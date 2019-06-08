2019 Memur Atama Tarihleri Belli Oldu!

8 Şubat 2019 tarihinde Devlet Personel Başkanlığı (DPB) tarafından yayımlanan duyuru ile açıklanan 2019 yılı Merkezi Atama tercih takvimi atama bekleyen adaylar tarafından merak ediliyor...

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 1’inci maddesi uyarınca, 2019 Yılı KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi belli olmuştu.

2019/1 MERKEZİ ATAMA TERCİH TARİHLERİ

Bununla beraber Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2019/1 kapsamında yerleştirmelerin yapılması için talepler 11 Mart 2019 tarihinde başladı ve 24 Mayıs 2019 tarihinde sona ermişti.

Merkezi Atama tercihlerinin ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 9 Temmuz 2019 tarihinde başlayacağı ve 18 Temmuz 2019 sona ereceği bildirildi.

2019 YILI MERKEZİ ATAMA TAKVİMİ

KPSS 2019/ 2 MERKEZİ ATAMA TERCİH TARİHLERİ

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2019/2 kapsamında yerleştirmelerin ise kamu kurumları tarafından taleplerinin 5 Ağustos 2019 tarihinde alınmaya başlayacağı ve 18 Ekim 2019 tarihinde sona ereceği vurgulandı.

Ayrıca 2019/2 merkezi atama tercihlerinin ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından Aralık 2019 tarihinde alınmaya başlayacağı ve 12 Aralık 2019 tarihinde sona ereceği bildirildi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA