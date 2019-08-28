Türkiye'de binlerce kişi memur olma hayali ile Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girdi. 2019 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavında ter döken adaylar, aylar süren çalışmalarının karşılığını alabilmek için soruları çözdü. Sınav sonrasında ise stresli bir bekleyiş başladı. Binlerce kişi sınav sonuçlarının açıklanması için beklemeye başladı. KPSS A 2019 yılında 14 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirildi. Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da düzenlendi. 1 milyona yakın aday bu sınavlarda ter döktü. 14 Temmuz'un üzerinden 1 ayı aşkın bir süre geçti ancak hala sınav sonuçları açıklanmadı. Şimdi ise gözler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezine çevrildi. Binlerce kişi ÖSYM tarafından açıklanacak KPSS sonuçlarını nefesini tutarak beklemekte. KPSS sonuçları açıklandıktan sonra binlerce aday memur olma hayallerinin gerçekleşme ihtimalini hesaplayacak. Hangi kuruma girebileceklerini, başvurmaları gerektiğini düşünecek adaylar daha sonra atamaları bekleyecek. Peki 2019 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Kamu Personel Seçme Sınavı sonuç açıklama tarihi ne zaman? ÖSYM KPSS sonuçlarını ne zaman açıklayacak?

KPSS Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları için geri sayım sürüyor. Binlerce aday heyecanlı bekleyişini sürdürürken ÖSYM'de ise sessizlik hakim. 14 Temmuz 2019 tarihnde düzenlenen sınav ile başlayan KPSS serüveni 28 Temmuz'da yapılan ÖABT ile tamamlandı. 28 Temmuz'dan itibaren adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı.

KPSS sonuçları Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanacak. Bu kapsamda 2019 yılı ÖSYM takvimine göre KPSS sınav sonuçları 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak. Binlerce aday girdiği sınavlarda aldıkları sonuçları 29 Ağustos'ta öğrenebilecek. Adayların aldıkları puanlar 2 yıl boyunca geçerliliğini koruyacak. Adaylar 29 Ağustos tarihinde ÖSYM'nin resmi internet sitesine girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

KPSS Sonucu Öğrenme ve Sorgulama

KPSS'ye giren binlerce aday ilk kez sınava girdi. Bu kapsamda pek çok kişi sınav sonuçlarının nereden açıklanacağı, sonuçları nasıl öğreneceklerini merak ediyor. Adaylar 29 Ağustos tarihinde sınav sonuçlarını sorgulayabilecek. ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan sonuc . osym . gov . tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sınav sonuçlarını öğrenebilecek. Adaylar sınav sonuçlarını yalnızca bu elektronik adres üzerinden internet ortamından öğrenebilecek. Sınav sonuçları kağıda basılmayacak ve adayların adreslerine posta yolu ile gönderilmeyecek.

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