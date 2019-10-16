2020 KPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM sınavı 2020 KPSS hangi tarihte?

2020 KPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM tarafından düzenlenen sınav tarihleri vatandaşlar tarafından araştırılırken en yoğun ilgi KPSS'ye oldu. KPSS ile devlet kadrolarında çalışma imkanı bulmak isteyen vatandaşlar, KPSS 2020 ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. 2020 yılında düzenlenecek KPSS sınavına lise, ön lisans ve lisans mezunu kişiler giriş yapabilecek. KPSS sınavları 2 yılda bir lise mezunları için düzenleniyor. Geçtiğimiz yıl düzenlenen sınav yalnızca lisans mezunlarının katılımına açıktı. İşte, 2020 KPSS sınavıyla ilgili detaylar…

2020 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2018 yılında üç farklı tarihte 3 farklı sınav düzenlenmişti.

Ortaöğretim KPSS sınavı 7 Ekim'de yapılmıştı. Ancak herhangi bir açıklama gelmediği için bu sınavın yeni yıla sarkacağı tahmin ediliyor.

Ön lisans mezunları için düzenlenen sınav da 29 Kasım tarihinde düzenlenmişti. Ön lisans KPSS sınavının 2020'de düzenlenmesine kesin gözüyle bakılıyor.

KPSS lisans sınavının da her yıl olduğu gibi bu yıl da Temmuz ayında düzenlenmesi bekleniyor.

KPSS'DE KİMLER HANGİ OTURUMA KATILMALI?

KPSS ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ve adayların kamu kurumlarında yer alan kadrolara atanmaları için gerekli puanları aldıkları sınavdır. Bu sınavda her aday kendilerini alakadar eden oturumlara katılarak bir takım puan türleri elde etmektedirler. Bu bağlamda adayların genel hatlarıyla katılım göstermeleri gereken oturumlar şunlardır.

-Lisans mezunu adaylar B Grubu kadrolara bir diğer deyişle düz memurluk diyebileceğimiz kadrolara atanmak için çift yıllarda gerçekleştirilen KPSS Lisans sınavına katılmalıdırlar. Bu sınav her ne kadar her yıl gerçekleştiriliyor olsa da adaylar yalnızca çift yıllarda elde ettikleri puan ile atanmak imkanına sahip olmaktadırlar.

-Lisans mezunu adaylar arasında A Grubu kadrolara yani uzmanlık, müfettişlik gibi kariyer mesleklere atanmak isteyenler her yıl gerçekleştirilen KPSS Lisans ve KPSS A grubu Alan Bilgisi oturumlarına katılmalıdırlar. Bu sınavlara katılarak elde ettikleri puanlarla Kurumların açtıkları ilanlara başvuruda bulunabilecek olan adaylar, bu sınavdan aldıkları puanlarla Kurumların gerçekleştireceği yazılı veya sözlü sınavlara katılma hakkını elde etmektedirler.

-Ön Lisans veya Ortaöğretim programlarından mezun adaylar KPSS yolu ile kamu kurumlarına atanmak için yalnızca çift yıllarda gerçekleştirilen KPSS Ön Lisans ve KPSS Orta Öğretim sınavlarından kendi durumlarına uygun olanına katılmalıdırlar. Bu sınavlardan elde edecekleri puanlar ile yapacakları tercih veya başvurularla kamu kurumlarına yerleşmek isteyen adayların tek yıllarda böyle bir sınav yapılmadığı için imkanı olmayacaktır.

-KPSS Öğretmenlik adaylarının tamamı her yıl gerçekleştirilen KPSS Lisans ve KPSS Eğitim Bilimleri oturumlarına katılmalıdırlar. İstisnasız tüm öğretmen adayları bu iki oturuma katılmak zorunda iken, bazı gruplar içinse KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda olan adayların ilave olarak kendilerini ilgilendiren alanda ÖABT oturumuna da katılmaları ve gerekli puanları almaları gerekmektedir.

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