Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 29°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
93809
ALTIN
251.287
DOLAR
5.7914
STERLIN
7.4265
EURO
6.5701
Osman Gülen Öldürüldü!
8 Ay Önce Ekonomi Konuşma Diyen Kişi, Evime Ekmek Götüremiyorum Diyerek Ağladı!
Erdoğan'dan 20 Bin Atama ve İşsizlik Açıklaması
Sağlık Personellerine Müjde!
2019 Bekçi Alım Tarihi Belli Oldu! 8 Bin Bekçi Alınacak! Bekçi Alım Sayısı Neden Düştü?

2019 Memur Atama Tarihleri Belli Oldu!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenecek Merkezi Atama tercih tarihleri merak ediliyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre memur atamaları yapılacak. Memur ataması için hazırlanan adaylar atama tarihlerini sorguluyor... Peki ÖSYM KPSS Puanı İle Merkezi Atama Tercihleri Ne Zaman? İşte detaylar...

2019 Memur Atama Tarihleri Belli Oldu!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenecek Merkezi Atama tercih tarihleri merak ediliyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre memur atamaları yapılacak. Memur ataması için hazırlanan adaylar atama tarihlerini sorguluyor... Peki ÖSYM KPSS Puanı İle Merkezi Atama Tercihleri Ne Zaman? İşte detaylar...

08 Haziran 2019 Cumartesi 13:28
2019 Memur Atama Tarihleri Belli Oldu!

8 Şubat 2019 tarihinde Devlet Personel Başkanlığı (DPB) tarafından yayımlanan duyuru ile açıklanan 2019 yılı Merkezi Atama tercih takvimi atama bekleyen adaylar tarafından merak ediliyor...

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 1’inci maddesi uyarınca, 2019 Yılı KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi belli olmuştu.

2019/1 MERKEZİ ATAMA TERCİH TARİHLERİ

Bununla beraber Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2019/1 kapsamında yerleştirmelerin yapılması için talepler 11 Mart 2019 tarihinde başladı ve 24 Mayıs 2019 tarihinde sona ermişti.

Merkezi Atama tercihlerinin ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 9 Temmuz 2019 tarihinde başlayacağı ve 18 Temmuz 2019 sona ereceği bildirildi.

2019 YILI MERKEZİ ATAMA TAKVİMİ

KPSS 2019/ 2 MERKEZİ ATAMA TERCİH TARİHLERİ

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2019/2 kapsamında yerleştirmelerin ise kamu kurumları tarafından taleplerinin 5 Ağustos 2019 tarihinde alınmaya başlayacağı ve 18 Ekim 2019 tarihinde sona ereceği vurgulandı.

Ayrıca 2019/2 merkezi atama tercihlerinin ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından Aralık 2019 tarihinde alınmaya başlayacağı ve 12 Aralık 2019 tarihinde sona ereceği bildirildi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 08.06.2019 13:32
Anahtar Kelimeler:
2019 memur atama tarihleri belli oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Hayati DÖNMEZ 47 dakika önce

2019 ekpss atamaları ne zaman ondan haber verin vatandaşa

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
KPSS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? Sınav yerleri belli oldu mu?
KPSS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? Sınav yerleri belli oldu mu?
2020'de KPSS yapılmayacak mı?
2020'de KPSS yapılmayacak mı?
KPSS sınavları ne zaman? 2019 KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı?
KPSS sınavları ne zaman? 2019 KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı?

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim