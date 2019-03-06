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2019/1 KPSS Tercih Tarihi Açıklandı! 2019 Yılında Merkezi Atama ile Kaç Memur Alınacak?

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmak isteyen yüzbinlerce adayı yakından ilgilendiren 2019 yılının ilk Merkezi Atama KPSS Tercih tarihi Devlet Personel Başkanlığı tarafından açıklandı. DPB tarafından yayınlanan duyuruda 2019 yılında yapılacak olan 2 merkezi atama için ilk yerleştirme tarihi 9-18 Temmuz 2019 ikinci yerleştirmenin tarihi ise 3-12 Aralık 2019 olarak açıklandı.

2019/1 KPSS Tercih Tarihi Açıklandı! 2019 Yılında Merkezi Atama ile Kaç Memur Alınacak?

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmak isteyen yüzbinlerce adayı yakından ilgilendiren 2019 yılının ilk Merkezi Atama KPSS Tercih tarihi Devlet Personel Başkanlığı tarafından açıklandı. DPB tarafından yayınlanan duyuruda 2019 yılında yapılacak olan 2 merkezi atama için ilk yerleştirme tarihi 9-18 Temmuz 2019 ikinci yerleştirmenin tarihi ise 3-12 Aralık 2019 olarak açıklandı.

06 Mart 2019 Çarşamba 20:15
2019/1 KPSS Tercih Tarihi Açıklandı! 2019 Yılında Merkezi Atama ile Kaç Memur Alınacak?

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmak isteyen yüzbinlerce adayı yakından ilgilendiren 2019 yılının ilk Merkezi Atama KPSS Tercih tarihi Devlet Personel Başkanlığı tarafından açıklandı. DPB tarafından yayınlanan duyuruda 2019 yılında yapılacak olan 2 merkezi atama için ilk yerleştirme tarihi 9-18 Temmuz 2019 ikinci yerleştirmenin tarihi ise 3-12 Aralık 2019 olarak açıklandı.

KPSS'ye giren adayları yakından ilgilendiren merkezi atama tercih tarihlerinin açıklanmasının ardından gözler 2019 yılında merkezi atama ile kaç memur alınacağına çevrildi. Bu konu hakkında net bir açıklama olmasa da KPSS CAFE olarak Devlet Personel Başkanlığı kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre 11 Mart itibari ile kurumlardan personel ihtiyaç talepelri toplanacak. Buna göre bütün kurumlar dikkate alında 2019 yılında 3 bin civarında bir merkezi atama kadrosu açılacağı belirtiliyor.

2017 ve 2018 yıllarında da memur alım kadro sayıları oldukça düşmüş adaylar tarafından da tepkiyle karşılanmıştı. 2018 yılında lise mezunları için 281, ön lisans mezunları için 959, lisans mezunları için de 1961 olmak üzere toplam da 3201 kadro açılmıştı.

2019 yılı için de bu civarda bir rakam olacağı belirtiliyor.

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ KADRO SAYILARINI DÜŞÜRDÜ

Merkezi Atama yönetmeliğinde yapılan değişiklikler nedeniyle kadro sayıları düştü. Belediyeler ve bazı kamu kurumları merkezi atama yerine açıktan atama usulü ile personel ihtiyacını giderebilir maddesinin eklenmesi ile birçok devlet kurumu ihtiyaçlarını açıktan atama yolu ile gidermeye çalışıyor.  Bu nedenle merkezi atama takvimine dahil olmayan kurumlar kadro sayısını düşürüyor.

Merkezi atama ile alınacak memur adayları mülakatsız olarak KPSS puanına göre yerleştiriliyor ancak açıktan atama usulü ile yapılan memur alımlarında KPSS puanı kaç olursa olsun mülakata tabi tutuluyor.

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