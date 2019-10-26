2019/2 KPSS Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?

Her yıl iki kez yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) mülakatsız merkezi atama tercihleri için 2019 yılındaki ikinci süreç başlamak üzere. Peki 2019/2 KPSS tercih döneminde kimler Tercih yapabilecek? Ne Zaman tercih yapılacak? İşte bu konu hakkında merak edilen tüm detaylar...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından her yıl yapılan merkezi yerleştirme ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından merkezi memur alımları gereçekleştiriliyor. Binlerce aday her yıl Ortaöğretim (Lise), Ön Lisans ve Lisans seviyesindeki Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'ye katılarak aldıkları puanlara göre merkezi yerleştirmeler ile kamu kurumlarına yerleşme imkanı buluyorlar.

EN AZ LİSE MEZUNLARI ALINIYOR!

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile memur adayları merkezi yerleştirme ile memur alımlarında en az ortaöğretim mezunu olanlar tercih yapabiliyor. Bu nedenle ortağretim mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden puana sahip olan adaylar tercih yapabilmektedir.

MERKEZİ ATAMA TERCİHLERİNDE MÜLAKAT YAPILMIYOR!

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tercihlerinde kamu kurumları bünyelerine mülakat sınavı yapmadan alımlar yapıyorlar. Adayların Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan mezuniyete göre almış oldukları puan esas alınarak tercih yapan en yüksek puan baz alınarak sıralama yapılıyor ve en yüksek puana sahip olan adayların ataması gerçekleşiyor.

2019/2 KPSS TERCİHLERİ BAŞLIYOR!

Her yıl iki kez yapılan merkezi yerleştirmeler için tercih sürenini başlamasına sadece 1 aylık gibi bir süre kaldı. Devlet Personel Başkanlığı (DPB) tarafından kamu kurumlarından toplanan talepler sona erdi ve tercih işlemleri Aralık ayı içerisinde alınmaya başlanacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından ilk tercihler yani 2019/1 Tercihleri 09 Temmuz 2019 tarihi ile 18 temmuz 2019 tarihleri arasında yapılmıştı.

KPSS 2019/2 Tercihleri için ÖSYM takvimini yayımladı ve tercihler 03 Aralık 2019 tarihi itibari ile başlayacak. Memur Adayları için tercihlerin alınması süreci en geç 12 Aralık 2019 tarihine kadar devam edecek.

KPSS TERCİH ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK!

2019/2 Memur alımları için adaylar tercih ücreti yatırmaları gerekiyor. 2. Dönem Merkezi yerleştirme işlemleri için adayların ÖSYM ile anlaşmalı olan Bankalara 20 TL tercih ücretini yatırmaları gerekmektedir. Ücretler tercih tarihleri içerisinde yatırılması gerekmektedir.

KONTENJAN SAYISI ARTTI!

2019/1 merkezi memur alımları için 68 kamu kurumu tarafından 1014 memur alımı yapılmıştı. Kadro sayısının az olması adayları hüsrana uğrattı ve binlerce aday maalesef iyi puana sahip olmalarına rağmen yerleşemediler. 2019/2 tercihleri için alım sayısı arttı. Geçtiğimiz haftalarda Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 2019/2 tercihlerine 81 il için belediyelerde katılacak. Belediyeler Devlet Personel Başkanlığına taleplerini iletmeye devam ediyorlar.

2019/2 KPSS'de KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?

Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara başvuramazlar.)

18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak.

Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.