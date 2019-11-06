2020 KPSS Ortaöğretim (lise) Konuları ve Soru Dağılımı

Ortaöğretim düzeyinde mezun olan adayların en çok merak ettiği konuların başında 2020 yılında yapılacak olan Ortaöğretim KPSS'de konular ve soru dağılımı yer almaktadır. ÖSYM tarafından yapılacak olan KPSS Ortaöğretim Konuları ve Soru Dağılımları hakkında bilgiler vereceğiz. 2020 KPSS Ortaöğretim Konuları ÖSYM’nin geçmiş yıllarda yapmış olduğu sınavlar analiz edilip güncel müfredata uygun olarak liste halinde hazırlanmıştır. Sınav adaylarına Kpss Ortaöğretim Sınavı kitapçığında toplamda 120 soru sorulmaktadır. Bu soruların 60 tanesi Genel Yetenek ve 60 tanesi ise Genel Kültür olarak sınav adaylarına sorulmaktadır. KPSS Ortaöğretim sınavı süresi ise 120 dakikadır. Peki 2020 KPSS Ortaöğretim Konuları ve Soru Dağılımı nasıl olacak? İşte detaylar...
2020 KPSS Ortaöğretim Soru Dağılımı
2020 KPSS Ortaöğretim Genel Yetenek Testi Soru Dağılımı
- Türkçedeb 30 soru
- Matematikten 27 soru
- Geometriden 3 soru
2020 KPSS Ortaöğretim Genel Kültür Testi Soru Dağılımı
- Tarihten 27 soru
- Coğrafyadan 18 soru
- Vatandaşlıktan 9
- Güncel Bilgilerden 6 soru
2020 KPSS Ortaöğretim Konuları
2020 KPSS Ortaöğretim Türkçe Konuları
- Sözcükte Anlam
- Cümlede Anlam, Cümle Yorumu
- Paragraf (Parçada Anlam)
- Sözcükte Yapı (Ekler)
- Ses Bilgisi
- Yazım Kuralları
- Noktalama İşaretleri
- İsimler (Adlar), İsim Tamlamaları
- Zamirler
- Sıfatlar
- Zarflar (Belirteçler)
- Edat-Bağlaç-Ünlem
- Fiiller (Eylemler)
- Fiilimsiler (Eylemsiler)
- Fiilde Çatı (Eylemde Çatı)
- Cümlenin Öğeleri
- Cümle Türleri (Cümle Çeşitleri)
- Anlatım Bozukluğu
- Sözel Mantık
2020 KPSS Ortaöğretim Matematik Konuları
- Temel Kavramlar,
- Sayılar,
- Bölme-Bölünebilme Kuralları,
- Asal Çarpanlara Ayırma EBOB – EKOK,
- Birinci Dereceden Denklemler,
- Rasyonel Sayılar,
- Üslü Sayılar,
- Köklü Sayılar,
- Çarpanlara Ayırma,
- Eşitsizlik – Mutlak Değer,
- Oran – Orantı,
- Problemler,
- Kümeler,
- İşlem – Modüler Aritmetik,
- Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık
- Tablo ve Grafikler
2020 KPSS Ortaöğretim Tarih Konuları
- İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
- Türk – İslam Tarihi
- Türkiye Tarihi
- Osmanlı Devleti’nin Genel Özellikleri
- Osmanlı Devleti Kültür Ve Medeniyeti
- Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi
- Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
- Avrupa’daki Bazı Gelişmelerin Osmanlı Üzerindeki Etkileri
- Osmanlı Devleti Dağılma Ve Çöküş Dönemi
- İnkılâp Tarihi
- Atatürk’ün İnkılap Anlayışı
- Türk İnkılabı’nın Özellikleri
- XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Genel Durumu
- XIX. Yüzyılın Sonu ve XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
- I. Dünya Savaşı ve Sonuçları
- Mondros Ateşkes Antlaşması Ve Cemiyetler
- Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
- I.TBMM’nin Açılması
- Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi
- Cumhuriyet (İnkılâplar) Dönemi
- Atatürk İlkeleri
- Cumhuriyet Dönemi Dış Politika
2020 KPSS Ortaöğretim Coğrafya Konuları
- Türkiye’nin Coğrafi Konumu
- Türkiye’nin Yerşekilleri ve Özellikleri
- Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
- Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
- Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık
- Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi
- Türkiye’de Ulaşım, Ticaret ve Turizm
- Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri
2020 KPSS Ortaöğretim Vatandaşlık Konuları
- Hukukun Temel Kavramları
- Yasama
- Yürütme
- Yargı
- İdare Hukuku
- Uluslararası Kuruluşlar Ve Güncel Olaylar
- T.C. Anayasası
2020 KPSS Ortaöğretim Konuları yukarıda vermiş olduğumuz gibidir. Konular güncel ve doğrudur. 2020 KPSS Ortaöğretim Soru Dağılımları üzerinden de hangi konuya ne kadar önem vermeniz gerektiğini kavrayabilirsiniz. KPSS Ortaöğretim hakkında sorularınızı yorum kısmından bizlere sorabilirsiniz.
KPSS Önlisans Konuları ve Soru Dağılımları yukarıda vermiş olduğumuz listelerden gelmektedir. 2020 Kpss Önlisans Konularına dikkatli çalışarak sınavda başarılı olabilirsiniz. KPSS Önlisans Konuları hakkındaki sorularınızı yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz.
KPSS sınavı, Türkiye’de kamu kurumlarına personel seçmek için uygulanmakta olan bir sınav türüdür. İlk uygulaması 17 Ekim 1999 yılında Devlet Memurları Sınavı adı altında yapılmış olup 12 Aralık 1999 yılında ÖSYM tarafından ismi ve içeriği değiştirilmiştir. KPSS sınavı; Genel Yetenek, Yabancı Dil, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler sınavlarından oluşmaktadır. Adaylar, müracaat edecekleri alanın gerektirdiği sınavlara girmelidir. Ancak, Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavlarına herkesin girmesi zorunludur.
KPSS Sınavı Ne Zaman Yapılmaktadır?
KPSS sınavı, geçmiş yıllarda Haziran ayının son hafta sonu ya da Temmuz ayının ilk hafta sonu yapılmaktaydı. Ancak; iki yıl önce gerçekleştirilen değişiklikler sebebi ile KPSS A, KPSS B, ve Eğitim Bilimleri sınavları Mayıs ayının ikinci ya da üçüncü hafta sonu yapılmaktadır. Buna ek olarak; Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı da Ağustos ayının üçüncü hafta sonu gerçekleştirilmektedir. Sınav başvuruları genellikle Mart ayı içerisinde tamamlanmaktadır. 2006 yılında alınan karar doğrultusunda KPSS sınavının işleyişi konusunda değişikliğe gidilmiş, adayların öğrenim durumlarına göre KPSS/1 ve KPSS/2 adı altında iki farklı sınav yapılmasına karar verilmiştir. KPSS/1 her yıl yapılırken KPSS/2 iki yılda bir yapılmaktadır.
2019 yılı KPSS sınavının ne zaman yapılacağını merak eden adaylar aşağıda belirtilmiş olan linke tıklayarak detaylı bilgi edinebilirler.
KPSS Sınavı Başvuru Koşulları Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?
KPSS sınavı; ortaöğretim, ön lisans ve lisan kurumları mezunu ya da mezunu olabilecek durumda olan adayların başvurusuna açıktır. A Grubu kadroları için adayların; KPSS sonucu ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarına başvuru yaptıkları tarihte mezun olmaları şarttır. B Grubu kadrolar için ise adayların; ÖSYM’ye Tercih Formlarını teslim ettikleri tarihte mezun olmaları gerekmektedir.
A Grubu kadrolar için başvuru yapacak adaylar, başvuru yapacakları kurum ve kuruluşların başvuru kılavuzunda ya da ilanlarında belirtilmiş olan koşulları taşımalıdır. Aksi takdirde, KPSS sınavına alınmış olsalar dahi, sınav sonucu ile elde etmiş oldukları haklar geçersiz sayılacaktır.
Sınava başvuru yaptıkları esnada mezun durumunda olmayan adaylar, sınavın geçerlilik süresi içerisinde mezun olacaklarsa mezun olacakları düzeyin sınavına girmelidir. Sınava başvuru yaptıkları tarihte mezun durumda olmayan adaylar, mezun olacakları düzeyin altında bir sınava başvuru yaptıysa; bu adayların, mezun oldukları tarihi ve sınav başvurusunun bitiş tarihi ile sınav tarihi arasında mezun olduğunu gösteren belgeyi ÖSYM’ye göndermesi ya da bizzat götürmesi gerekmektedir. Bu gibi durumlarda adaylar sınava yalnızca Ankara’da alınmaktadır.
Sınav tarihinden önce mezun olmuş adaylar, mezun oldukları öğrenim düzeyinin altında bir sınava giremez. Girmiş olsalar bile almış oldukları sonuç geçersiz olacaktır.
Ortaöğretim ve ön lisans mezunları yalnızca KPSS/2 sınavına girebilmektedir. Lisans mezunları ise KPSS/1 sınavına girmektedir. KPSS sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren 2 yıl süre ile geçerliliğini korumaktadır.
KPSS sınavına girmek isteyenler için herhangi bir yaş sınırı bulunmamaktadır. Ancak, bazı kurumlar açık kadroları duyururken yaş sınırlaması yapmaktadır.
KPSS Puan Sistemi Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?
KPSS puanlama sistemi; ortaöğretim – lise, ön lisans ve lisans mezunları için üç farklı türe sahiptir.
Ortaöğretim – lise puan türü P94 olarak adlandırılmaktadır.
Bu puanlama sistemi; 48 net= 70 puan, 58 net= 80 puan, 73 net= 85 puan, 82 net=90 puan şeklindedir.
Ön lisans puan türü P93 olarak adlandırılmaktadır.
Bu puanlama sistemi; 35 net= 70 puan, 58 net= 80 puan, 70 net= 85 puan, 82 net= 90 puan şeklindedir.
Lisan puan türü P2 olarak adlandırılmaktadır.
Bu puanlama sistemi; 55 net= 70 puan, 62 net= 75 puan, 72 net= 80 puan, 84 net= 85 puan, 91 net= 90 puan şeklindedir.
KPSS Sınav İçeriği
KPSS sınavı 3 oturumdan oluşmaktadır. Bunlar; cumartesi sabah, pazar sabah ve pazar öğlen oturumlarıdır.
Cumartesi sabah oturumu; 60 soruluk Genel Kültür Testi ve 60 soruluk Genel Yetenek Testinden oluşmaktadır.
Pazar sabah oturumu; 30 soruluk İktisat Testi, 30 soruluk Maliye testi, 30 soruluk İşletme Testi, 30 soruluk Muhasebe Testi ve 30 soruluk Hukuk Testinden oluşmaktadır.
Pazar öğlen oturumu; 30 soruluk Uluslararası İlişkiler Testi, 30 soruluk Kamu Yönetimi Testi, 30 soruluk Ekonometri Testi ve 30 soruluk Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Testinden oluşmaktadır.
KPSS Sınav Ücretleri
KPSS sınav ücretleri; adayların girecekleri oturum sayısına göre değişmektedir. Sınav ücretleri, girilecek olan oturum sayısının belirlenmiş olan ücretle çarpılması ile hesaplanmaktadır. 2018 yılı KPSS sınav ücreti 60 TL olarak belirlenmiştir. Adaylar, 2019 yılı için belirlenen sınav ücretleri yayınlandığı zaman sınav ücretlerini; T.C. Ziraat Bankası, Akbank, Türk Ekonomi Bankası (TEB), Deniz Bank, Kuveyt Türk PTT ve Halk Bankası aracılığı ile yatırabilirler.
KPSS Puanı ile İşçi ve Memur Alımı Yapan Kurumlar
KPSS puanı ile işçi ve memur alımı yapan kurumlar aşağıda listelenmiştir.
- Jandarma
- Üniversiteler
- PMYO
- Güvenlik Korucusu
- Sağlık Bakanlığı
- Belediyeler
- Cumhurbaşkanlığı Memurlukları
- TBMM Memurlukları
- Bakan Yardımcılıkları
- Başbakan Baş Müşavirleri
- Savunma Sanayii Müsteşarlığına ait Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı ve Müşavir Avukat kadroları
- TOKİ
- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
- Başbakanlık ve Bakanlık Müşavirliği kadroları ile Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği kadroları
- Gelir İdaresi Başkanlığında Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği kadrosu,
- TUİK – AB Bakanlığı Memurlukları
- Bakanlar Kurulu Sekreterliği
- Milli Savunma Bakanlığı
- Diyanet
- MİT
- Anayasa Mahkemesi
- Özel Kalem Müdürlükleri
- Vali Kadroları
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