2019 KPSS'ye Kaç Aday Katıldı? 2019 KPSS Sonuçlarında Kaç Nete Kaç Puan Geldi?

14 Temmuz 2019 tarihinde Lisans yani Genel Yetenek Genel Kültür oturumları ile öğretmen adaylarını alakadar eden Eğitim Bilimleri oturumları, 20 Temmuz 2019 - 21 Temmuz 2019 tarihlerinde A Grubu adaylarını alakadar eden KPSS A Grubu oturumları ve 28 Temmuz 2019 tarihinde belli öğretmen adayları için gerçekleştirilen KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi oturumları sonuçlarını içeren 2019 KPSSsonuçları 29 Ağustos 2019 tarihi itibariyle açıklandı.

Açıklanan sonuçlara göre geçtiğimiz yıldan farklı olan durumlar neler? 2019 KPSS'de kaç nete kaç puan geldi? 2018 KPSS - 2019 KPSS sayısal verileri farkları neler? Detayları haberimizde bulabilirsiniz!

2019 KPSS'ye Kaç Aday Girdi? KPSS'ye Katılım Düştü mü?

2019 KPSS sonuçları 29 Ağustos 2019 tarihi itibariyle açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre sonuçların geçen yıla göre değişkenlik arz ettiğini söylemek oldukça mümkün. Öncelikli olarak 2019 KPSS'ye katılımın 2018 KPSS'ye göre daha düşük olduğu ciddi şekilde öne çıkmaktadır. Özellikle KPSS A Grubuna olan ilginin her geçen yıl azaldığı gerçeği ile karşı karşıyayız. Tabi ki bunda 2018 yılının çift yıl olmasının ve tüm Lisans mezunu adayların şansını denemek isteyebileceği ihtimalinin göz önünde bulundurulması gerek ancak ilginin 2017 KPSS'ye göre de azalmış olduğunu üzülerek gözlemliyoruz.

Yıllara göre KPSS'ye katılan aday sayıları ise şu şekilde;

Tabi ki 2019 KPSS için 2017 KPSS'yi kıyas noktası almak çok daha doğru olacağından tablomuza 2017 KPSS'ye dair verileri de ilave ettik. Burada gerçekten ciddi bir düşüş göze çarpmaktadır. Bu düşüşün sebepleri gerek devlet büyüklerince gerekse adaylarca düşünülmeli ve değerlendirilmelidir.

Gençler Umudunu Yitirdi!

Özellikle mezun sayısının ve genç işsizliğin bunca yükseldiği bir dönemde adayların KPSS'den umudu kesmiş olması demek adeta devletinden umudu kesmiş olmak anlamına gelmektedir. 2018 KPSS sonrası dönemde ciddi şekilde düşen kamu personel alımlarının bu konudaki etkisi yadsınamaz. Bununla birlikte artan sınav fiyatları ile her geçen zorlaşan hayat koşulları da bu istatistikte adeta vücut bulmuş ve bir tokat gibi hepimizin suratına inmiştir. Adaylar çok ihtiyaçları olmasına rağmen sınava girecek imkanı veya umudu kendilerinde bulamamıştır. Bir kısım adayın ise belki de hayallerinden vazgeçerek çok daha düşük imkanlarda, mezuniyetlerinin hiç karşılığı olmayan işlerde çalışmak zorunda olduğu anlamına gelen bu tablo üzerine gerçekten ciddi şekilde düşünülmesi gereken bir tablodur.

Her yılın taban katılım sayıları arasında neredeyse yarı yarıya azalmalar gençlerin ardık umudunu neredeyse tamamen yitirdiğinin, on binlerce gencin bir anlamda vazgeçtiğinin göstergesidir. Bu duruma acilen tedbir alınması ve devletin adaylara umut olacak bir kamu istihdam rejimini devreye sokması gereklidir. Aksi halde bu tablo önümüzdeki yıllarda daha vahim bir hal alacaktır.

KPSS A Grubu Adaylardan Oturum Feragati!

Yukarıdaki tabloya baktığımızda KPSS A Grubu adaylarının kendi oturumları olan Pazar sabah ve Pazar öğleden sonra oturumlarına daha fazla alaka gösterdiklerini, Cumartesi Sabah oturumunu ise ister istemez es geçtiklerini görüyoruz. Bunda tabi ki ÖSYM'nin sınav oturumlarına uyguladığı zam politikası ve belli sayıda KPSS A grubunu gerçekleştirme inadının etkili olduğu gerçeği etkilidir. Adaylar ilave masraflardan kaçınmak için bu oturumdan alacakları puanlara da ihtiyaç duymalarına rağmen, bu oturumdan feragat etmek durumunda kalmaktadırlar. Bu da ÖSYM'nin belki binlerce adayın önüne taş koyarak adeta bir doğal eleme yolu oluşturduğunu göstermektedir. Sosyal bir devletin kâr amacı gütmemesi gereken Kurumunun yol açtığı sosyal sorunlardan yalnızca bir tanesi olarak önümüze çıkan bu sorun için ÖSYM'yi yanlış uygulama ve politikalarından en kısa sürede dönmeye tüm adaylar ve kamu vicdanı adına davet ediyoruz.

2019 KPSS'de Kaç Nete Kaç Puan Geldi?

2019 KPSS'de adayların Genel Kültür Genel Yetenek - Alan Bilgisi bazında toplam kaç netlerine kaç puan ve kaç sıralama geldiğini adaylardan bizlere gelen bilgiler ışığında sizler için bir araya topladık. Bu tabloda esas aldığımız toplamlar şu şekilde olacak, GK + GY net toplamı, Hukuk + İktisat + Maliye + Muhasebe net toplamı, KPSS P48 puanı. Bunun yanında ilave net bilgileri ile gelen ilave sıralamaları da tablomuza eklemeye çalışacağız.

2019 KPSS Sonuçları ile 2018 KPSS Sonuçlarının Mukayesesi

2019 KPSS'de 2018 KPSS sonuçlarına daha düşük netlerle daha yüksek puan aldıkları görülmektedir. Genel net/puan oranında düşüş olsa da buna nazaran sıralamaların da gözle görülür şekilde arttığını görmekteyiz. Buna net gösterge niteliğinde iki sınav sonucunu karşılaştırdığımızda ortaya şöyle bir görüntü çıkmaktadır;

2018 KPSS

GK/GY: 41,75 net + Alan Bilgisi: 107,75 net

KPSS P48: 82,95

Sıralama: 2716

2019 KPSS

41,75 net GK/GY + 104,75 net Alan Bilgisi

KPSS P48: 83,49

Sıralama: 1408

(-3 net: +0.54 puan)

2018 KPSS

GK/GY: 64,5 net + Alan Bilgisi: 115,5 net

KPSS P48: 88,8

2019 KPSS

GK/GY: 65 net + Alan Bilgisi: 102,75 net

KPSS P48: 86,1

(-12,75 net ; -2.7 puan)

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Kaynak; Tercihini Yap