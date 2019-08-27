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2019 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Son dakika ÖSYM tarih verdi

2019 KPSS sonuçları sınava katılım gösteren vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor. 14 Temmuz'da Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri 20-21 Temmuz'da Alan Bilgisi, 28 Temmuz'da ise ÖABT sınavlarına giren adaylar, sonuçlar için ÖSYM’den gelecek son dakika haberlerini takip ediyorlar. Gelişmeler, kpsscafe.com.tr'de

2019 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Son dakika ÖSYM tarih verdi

2019 KPSS sonuçları sınava katılım gösteren vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor. 14 Temmuz'da Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri 20-21 Temmuz'da Alan Bilgisi, 28 Temmuz'da ise ÖABT sınavlarına giren adaylar, sonuçlar için ÖSYM’den gelecek son dakika haberlerini takip ediyorlar. Gelişmeler, kpsscafe.com.tr'de

27 Ağustos 2019 Salı 16:08
2019 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Son dakika ÖSYM tarih verdi

14 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleşen ve bir devlet kurumunda memur olma yolunu açan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları için sayılı günler kaldı. Cevap anahtarının yayınlanmasıyla alacakları puanları ortalama olarak hesaplayan adaylar, gerçek notlarını öğrenmek için sabırsızlıkla bekliyor. Peki, 2019 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM bir son dakika haberi ile tarih verdi. İşte ayrıntılar…

2019 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonlarca adayın memur olma isteğinin gerçekleşebilmesi için katıldığı 2019 KPSS, 14 Temmuz'da Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri 20-21 Temmuz'da Alan Bilgisi, 28 Temmuz'da ise ÖABT şeklinde gerçekleşmişti. ÖSYM son dakika haberi ile sonuçların açıklanacağı tarihi açıkladı. Buna göre, 2019 KPSS sonuçları, 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLİR?

2019 KPSS sonuçları, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.

SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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