2019 KPSS sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM, KPSS Sonuç Sorgulama Sayfası

Üniversitede 4 yıllık bölümleri okuyup memur hayali ile sınava giren adaylar için 14-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen KPSS sınavlarının sonuçları açıklandı.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar KPSS sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

ÖSYM duyurdu!

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Cevap Kâğıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı. ÖSYM'nin duyurusuna göre;

14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan 2019- KPSS A Grubu Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile 20-21 Temmuz tarihlerinde uygulanan 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) ve 28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan 2019-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 29 Ağustos 2019 tarihinde saat 13.30'dan itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

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