bank, Kuveyt Türk PTT ve Halk Bankası aracılığı ile yatırabilirler.

KPSS Puanı ile İşçi ve Memur Alımı Yapan Kurumlar

KPSS puanı ile işçi ve memur alımı yapan kurumlar aşağıda listelenmiştir.

Jandarma

Üniversiteler

PMYO

Güvenlik Korucusu

Sağlık Bakanlığı

Belediyeler

Cumhurbaşkanlığı Memurlukları

TBMM Memurlukları

Bakan Yardımcılıkları

Başbakan Baş Müşavirleri

Savunma Sanayii Müsteşarlığına ait Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı ve Müşavir Avukat kadroları

TOKİ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Başbakanlık ve Bakanlık Müşavirliği kadroları ile Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği kadroları

Gelir İdaresi Başkanlığında Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği kadrosu,

TUİK – AB Bakanlığı Memurlukları

Bakanlar Kurulu Sekreterliği

Milli Savunma Bakanlığı

Diyanet

MİT

Anayasa Mahkemesi

Özel Kalem Müdürlükleri

Vali Kadroları

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