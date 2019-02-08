Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan son dakika duyurusu ile 2019 yılı KPSS Merkezi atama takvimi açıklandı.
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 1’inci maddesi uyarınca, 2019 Yılı KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
2019 YILI KPSS MERKEZİ YERLEŞTİRME TAKVİMİ
DPB tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerinin toplanması
ÖSYM Başkanlığınca tercihlerin alınması
KPSS 1. Yerleştirme
11 Mart - 24 Mayıs 2019
09 - 18 Temmuz 2019
KPSS 2. Yerleştirme
05 Ağustos - 18 Ekim 2019
03 - 12 Aralık 2019
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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