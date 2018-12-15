2019'da KPSS Tercihleri İle Kaç Memur Alınacak?

2018/2 KPSS tercihleri 20 Aralık 2018 tarihine kadar devam edecek. Yapılacak olan tercihlerde alınacak memurların sayısının düşük olması KPSS'de ter döken milyonlarca adayı hayal kırıklığına uğratmıştı. Peki 2019'da KPSS tercihleri kapsamında Merkezi Atama ile kaç memur alınacak? Detayları haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

Çeşitli bakanlıklardan atamalar ile ilgili açıklamalar gelse de memur olma hayali kuran adaylar atama sayılarından, alınacak kamu personeli sayılarından memnun değil...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ikinci 100 günlük eylem planında da ağırlık özel sektörde işe alımlara verildi. İkinci 100 günlük eylem planından atama haberi bekleyen mezunlar maalesef hayal kırıklığına uğradı.

Kamu Bülteni isimli haber sitesinin aktardığına göre; 2019 yılında 500'ü şehit ve gazi yakını olmak merkezi atama ile 5000 memur alımı yapılacak.

2019 yılında yapılacak merkezi attamalar için tercihler 2019 Haziran ayı ve 2019 Aralık ayında yapıalcağı tahmin ediliyor.

MERKEZİ ATAMA TERCİHLERİ BAŞLADIĞINDA BİLDİRİM AL

KPSS'ye giren milyonlarca adayı yakından ilgilendiren merkezi atma tercih tarihleri henüz net bir şekilde belli değil ancak 2019 yılının Haziran ve Aralık ayında tercihlerin alınacağı tahmin ediliyor.

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