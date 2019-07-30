2019 ÖABT soru ve cevapları yayımlandı!

28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan 2019-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (2019-ÖABT) Temel Soru Kitapçıkları (her test için % 10) ile Cevap Anahtarları aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 30 Temmuz 2019 tarihinde saat 16.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI



2019-ÖABT Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (%10)

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