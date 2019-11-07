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2019/5 KPSS Tercihleri Başladı! Tercih Kılavuzu Yayınlandı!

Ölçme seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019/5 KPSS-2019/5 Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması başlıklı bir duyuru yayınlandı.

2019/5 KPSS Tercihleri Başladı! Tercih Kılavuzu Yayınlandı!

Ölçme seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019/5 KPSS-2019/5 Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması başlıklı bir duyuru yayınlandı.

07 Kasım 2019 Perşembe 09:30
2019/5 KPSS Tercihleri Başladı! Tercih Kılavuzu Yayınlandı!

Ölçme seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019/5 KPSS-2019/5 Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması başlıklı bir duyuru yayınlandı.

ÖSYM tarafından yayınlanan duyuru şöyle;

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır.  Adaylar, Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü KPSS-2019/5 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 07-13 Kasım 2019 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 13 Kasım 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2019/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri  gerekmektedir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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