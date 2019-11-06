2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) iel ilgili merak edilenleri cevaplandırmaya devam ediyoruz. 2020 yılında KPSS'ye girecek adayların en çok merak ettiği konuların başında 2020 KPSS Lisans konuları yer alıyor. KPSS hazırlıklarına şimdiden başlayan lisans mezunu adaylar lisans konularını araştırmaya başladı. İşte 2020 lisans konuları...

ÖSYM tarafından yapılan 2020 KPSS Lisans sınavında toplam da 120 soru yer almaktadır. Bu sorular 60 Genel Yetenek ve 60 Genel Kültür olarak iki bölümden oluşmaktadır. Sınav süresi olarak da sınav adaylarına 130 dakika süre verilecektir. 2020 KPSS Lisans Konuları aşağıda vermiş olduğumuz gibidir. 2020 Kpss Lisans sınavında;

Türkçe: 30 Soru

30 Soru Vatandaşlık: 9 Soru

9 Soru Matematik ve Geometri: 30 Soru

30 Soru Coğrafya: 18 Soru

18 Soru Güncel Bilgiler: 6 Soru

6 Soru Tarih: 27 Soru olmak üzere sorulmaktadır.

2020 Kpss Lisans Konuları

2020 KPSS Lisans Türkçe Konuları

Paragrafta Anlam

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlam

Noktalama İşaretleri

Ses Bilgisi

Yapı Bilgisi

Sözcük Bilgisi

Cümle Bilgisi

Yazım Kuralları

Sözel Mantık

Anlatım Bozuklukları

2020 Lisans Matematik Konuları

Temel Kavramlar

Asal Çarpanlara Ayırma

Bölme – Bölünebilme Kuralları

Rasyonel Sayılar

OBEB – EKOK

Ondalık Sayılar

Basit Eşitsizlikler

Mutlak Değer

Üslü Sayılar

Köklü Sayılar

Faktöriyel

Çarpanlara Ayırma

Oran – Orantı

Denklem Çözme

Sayı Problemleri

Kesir Problemleri

Yaş Problemleri

İşçi – Havuz Problemleri

Hareket Problemleri

Faiz Problemleri

Karışım Problemleri

Grafik Problemleri

Bağıntı ve Fonksiyon

Modüler Aritmetik

Kümeler

Kombinasyon

permutasyon

Olasılık

Sayısal Mantık

Şekil Yetenek

2020 Lisans Geometri Konuları

Üçgende Açılar

Doğru Açılar

Özel Üçgenler

Üçgende Açı-Kenar Bağlantıları

Açıortay-Kenarortay Bağlantıları

Üçgende Alan

Üçgende Benzerlik

Dörtgenler

Çokgenler

Çember

Daire

Analtik Geometri

Katı Cisimler

2020 Lisans Tarih Konuları

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

Türk-İslam Tarihi

Osmanlı Tarihi

Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri

Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Bu Gelişmelerin Türk-İslam Dünyasına Etkileri

XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti

Kurtuluş Savaşı’nın Hazırlık Dönemi

Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi

Cumhuriyet Dönemi

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

2020 Lisans Coğrafya Konuları

Türkiye Coğrafi Konumu

Türkiye Fiziki Coğrafyası

Türkiye’nin İklimi Ve Bitki Örtüsü

Türkiye’nin Yer şekilleri Su Örtüsü

Türkiye’nin Beşeri Coğrafyası

Toprak Ve Doğa Çevre

Türkiye Ekonomik Coğrafyası

Tarım

Hayvancılık Ve Orman

Madenler Ve Enerji Kaynakları

Sanayi

Ticaret

Ulaşım

Turizm

Türkiye Bölgeler Coğrafyası

2020 Lisans Vatandaşlık Konuları

Anayasal Gelişmeler

Hukuka Giriş

Temel Haklar

Genel Esaslar

Yasama

Yürütme

Yargı

İdari Yapı

Güncel

Uluslararası Örgütler

KPSS sınavı, Türkiye’de kamu kurumlarına personel seçmek için uygulanmakta olan bir sınav türüdür. İlk uygulaması 17 Ekim 1999 yılında Devlet Memurları Sınavı adı altında yapılmış olup 12 Aralık 1999 yılında ÖSYM tarafından ismi ve içeriği değiştirilmiştir. KPSS sınavı; Genel Yetenek, Yabancı Dil, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler sınavlarından oluşmaktadır. Adaylar, müracaat edecekleri alanın gerektirdiği sınavlara girmelidir. Ancak, Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavlarına herkesin girmesi zorunludur.

KPSS Sınavı Ne Zaman Yapılmaktadır?

KPSS sınavı, geçmiş yıllarda Haziran ayının son hafta sonu ya da Temmuz ayının ilk hafta sonu yapılmaktaydı. Ancak; iki yıl önce gerçekleştirilen değişiklikler sebebi ile KPSS A, KPSS B, ve Eğitim Bilimleri sınavları Mayıs ayının ikinci ya da üçüncü hafta sonu yapılmaktadır. Buna ek olarak; Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı da Ağustos ayının üçüncü hafta sonu gerçekleştirilmektedir. Sınav başvuruları genellikle Mart ayı içerisinde tamamlanmaktadır. 2006 yılında alınan karar doğrultusunda KPSS sınavının işleyişi konusunda değişikliğe gidilmiş, adayların öğrenim durumlarına göre KPSS/1 ve KPSS/2 adı altında iki farklı sınav yapılmasına karar verilmiştir. KPSS/1 her yıl yapılırken KPSS/2 iki yılda bir yapılmaktadır.

2019 yılı KPSS sınavının ne zaman yapılacağını merak eden adaylar aşağıda belirtilmiş olan linke tıklayarak detaylı bilgi edinebilirler.

KPSS Sınavı Başvuru Koşulları Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

KPSS sınavı; ortaöğretim, ön lisans ve lisan kurumları mezunu ya da mezunu olabilecek durumda olan adayların başvurusuna açıktır. A Grubu kadroları için adayların; KPSS sonucu ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarına başvuru yaptıkları tarihte mezun olmaları şarttır. B Grubu kadrolar için ise adayların; ÖSYM’ye Tercih Formlarını teslim ettikleri tarihte mezun olmaları gerekmektedir.

A Grubu kadrolar için başvuru yapacak adaylar, başvuru yapacakları kurum ve kuruluşların başvuru kılavuzunda ya da ilanlarında belirtilmiş olan koşulları taşımalıdır. Aksi takdirde, KPSS sınavına alınmış olsalar dahi, sınav sonucu ile elde etmiş oldukları haklar geçersiz sayılacaktır.

Sınava başvuru yaptıkları esnada mezun durumunda olmayan adaylar, sınavın geçerlilik süresi içerisinde mezun olacaklarsa mezun olacakları düzeyin sınavına girmelidir. Sınava başvuru yaptıkları tarihte mezun durumda olmayan adaylar, mezun olacakları düzeyin altında bir sınava başvuru yaptıysa; bu adayların, mezun oldukları tarihi ve sınav başvurusunun bitiş tarihi ile sınav tarihi arasında mezun olduğunu gösteren belgeyi ÖSYM’ye göndermesi ya da bizzat götürmesi gerekmektedir. Bu gibi durumlarda adaylar sınava yalnızca Ankara’da alınmaktadır.

Sınav tarihinden önce mezun olmuş adaylar, mezun oldukları öğrenim düzeyinin altında bir sınava giremez. Girmiş olsalar bile almış oldukları sonuç geçersiz olacaktır.

Ortaöğretim ve ön lisans mezunları yalnızca KPSS/2 sınavına girebilmektedir. Lisans mezunları ise KPSS/1 sınavına girmektedir. KPSS sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren 2 yıl süre ile geçerliliğini korumaktadır.

KPSS sınavına girmek isteyenler için herhangi bir yaş sınırı bulunmamaktadır. Ancak, bazı kurumlar açık kadroları duyururken yaş sınırlaması yapmaktadır.

KPSS Puan Sistemi Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

KPSS puanlama sistemi; ortaöğretim – lise, ön lisans ve lisans mezunları için üç farklı türe sahiptir.

Ortaöğretim – lise puan türü P94 olarak adlandırılmaktadır.

Bu puanlama sistemi; 48 net= 70 puan, 58 net= 80 puan, 73 net= 85 puan, 82 net=90 puan şeklindedir.

Ön lisans puan türü P93 olarak adlandırılmaktadır.

Bu puanlama sistemi; 35 net= 70 puan, 58 net= 80 puan, 70 net= 85 puan, 82 net= 90 puan şeklindedir.

Lisan puan türü P2 olarak adlandırılmaktadır.

Bu puanlama sistemi; 55 net= 70 puan, 62 net= 75 puan, 72 net= 80 puan, 84 net= 85 puan, 91 net= 90 puan şeklindedir.

KPSS Sınav İçeriği

KPSS sınavı 3 oturumdan oluşmaktadır. Bunlar; cumartesi sabah, pazar sabah ve pazar öğlen oturumlarıdır.

Cumartesi sabah oturumu; 60 soruluk Genel Kültür Testi ve 60 soruluk Genel Yetenek Testinden oluşmaktadır.

Pazar sabah oturumu; 30 soruluk İktisat Testi, 30 soruluk Maliye testi, 30 soruluk İşletme Testi, 30 soruluk Muhasebe Testi ve 30 soruluk Hukuk Testinden oluşmaktadır.

Pazar öğlen oturumu; 30 soruluk Uluslararası İlişkiler Testi, 30 soruluk Kamu Yönetimi Testi, 30 soruluk Ekonometri Testi ve 30 soruluk Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Testinden oluşmaktadır.

KPSS Sınav Ücretleri

KPSS sınav ücretleri; adayların girecekleri oturum sayısına göre değişmektedir. Sınav ücretleri, girilecek olan oturum sayısının belirlenmiş olan ücretle çarpılması ile hesaplanmaktadır. 2018 yılı KPSS sınav ücreti 60 TL olarak belirlenmiştir. Adaylar, 2019 yılı için belirlenen sınav ücretleri yayınlandığı zaman sınav ücretlerini; T.C. Ziraat Bankası, Akbank, Türk Ekonomi Bankası (TEB), Deniz Bank, Kuveyt Türk PTT ve Halk Bankası aracılığı ile yatırabilirler.

KPSS Puanı ile İşçi ve Memur Alımı Yapan Kurumlar

KPSS puanı ile işçi ve memur alımı yapan kurumlar aşağıda listelenmiştir.

Jandarma

Üniversiteler

PMYO

Güvenlik Korucusu

Sağlık Bakanlığı

Belediyeler

Cumhurbaşkanlığı Memurlukları

TBMM Memurlukları

Bakan Yardımcılıkları

Başbakan Baş Müşavirleri

Savunma Sanayii Müsteşarlığına ait Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı ve Müşavir Avukat kadroları

TOKİ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Başbakanlık ve Bakanlık Müşavirliği kadroları ile Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği kadroları

Gelir İdaresi Başkanlığında Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği kadrosu,

TUİK – AB Bakanlığı Memurlukları

Bakanlar Kurulu Sekreterliği

Milli Savunma Bakanlığı

Diyanet

MİT

Anayasa Mahkemesi

Özel Kalem Müdürlükleri

Vali Kadroları

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