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2019 Yılı KPSS Merkezi Atama Takvimi Açıklandı!

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan son dakika duyurusu ile 2019 yılı KPSS Merkezi atama takvimi açıklandı.

2019 Yılı KPSS Merkezi Atama Takvimi Açıklandı!

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan son dakika duyurusu ile 2019 yılı KPSS Merkezi atama takvimi açıklandı.

08 Şubat 2019 Cuma 21:18
2019 Yılı KPSS Merkezi Atama Takvimi Açıklandı!

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan son dakika duyurusu ile 2019 yılı KPSS Merkezi atama takvimi açıklandı.

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 1’inci maddesi uyarınca, 2019 Yılı KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

2019 YILI KPSS MERKEZİ YERLEŞTİRME TAKVİMİ

DPB tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerinin toplanması

ÖSYM Başkanlığınca tercihlerin alınması

KPSS 1. Yerleştirme

11 Mart - 24 Mayıs 2019

09 - 18 Temmuz 2019

KPSS 2. Yerleştirme

05 Ağustos - 18 Ekim 2019

03 - 12 Aralık 2019

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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2019 yılı kpss merkezi atama takvimi açıklandı
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