2020 KPSS ne zaman? 2020 Lise KPSS Ne Zaman? | 2020 Önlisans KPSS Ne Zaman? | 2020 Lisans KPSS Ne Zaman?

Önümüzdeki dönem KPSS sınavına girecek olanlar internette araştırma yapmaya başladı. Peki 2020 KPSS ne zaman? KPSS 2020 tarihleri ön lisans | lisans | lise/ortaöğretim | ekpss ne zaman? Tüm cevaplar haberimizde...

2020 LİSANS KPSS NE ZAMAN?

Milyonlarca lisans mezunu aday , 2020 yılında KPSS 'ye girecek. Lisans KPSS için başvurular her yıl Mayıs ayında başlıyor. Mayıs alında alınan başvuru sonrası lisans KPSS Temmuz ayında yapılacak. Ama ÖSYM sınav takvimi açıklanmadığını için kesin ve net bir tarih yok. Tarihler belli olunca haberimiz güncellenecektir.

2020 ÖN LİSANS KPSS NE ZAMAN?

2020 yılında yapılacak ve ön lisans mezunu adayların gireceği Kamu Personeli Seçme Sınavı 'nın ise yılın sonuna doğru yapılması bekleniyor. Başvuruların Ağustos 2020 sonunda başlaması ve sınavın Kasım ayında yapılması bekleniyor.

2020 LİSE/ORTAÖĞRETİM KPSS NE ZAMAN?

2020 yılında yapılacak lise KPSS 'ye 1 milyondan fazla kişinin girmesi bekleniyor. Temmuz 2020 'de başvuruların alınması sonrası sınavın Ekim ayında yapılması bekleniyor.

Polis, PÖH, memur, personel ve işçi alımlarına başvuru sırasında kullanacağını KPSS puanı için şimdiden çalışmalara başlamanız gerekmektedir.

EKPSS 2020 NE ZAMAN?

EKPSS 2020 yılında Nisan ayında yapılacak. Sınava girmek isteyen adaylar başvurularını Şubat ayı içerisinde yapabilecekler.

Sonuçlar ise Mayıs ayında açıklanacak. Kura için başvuru tarihi ise Mayıs ayındadır. Sınav ücreti ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Sınav sonuçlarının belirtilen tarihlerde açıklanması planlanmaktadır ancak, sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sınav sonuçları açıklanacaktır.

2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (2020-EKPSS); ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans/lisans programlarından mezun olan veya EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabilecektir.

Birden fazla öğrenim düzeyinden mezun olan adaylar mezun oldukları en üst düzeyden EKPSS’ye başvurmak zorundadır. Engelli bireylerin kamuda görev alabilmeleri için ölçü sınavı olan engelli kamu personelli seçme sınavı standart KPSS sınavından farksız olarak yapılmaktadır.

Tek fark ise EKPSS sınavına belirli engelli statüsünde olan bireylerin katılabileceğidir. EKPSS Sınavında adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinden toplam 60 soru sorulup 60 dakika süre veriliyor.

2020 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI MI?

2020 ÖSYM sınav takvimi henüz yayınlanmadı. Sınav takviminin önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor. Bu nedenle 2020 yılı KPSS başvurularının ne zaman yapılacağı da belli olmadı.

Resmi olarak takvim yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

KPSS BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.

KPSS LİSANS SINAVI NEDİR?

Sadece lisans yani 4 yıllık ve üzeri yükseköğretim kurumları programlarını bitirenlerin katılabildiği bir sınavdır. Yüksek lisans ya da doktora yapanlar da A Grubu ve öğretmenlik ile B grubu kadrolarına lisans diplomalarını aldıkları alandan başvurabilirler.

KPSS ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM SINAVI NEDİR?

Bu sınava yükseköğretim kurumlarının iki yıllık ön lisans programları ile lise mezunları katılabilir.

KPSS HAKKINDA

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

KPSS'YE KİMLER GİRİYOR?

Kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılıyor.

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