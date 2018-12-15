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2019'da KPSS Tercihleri İle Kaç Memur Alınacak?

2018/2 KPSS tercihleri 20 Aralık 2018 tarihine kadar devam edecek. Yapılacak olan tercihlerde alınacak memurların sayısının düşük olması KPSS'de ter döken milyonlarca adayı hayal kırıklığına uğratmıştı. Peki 2019'da KPSS tercihleri kapsamında Merkezi Atama ile kaç memur alınacak? Detayları haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

2019'da KPSS Tercihleri İle Kaç Memur Alınacak?

2018/2 KPSS tercihleri 20 Aralık 2018 tarihine kadar devam edecek. Yapılacak olan tercihlerde alınacak memurların sayısının düşük olması KPSS'de ter döken milyonlarca adayı hayal kırıklığına uğratmıştı. Peki 2019'da KPSS tercihleri kapsamında Merkezi Atama ile kaç memur alınacak? Detayları haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

15 Aralık 2018 Cumartesi 10:29
2019'da KPSS Tercihleri İle Kaç Memur Alınacak?

2018/2 KPSS tercihleri 20 Aralık 2018 tarihine kadar devam edecek. Yapılacak olan tercihlerde alınacak memurların sayısının düşük olması KPSS'de ter döken milyonlarca adayı hayal kırıklığına uğratmıştı. Peki 2019'da KPSS tercihleri kapsamında Merkezi Atama ile kaç memur alınacak? Detayları haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

Çeşitli bakanlıklardan atamalar ile ilgili açıklamalar gelse de memur olma hayali kuran adaylar atama sayılarından, alınacak kamu personeli sayılarından memnun değil...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ikinci 100 günlük eylem planında da ağırlık özel sektörde işe alımlara verildi. İkinci 100 günlük eylem planından atama haberi bekleyen mezunlar maalesef hayal kırıklığına uğradı.

Kamu Bülteni isimli haber sitesinin aktardığına göre; 2019 yılında 500'ü şehit ve gazi yakını olmak merkezi atama ile 5000 memur alımı yapılacak.

2019 yılında yapılacak merkezi attamalar için tercihler 2019 Haziran ayı ve 2019 Aralık ayında yapıalcağı tahmin ediliyor.

MERKEZİ ATAMA TERCİHLERİ BAŞLADIĞINDA BİLDİRİM AL

KPSS'ye giren milyonlarca adayı yakından ilgilendiren merkezi atma tercih tarihleri henüz net bir şekilde belli değil ancak 2019 yılının Haziran ve Aralık ayında tercihlerin alınacağı tahmin ediliyor. 

Merkezi atama tercih tarihleri belli olduğunda anında haberdar olmak için mobil uygulamalarımızı indirebilirsiniz.

Kullandığınız cep telefonunun uygulama mağazasına girip arama bölümüne KPSS CAFE yazıp yükleyebilirsiniz. İOS ve Android işletim sistemleri için iki ayrı uygulamamız mevcuttur. İsterseniz KPSS CAFE facebook ve Twitter hesaplarını takip ederek de gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 15.12.2018 19:11
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2019 da kpss tercihleri kaç memur alınacak
Yorumlar
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Yazık 2 gün önce

Yazık ulan bizim gibi insanlara

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Açmasınlar 2 gün önce

Son yayımlanan kılavuz gibiyse hiç yayınlamasınlar, biraz vatandaş sağlığını düşünsünler...

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Ön lisans mezunu 3 gün önce

Umarım sadece sağlık mezunları değil diğer bölümlerden de en azından kendi branşında ilk 20 ye ilk 10 a giren adayların atanması lazım

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Rüya 2 gün önce

Yapmayın ya çok komik bir rakam hani biz Att lerden neden alım yok. Allah aşkına biraz vijdan...

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Berke 2 gün önce

Biz kpssye umut bağlayan insanlar olmasak devlet nasıl ayakta kalacak düşünemiyorum.

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Turhan 2 gün önce

Hak bu millete bu

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Beter olun 1 gün önce

beter olun..

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hemsire 1 gün önce

hemşire alimi da yok sanırım

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